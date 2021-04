El Ayuntamiento de El Rosario ha sacado a licitación pública el concurso para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, un documento básico para la planificación urbanística del que carece el municipio desde que una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anuló el anterior en diciembre de 2014. El alcalde de la localidad, Escolástico Gil (IR-Verdes), destaca la importancia de esta licitación pública, que tiene un presupuesto de 841.426 euros, “para que, de una vez por todas, nuestro municipio pueda ponerse al día desde el punto de vista urbanístico”.

El mandatario de El Rosario subraya que el nuevo documento “deberá apostar por un crecimiento sostenible del suelo urbano; por la protección del territorio, y por el desarrollo del suelo agrícola en las zonas de medianías y zona alta de El Rosario”. Esta licitación llega casi siete años después de la sentencia que anuló definitivamente un PGO que, en 2012, ya había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por haberse redactado sin la elaboración de un plan ambiental estratégico. La sentencia tuvo su origen en la denuncia interpuesta por los propietarios de la montaña Carbonero.

“No será para 50.000 vecinos”

El nuevo PGO establecerá los criterios de planificación, los objetivos de crecimiento y las soluciones generales del planeamiento de El Rosario. Para Escolástico Gil, “el nuevo PGO no va a contemplar un gran crecimiento de suelo urbano porque este Gobierno local apuesta por un consumo de suelo responsable y no por urbanizar de forma desmedida. Este no va a ser un plan general pensado para 50.000 habitantes, ni mucho menos, pero tiene que dar respuesta a las necesidades de los distintos núcleos de población del municipio, que tienen dificultades muy distintas”, según subraya el alcalde rosariero.

La primera teniente de alcalde, Sara Cabello, valora la necesidad de que el nuevo PGO “deje claro hasta dónde y de qué forma puede crecer el municipio, así como dejar clasificados los distintos tipos de suelo, tanto rústico como urbano, y determinar las consolidaciones de cada uno”. Además, resalta la importancia del proceso participativo del documento: “El equipo redactor elaborará un documento para la realización de una consulta pública previa, que se sustanciará a través del portal web del ayuntamiento, para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas o potencialmente afectadas”.

El concejal de Urbanismo, Juan Jesús del Rosario, detalla que los equipos de ingeniería y arquitectura y empresas de consultoría asociadas a la redacción de planeamientos urbanísticos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo día 4 de mayo. “Los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas establecen los pasos que deberá seguir el adjudicatario en las distintas fases de tramitación del planeamiento que estarán compuestos por sus correspondientes documentos para el estudio previo, borrador, avance del PGO, estudio ambiental estratégico, aprobación inicial y aprobación definitiva”, precisa el edil del área.

Mediante el citado contrato se deberán redactar los documentos necesarios para la elaboración, aprobación y evaluación ambiental de la ordenación estructural del PGO y de la ordenación pormenorizada completa de las siguientes áreas: suelo urbano consolidado y ámbitos de suelo urbano no consolidado, localizados en Tabaiba Baja, Media y Alta, en Radazul Alto y Bajo, en el polígono de La Campana y los terrenos que lo circundan, en el Madroño, Llano Blanco, Las Rosas y La Esperanza, y sectores de suelo urbanizable de Costa Caricia, La Cañada y/o asentamientos rurales localizados en la zona de Las Rosas, Preventorio, Peñafiel, La Esperanza, El Sino, Carlote, Cascajal, Llano del Moro, Los Panascos, Las Barreras, Machado, Las Camelleras y La Jurnia.

Tras la anulación judicial del anterior PGO, el Ayuntamiento de El Rosario no cuenta con un instrumento de planeamiento acorde a la legislación urbanística vigente ni a la realidad actual, ya que, hoy por hoy, se encuentran en vigor las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en el año 1991.

Una dificultad añadida

El edil de Urbanismo ha reconocido la dificultad añadida que supone la gestión de un municipio con unas normas urbanísticas desfasadas y ajenas al marco normativo vigente. En declaraciones a EL DÍA ya indicaba que “son muy antiguas. Están hechas poco menos que con una máquina de escribir. Los planos hay que medirlos con escalímetros porque no están ni siquiera digitalizados”. Un anacronismo que ha marcado la labor municipal desde finales del año 2014, cuando la justicia anuló definitivamente el PGO.