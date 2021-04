tenerife despierta emociones! es el lema del Cabildo para recuperar el liderazgo como destino turístico ante la perspectiva de que este año concluirá con la llegada de entre 5 y 5,3 millones de visitantes (2,2 millones en verano), que equivale a entre el 60% y el 61% de los recibidos en 2019. Durante los últimos tres meses, Turismo de Tenerife detectó 53 millones de búsquedas online de la Isla como destino de vacaciones, de los que 37 millones de los consultores son extranjeros. Con este panorama que formó parte del discurso del presidente del Cabildo, Pedro Martín, se explica el enorme (por tamaño) “Volveremos” con el que la entidad pública dio la bienvenida a los 250 asistentes –la inmensa mayoría, empresarios y directivos del sector– que ayer acudieron a la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife Adán Martín para conocer el nuevo plan de marketing e imagen de marca.

Es una imagen en la que predomina la palabra “tenerife” (en minúscula) –en la que el interletraje de la “n” forma la figura del Teide– que se asienta en la expresión “despierta emociones” y que culmina con una exclamación de cierre (al modo de escribir de los países anglosajones), “como manera de apelar a las sensaciones que inspira en sus visitantes”, según la explicación oficial. Todo ello en tonos azules, con los que se alude al Océano Atlántico.

En lo que no pretendió ser “una proclama ingenua de un optimismo sin sentido”, Pedro Martín defendió el turismo como motor de la reactivación económica “poniendo en marcha el modelo que se nos cayó, que se rompió con la pandemia. No podemos jugar con el sector más importante que nos ha dado riqueza y calidad de vida. En ese camino quiero estar, no en el de cuestionar el turismo”. Con los cambios permanentes que son inherentes al propio sector. Pedro Martín recuerda que el Cabildo aportó 25 millones a la actividad en sus presupuestos del último año y medio y anuncia que aplicará el gasto que se precise, porque “invertir hoy en turismo en Tenerife es invertir en futuro, en nuestra gente y en nuestra Isla”.

Vacunación

Pero todo pasa por una clave: el avance y el éxito de la vacunación. Alcanzar el 70% en agosto es fundamental. En eso coincidieron todos los oradores. El Certificado Verde Digital y el fin del estado de alarma son otros elementos que condicionan el éxito de esta apuesta del Cabildo, aspecto en el que incidió la ministra de Turismo, Reyes Maroto (a través de un vídeo), quien resaltó que el plan de marketing presentado ayer “sienta las bases” del futuro turístico de la Isla. Calidad, sostenibilidad y digitalización también son “ejes que fundamentan el plan de competitividad y modernización del sector turístico que prepara el Estado, que será financiado con fondos europeos, con un presupuesto de 3.400 millones de euros y del que Tenerife y sus empresas del sector se beneficiarán, sin ninguna duda, porque está alineado con el plan que hoy presenta el destino”.

El plan de marketing de Tenerife trata de reforzar a la Isla como referente turístico internacional incidiendo en la comunicación de sus recursos, más allá del sol y la playa, a través de un mensaje emocional con el foco en nuevos segmentos de viajeros y con un alto componente digital, a través de la microsegmentación de los mensajes. De hecho, sostenibilidad y digitalización son los aspectos que complementa a lo emotivo como leitmotiv de la campaña. Su diseño parte de un riguroso estudio realizado en 15 países emisores a los que va dirigido el trabajo que pone en marcha Turismo de Tenerife. Para ello maneja un decálogo que resume en los términos amor, diversión, esperanza, serenidad, interés, orgullo, alegría, inspiración, asombro y gratitud que aplica a los elementos que engloba el producto Tenerife: naturaleza exuberante y diversa; deportes al aire libre, senderos, música, roof top bars, clubes de playa, sol, playas, cetáceos, pueblos, patrimonio, arquitectura, gastronomía, vinos, universo, tradiciones y cultura, entre otras cosas.

Más competencia

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, aludió al “nuevo ciclo turístico, más competitivo y digital” y vaticinó que “en noviembre y diciembre la recuperación será del 70% y 80% del turismo llegado en 2019”.

David Pérez, consejero delegado de Turismo de Tenerife, puso en valor a los 50 profesionales de esta entidad pública del Cabildo y a los equipos diseminados por el exterior y, desde su experiencia personal de 25 años vinculado al sector, defendió esta “ofensiva promocional ante una competencia dura”. Desde Turespaña, su director general, Miguel Sanz, valoró el esfuerzo continuo para mejorar la competitividad del destino a través de una estrategia que busca rediseñar los pilares de la marca.

Tenerife pone en marcha su plan de marketing y la nueva marca del destino para superar una realidad marcada por la pérdida del 93% de pernoctaciones, el 70% de turistas y del 75% al 80% de la ocupación. Ese dibujo no le restó ánimos a Pedro Martín que, como presidente del Cabildo, espera que la Isla reciba en invierno el 80% del turismo británico de 2019; el 70% del alemán y el 80% del peninsular este mismo verano y que el francés suba un 5%. Ya trabaja con austriacos y suizos.

En la presentación (abajo) proyectaron los vídeos promocionales que inciden en las emociones de la Isla. Uno de ellos lo protagoniza el actor tinerfeño Álex García (imagen superior).