“El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial , José Antonio Valbuena, busca una argucia para no paralizar el parque eólico La Morra, a pesar del acuerdo del Pleno de Arico y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”, asegura el alcalde ariquero, Sebastián Martín. De hecho, esta industria permanece en activo, aunque el Ayuntamiento demandó del Gobierno de Canarias su paralización al carecer de licencia, en virtud de la decisión firme de la autoridad judicial. Hecho que llevó a Valbuena a acusar al regidor ariquero de ser “trilero”.

Sebastián Martín reclama al consejero “respeto a Arico y a su pleno”, y le pide que “deje de ser un obstáculo y de cuestionar las decisiones políticas y soberanas de una institución”. Con la premisa de que “lo peor que le ha podido pasar a Arico es la gestión del PSOE”. Al respecto, recuerda que el municipio “lleva décadas sufriendo las consecuencias de la gestión nefasta de Valbuena y de su partido”. En ese marco, rememora la implantación del vertedero insular en suelo ariquero desde el año 1985, con los socialistas gobernando el municipio; su “incapacidad” para planificar y gestionar la instalación de los parques eólicos y la negativa a reactivar la presa de El Río que transmiten cargos públicos del PSOE desde las administraciones. “Valbuena debe resolver los graves problemas que son de su competencia y afectan a Arico, municipio con el que debe mantener buenas relaciones institucionales. No es bueno hacer manifestaciones que rozan el insulto público”.

El alcalde sostiene que “me dedico a defender los intereses de mi municipio”, por lo que demanda “consenso con la institución para planificar y acordar la instalación de parques eólicos”. En ese marco, Martín demanda del consejero “que se siente a hablar con el municipio que recibe todos los residuos de Tenerife”, el mismo al que “debe preocuparle la escasez de agua de riego que padecen nuestros agricultores como consecuencia del cambio climático”.

El Consistorio recibió, durante la tarde del jueves, la comunicación oficial de la Dirección General de Energía del Ejecutivo regional informando del acatamiento de la sentencia y recabando del Ayuntamiento de Arico y el Cabildo que “informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto de modificación de la instalación eólica de generación eléctrica denominada parque eólico La Morra”. Es decir, cumpliendo el trámite que no materializó en marzo de 2017, dando lugar a que el TSJC anulara la autorización del parque eólico, pero “incumpliendo el mandato del Pleno, que pide la paralización de la actividad porque su licencia está anulada”.

Con unos 8.000 habitantes censados, Arico es el territorio de la Isla que cuenta con el mayor número de instalaciones de producción de energía renovable. En la actualidad, en su suelo están operativos más de 100 aerogeneradores distribuidos en los nueve parques eólicos que se encuentran en funcionamiento, existiendo otros 23 proyectos cuyo estudio se halla en fase avanzada. “Somos un municipio que sufre un gran impacto ambiental por la instalación de los parques eólicos y el vertedero insular”, sostiene el alcalde.

El parque eólico La Morra fue autorizado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias el 4 de agosto de 2016. Fue construido en el paraje Salto del Roque, en las inmediaciones de la urbanización Jardín del Atlántico y próximo a la localidad de Las Listadas. Es el único parque eólico situado entre la autopista del Sur y el mar.

Exige seriedad al Cabildo en el tema de la presa de El Río

Primero Arico exige “seriedad” al Cabildo ante la demanda de rehabilitar la presa de El Río. Sebastián Martín recuerda que el consejero insular de Agricultura, Javier Parrilla, afirmó que dicha infraestructura “no servía” y que “había mantenido una reunión con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para confirmarlo”. Sin embargo, pocos días después, el Decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos “contradijo las declaraciones del consejero” al afirmar que “desde el Cabildo de Tenerife aún no se habían puesto en contacto con el Colegio”, defendiendo el mismo que “se debe actualizar la información sobre la presa para saber si el proyecto es viable”. Sebastián Martín resalta que “es la misma postura que mantenemos desde Primero Arico. No entendemos que el consejero insular de Agricultura falte a la verdad e improvise de esa manera para bloquear un proyecto necesario para nuestro municipio”. El alcalde ariquero incide en la lectura política de este pronunciamiento y otros similares al asegurar “no entendemos por qué el PSOE insiste en darle la espalda a Arico. En su día nos colocaron el PIRS (vertedero insular), no han hecho nada para impedir que sigan llegando parques eólicos sin control al municipio y ahora se posicionan en contra de una infraestructura clave no solo para la agricultura de Arico, sino de toda la comarca”. Y concluye: “El PSOE tendrá que explicarle a cientos de agricultores de Arico por qué no podrán disponer de agua para sus cultivos por una cuestión partidista”.