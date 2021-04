Coalición Canaria de Tenerife alerta de que 6 de cada 10 jóvenes en la Isla se encuentran en paro. Así lo atestiguan los datos del ISTAC correspondientes al último trimestre de 2020. “Son los que conocemos porque es probable que en el primer trimestre de este año incluso haya aumentado el número”. Lo afirma Rosa Dávila, diputada nacionalista en el Parlamento de Canarias, quien estuvo acompañada a la hora de hacer este balance por la consejera en el Cabildo y dirigente de los Jóvenes de CC en la Isla, Verónica Meseguer. Ambas acusan directamente de este panorama “desolador” a “la falta de políticas específicas para este sector de la población” por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo.

CC anuncia en paralelo, tras el diagnóstico, su propuesta de una serie de medidas a través de cuatro ejes para combatir esta lacra del paro juvenil que alcanza al 60,8% de los menores de 25 años. Siempre según los datos “demoledores” en opinión de Dávila de la Encuesta de Población Activa (EPA) ofrecidos por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

Las nacionalistas califican de “ineficaz” la política de empleo del Cabildo y proponen distintas actuaciones “para generar oportunidades laborales y mejorar la formación”. Apuntan directamente al presidente de la Corporación Insular, Pedro Martín, “por su falta de carisma” y a la “nefasta gestión” de sus consejeros.

Diagnóstico

En términos absolutos, con base en la mencionada última encuesta de la EPA, Dávila apunta a que “de las 24.000 personas activas que hay entre 18 y 25 años, 14.620 están en paro, frente a los 9.390 que trabajan”. En comparación con 2019, añade la secretaria de organización de la formación política en Tenerife, “los datos son terribles, ya que en el último trimestre el paro era del 35,8%. De las 31.710 personas que buscaban empleo, 20.330 trabajaban, mientras que había 11.380 en paro”. Así, valora, “en 2020 el paro juvenil aumentó en 25 puntos en La Isla”.

Los datos revelan, explica Dávila, que “entre 2019 y 2020, más de 8.000 jóvenes menores de 25 años fueron expulsados del mercado de trabajo. Frente a las 31.710 personas que buscaban empleo en 2019, la cifra cayó hasta las 24.000 en 2020. Y además, los parados aumentaron en 3.000 personas, pasando de 11.380 jóvenes hace dos años a los 14.620 con los que se cerró el pasado”.

Las dirigentes nacionalistas dibujan “un panorama preocupante”. Además, afirman que “a la cifra de parados de 2020 hay que añadirle el porcentaje de jóvenes que se encuentran en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)”. Denuncian que “dichos datos no se encuentran disponibles, ya que el Gobierno de Canarias sólo ofrece el global de personas en todo el Archipiélago y no lo desglosa por Islas ni por segmentos de edad”. Dávila sentencia: “Notamos cierto oscurantismo en este aspecto”.

Valoración

“Incapacidad, nula gestión y falta de liderazgo”. Es el resumen de las críticas de Dávila y Meseguer al PSOE, en general, de la Isla y regional, y en particular al presidente insular, Pedro Martín, “a la hora de poner en marcha políticas que mejoren la situación laboral de los jóvenes en Tenerife”. Estos factores valoran desde CC “están cargándose a toda una generación que no puede independizarse, no puede acceder al mundo laboral y no puede plantearse un proyecto vital”. Y apostillan: “Esta Isla no puede permitirse perder a tantos jóvenes formados que se verán obligados a emigrar de su tierra”.

En este sentido, subraya la diputada regional, “los jóvenes son la pieza clave para recuperarnos de esta crisis económica. Tenemos que contar con ellos, tenerlos en cuenta a la hora de llevar a cabo políticas que fomenten el empleo y en los planes de recuperación. Que formen parte de las medidas a tomar”, detalló Rosa Dávila.

Rechazan desde Coalición Canaria “la facilidad con que se tacha de irresponsables a los jóvenes” durante la pandemia “pero no se les tiene en cuenta como parte clave de la salida de la crisis”.

Rosa Dávila también critica que la consejera de Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, “no haya puesto “ni una sola medida sobre la mesa y eluda su responsabilidad”. Asimismo, muestra su “asombro” porque más de un año después del inicio de la pandemia “no se hayan articulado políticas específicas destinadas a los jóvenes”.

Verónica Meseguer critica “la carencia de políticas específicas del Cabildo pese a que, asegura, “hay dinero”. Lo argumenta con “el remanente del año pasado, 171 millones, que se dejó de invertir”.

Medidas

Formación en alternancia con el empleo para jóvenes sin estudios o prácticas en la administración pública para aquellos que los tengan. Todo con el objetivo de la inserción en el mercado laboral. También ayudas a los autónomos en el ámbito tributario. Son algunas de las grandes líneas de actuación entre las propuestas de CC para luchar contra el creciente paro juvenil. Sobre impuestos, el planteamiento es instaurar una tarifa plana de 60 euros al mes hasta los 35 años o bonificar un año a las empresas los costes de la Seguridad Social para trabajadores de menos de esa edad. Los nacionalistas defienden estos grandes ejes “para generar empleo entre los menores de 25 años”.

“No vemos que se esté trabajando con la urgencia e intensidad que las cifras del paro requieren”, resumen las dirigentes nacionalistas. Y concluyen: “La realidad de esta pandemia es la de familias que no pueden asumir el coste de la formación de sus hijos, y la de jóvenes que no pueden aspirar a su independencia económica y caen en la frustración de ser una carga para la unidad familiar”.