El Norte también existe a la hora de reivindicar la conectividad en la Isla. Reclama su espacio como nicho turístico tradicional ante la recuperación en la llegada de visitantes y sus previsibles consecuencias positivas. Un equilibrio con el Sur que tiene al aeropuerto Tenerife Norte como eje nuclear de comunicaciones. Así lo valoran los alcaldes de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, La Orotava, Francisco Linares y el Puerto de la Cruz, Marco González.

“Posición geográfica clave”.

Luis Yeray Gutiérrez valora: “Por su posición geográfica, La Laguna juega un papel fundamental en la conectividad de Tenerife”. Esas coordenadas equivalen a dos grandes fortalezas ante la recuperación del sector turístico y la economía isleña, que el regidor de Aguere resume: “En primer lugar, por albergar el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, la puerta de entrada de miles de viajeros al año, no sólo desde otras Islas del Archipiélago sino también procedentes de la Península. Eso lo convierte en una de las principales infraestructuras de cuantas se ubican en el municipio”. Subraya que “nosotros apostamos por un desarrollo del aeropuerto que vaya acorde al crecimiento de la Isla, la recuperación del sector turístico y la mejora de la conectividad aérea, para atender adecuadamente la demanda del sector y de la ciudadanía”. La segunda ventaja, prosigue, “es que La Laguna ha sido históricamente la vía natural de conexión entre el norte de la Isla y la zona metropolitana. Por eso consideramos prioritaria la inversión en infraestructuras que permitan una mejor conectividad de nuestra red de carreteras a su paso por el municipio”. En este sentido entiende que “el proyecto de la pasarela de Padre Anchieta es un avance importante en esta dirección, y estoy convencido de que la colaboración entre Cabildo, Ayuntamiento y otras administraciones permitirá abordar de manera prioritaria otros proyectos estratégicos para este mandato”. Entre ellos, Luis Yeray enumera “la variante de la TF-5 a su paso por el casco de La Laguna, que a la larga permitirá el ansiado soterramiento de la autopista, o la creación de un carril Bus-VAO”.

“Máxima inversión”.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, opina que “ahora, más que nunca y con mayor ahínco, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife deben hacer todo lo posible y destinar la máxima inversión para revitalizar e impulsar el sector turístico antes de que la situación empeore”. Entiende que para ello es imprescindible “abrir nuevos canales y no perder las rutas de antes de la pandemia”. En este sentido, insta a “que se tenga en cuenta a Tenerife en la planificación de la conectividad tanto con la península como con Europa, y resto de destinos”. Valora que “nuestra Isla no puede quedar como un destino turístico de segundo orden, pues si no estamos bien conectados podemos perder presencia y protagonismo en el sector turístico”. Linares aboga por “recuperar la operatividad aérea y en los puertos; promocionar nuestro destino por todas las ventajas que ofrece y ampliar las conexiones directas”. Ahonda en que “el turismo es para Tenerife el principal suero económico de vida; por eso, la Isla tiene que ser protagonista de su futuro y para ello necesitamos una conectividad con el exterior eficaz y eficiente”. Y concluye el alcalde de la Villa norteña: “Pero cabe recordar que no sólo el área metropolitana o la zona sur se beneficiarán de los turistas que nos visiten de nuevo en la época posterior al coronavirus; ese beneficio será para toda la Isla, en general, y repercutirá en positivo en el global de la economía insular”.

“Equilibrio insular”.

Marco González, alcalde del Puerto de la Cruz, la ciudad turística por antonomasia en Tenerife, recalca la necesidad de “un equilibrio insular” en la reconstrucción desde el turismo. Especialmente en la conectividad, “esencial para un destino como el nuestro”. Valora como un nodo “fundamental” el aeropuerto de Los Rodeos y recuerda que durante la pandemia “ha mantenido un volumen mayor que el Reina Sofía porque ha descendido un 20% menos, un 68% frente al 89%”. Valora González la necesidad de una recuperación, tanto en navegación aérea como en turoperación, “factores unidos”. Insiste en el equilibrio, también en el ámbito económico y social “porque el empleo sigue dependiendo del turismo”. Considera que “hay oportunidades para diseñar bien el binomio recuperación económica-seguridad sanitaria”. Valora los ERTE como “claves para mantener el trabajo” y recuerda: “Hemos puesto un millón de euros para ayudas sociales”. Concluye: “La lucha ha sido mantener la actividad, por ejemplo la cultural, pese a las dificultades, para demostrar que el destino sigue vivo. Junto al sector empresarial privado. Otra muestra de equilibrio”.