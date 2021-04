El gran temporal que sufrió Garachico entre el 17 y el 18 de noviembre de 2018 destrozó parte de la avenida, el campo de fútbol, varias viviendas y numerosos negocios como el restaurante El Caletón, de propiedad municipal, que permanece cerrado desde hace casi dos años y medio en los que el Ayuntamiento garachiquense ha dejado de ingresar alrededor de 180.000 euros. Esta cotizada concesión administrativa reportaba a las arcas municipales unos 6.300 euros mensuales. Tras un tortuoso trámite administrativo, con numerosos departamentos implicados, el Consistorio finalizó hace unos días las obras necesarias para poder reabrir el restaurante “entre mayo y junio”, según avanza el alcalde, José Heriberto González.

El alcalde reconoce que esta actuación ha requerido “muchas gestiones para obtener los informes favorables y mucho tiempo esperando por el suministro de la piedra natural que se ha exigido, una piedra basáltica del norte de Tenerife que antes no tenía y que es muy escasa, dada la inexistencia de extracciones autorizadas”.

Una vez finalizada también ha generado polémica por la desaparición de las réplicas de almenas y de una garita, que imitaban la arquitectura del cercano castillo de San Miguel. Esos elementos fueron los responsables, en el último temporal, del deterioro del techo que ahora se acaba de reconstruir.

González explica que “se decidió no reconstruir las almenas ni la garita porque esos muros pesados dañaron en su caída el techo de la cocina y algunos trozos llegaron incluso hasta la Plaza de Abajo, arrastrados por el mar. Ahora lo que se busca es que no haya ningún elemento de ese tipo en la avenida por su peligro en caso de temporales. Además, Patrimonio Histórico considera que el bien de interés cultural es el castillo y, por tanto, los elementos añadidos en los años 70 y 80 del siglo XX hay que retirarlos y no reproducirlos. Y, en último lugar, porque esos muros y la garita suponían una barrera para la visión que se tiene de El Caletón y el mar desde la avenida y lo que se quiere ofrecer es un espacio abierto”.

El compromiso del gobierno local es que esta azotea sea transitable en los meses sin riesgo de temporales marítimos. Debido a que el techo de la cocina es más alto que el anterior para cumplir la normativa, será necesario habilitar una rampa de madera desmontable y barandas de protección.