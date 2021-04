Las políticas respecto a la conectividad como motor de la reconstrucción pasa en los principales municipios turísticos de la Isla por una mejora en las conexiones aéreas con eje en un renovado aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía. De Guía de Isora a Granadilla, pasando por Arona y Adeje, los alcaldes entienden que lo primero tiene que ser garantizar la remontada en el factor sanitario a través de la vacunación masiva. A partir de ahí, todo lo demás en el camino hacia la recuperación turística, económica y social con reflejo directo el empleo.

Turismo de lujo.

La alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa, destaca el esfuerzo realizado por el Cabildo por incorporar nuevas compañías y reforzar la conectividad aérea. “Confío en que acciones como la nueva campaña promocional de Turismo de Tenerife o congresos como el que acogerá Guía de Isora en junio, el Aviation Event 2021, foro de aviación más importante de Europa, ayudarán a posicionar de nuevo a nuestra Isla como destino preferente.” Mesa insiste en “la apuesta diferenciada por un modelo de turismo de lujo que ha convertido a Guía de Isora en referente”. Valora que “a pesar de la pandemia, gran parte de esta oferta alojativa ha podido mantenerse e incluso verse reforzada”. Lo ve como un modelo que no sólo es viable, sino que “encaja muy bien con las nuevas formas de entender la demanda de destinos de calidad”, recalca. Además, señala que “el ayuntamiento, integrado en la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, trabaja en varias líneas: integrar la red de destinos turísticos inteligentes a nivel nacional; la obtención del sello de sostenibilidad Biosphere; el desarrollo de una nueva web turística; la creación de una plataforma de buceo online para fomentar el producto turístico y la concienciación de los fondos marinos o la obtención de la certificación Ciclyng Friendly, entre otras apuestas deportivas”.

“Corredores seguros”.

José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, señala de entrada: “Lo primero es que para recuperar la conectividad y por ende la normalidad turística necesitamos garantizar el factor sanitario.” Resalta que “el Gobierno de Canarias, el Cabildo y buena parte de los agentes del sector tratan de acelerar los procesos para recuperar la conectividad y la normalidad con los mercados emisores”. A ese importante trabajo, añade, “hay que unir el esfuerzo en materia de seguridad sanitaria, de la campaña de vacunación; en definitiva, de bajar la incidencia del virus porque será la mejor forma de que se recupere la confianza y las compañías retomen sus vuelos a Canarias”. Fraga añade: “Desde el Ministerio de Turismo se trabaja de forma intensa con países emisores para tratar de establecer corredores seguros con los dos archipiélagos y así nos lo trasladaron hace pocos días la ministra y el secretario de estado. La idea es que Canarias reciba un trato diferenciado de la Península”. Y sentencia: “Ya hemos visto cómo algunas mediaciones comienzan a dar frutos y países como Holanda preparan vuelos de prueba con Canarias”. El alcalde adejero reflexiona: “Debemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para que las conexiones se restablezcan cuanto antes. También tratar de explorar nuevas rutas y compañías interesadas en volar a las Islas en un futuro próximo”. Rodríguez Fraga recuerda que “tampoco debemos olvidar la conectividad interior, dentro de España, porque el turismo nacional puede ayudar a que la recuperación se acelere, sobre todo en los meses de verano si es que se logra una seguridad sanitaria que lo permita.” Concluye el edil con una reflexión:“El sector es muy consciente de que hay ganas de viajar y de que en cuanto haya garantías sanitarias y los países emisores vuelvan a permitir traslados con relativa normalidad se va a producir una alta demanda; para ello todos los agentes que intervienen en la cadena deben estar listos y preparados y los destinos tener la tarea hecha en materia de seguridad, infraestructuras, oferta, etcétera.” Entre esas infraestructuras ocupa un lugar destacado las mejoras en marcha en el Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía, un eje fundamental en la conectividad del Sur y de la Isla.

Mercados no tradicionales.

José Julián Mena, alcalde de Arona, reflexiona: “La seguridad sanitaria de los destinos turísticos es clave y lo será aún más en la etapa posterior a la vacunación. Un territorio como Canarias, cercano al continente europeo y con garantías de seguridad sanitaria, tiene una clara oportunidad de penetrar en mercados que no han sido los tradicionales”. Entiende el alcalde que “esa situación la evidencia del anuncio que han realizado operadores privados en las últimas semanas sobre nuevas conexiones con países como Francia e Italia. Lo preocupante es que Tenerife corre un riesgo evidente de quedarse atrás, al no ser base de operaciones ya que estas se van a realizar sólo con Gran Canaria”. A Mena, como alcalde de Arona, un importante destino regional, le parece “muy preocupante para el municipio y para la Comarca Sur que Tenerife se pueda quedar atrás en la conectividad con nuevos mercados clave”. Considera que “ hace falta un esfuerzo real a nivel insular porque, si hay una cuestión claramente estratégica para el futuro turístico de la Isla, esa es la conectividad. Hace falta un mayor trabajo a nivel insular para que Tenerife no se quede fuera”.

Contexto extraordinario.

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, argumenta que la situación excepcional vivida en el último año a consecuencia de la pandemia, sitúa al Archipiélago en “un contexto extraordinario”, con especial incidencia en lo relativo a la conectividad aérea, “estrechamente ligada a otros sectores de nuestra economía”. Regalado hace hincapié en la necesidad de que se incremente el número de conexiones internacionales, nacionales y entre Islas, con el Aeropuerto Tenerife Sur,” ya que una gran parte de la población con segundas viviendas y familiares en Islas menores, se ven obligados a trasladarse al norte para tomar esos vuelos”. Regalado quiere que el Reina Sofía, ubicado en Granadilla, “vuelva a liderar el tráfico de pasajeros y permita el sustento de las familias granadilleras del sector del taxi”.