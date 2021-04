El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), estalló ayer contra las personas que dañan bienes y espacios públicos “que pagamos entre todos”, y denunció el aumento del vandalismo detectado en el municipio en los últimos meses. “Ni lo entiendo ni me entra en la cabeza, no sé en lo que estamos fallando para que haya personas que decidan ponerse a destrozar la plaza de Venezuela, que es uno de los rincones más bonitos del municipio; el primer parque infantil inclusivo, que ya está pintado antes de que hayamos podido abrirlo, o el Charco del Viento, donde vamos a reponer todo un tramo de baranda de protección que han destrozado”, lamentó.

“Es una gran decepción y da mucha rabia”, reconoce el alcalde, quien señala que “con lo que cuesta mejorar un espacio público, luego viene cualquiera y se pone a pintar sobre piedra porosa. Le quitan a uno las ganas de seguir trabajando. Damos un paso para adelante y cinco para atrás. Esto es algo que hasta hace unos años no existía en nuestro municipio y me preguntó si lo que falla es el sistema, la educación o las familias”.

Antonio Hernández lamenta que no se den más facilidades para poder poner cámaras de vigilancia en los espacios públicos y espera que la Policía Local dé pronto con los responsables de estos actos vandálicos. “Esto es un pueblo y aquí nos conocemos todos. Vamos a estar más atentos para tratar de pillar a los que destrozan lo que es de todos”, advierte el alcalde de La Guancha. El mandatario no ahorró calificativos contra los autores de estos grafitis vandálicos en elementos restaurados, algunos de piedra: “Sinvergüenzas, golfos y no quiero decir nada más porque me pinchan y exploto”.

Mientras el Consistorio busca la manera de borrar de la piedra pintadas con palabras como “chivatos” o “nike”, o la frase “te amo por siempre”, el alcalde recalca que “esto no es arte urbano, sino puro vandalismo”. A su juicio, “parece cosa de chiquillos, pero al municipio le cuesta mucho dinero y genera una mala imagen. Teníamos una plaza renovada hace apenas dos años y ahora estamos buscando la manera de borrar pintadas de piedra porosa. Los vecinos están indignados y con razón”.

“Este tipo de cosas le quitan a uno las ganas de seguir trabajando”, reconoce el mandatario, que pide “un poco de respeto por lo que es público, ya que pertenece a todos los vecinos, que son los que lo pagan con lo que sale de su bolsillo”. Ahora le preocupa qué pasará cuando se inaugure el skate park y se pregunta si también “lo van a llenar de pintadas”.