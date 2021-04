El Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la denuncia contra el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el concejal de Servicios Hidráulicos, Miguel Ángel Yanes, presentada por concejales de los partidos en la oposición en el municipio rosariero PSOE, CC y Podemos. Estos partidos consideraban que el alcalde y el edil cometieron un presunto delito de prevaricación administrativa en la contratación, por la vía de emergencia, de la obra de la depuradora de aguas residuales industriales del polígono industrial La Campana. Una vez examinado el caso, la jueza María de los Ángeles Zabala Sanz concluye en un auto al que ha tenido acceso EL DÍA que “no se dan los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para determinar que nos encontramos ante un delito de prevaricación”.

Una vez recabados todos los expedientes administrativos relativos a la contratación de la obra y tomadas las declaraciones a los dos investigados, el auto concluye que “no nos encontramos ante un delito de prevaricación” en base a los siguientes argumentos: la contratación dictada por el alcalde “no es contraria a Derecho”, “no se han omitido trámites esenciales”, “incluso se han aportado informes técnicos para fundamentar las razones del decreto” y “la resolución dictada pretende poner fin a los vertidos que causaban un grave riesgo y por tanto el resultado pretendido era materialmente justo”.

“En definitiva, el alcalde y el concejal actuaron conforme a derecho y con la intención de salvaguardar a la población y el ecosistema de esos vertidos”, por lo que procede sobreseer la causa y archivarla, concluye la magistrada del Juzgado de Instrucción 1. La jueza ya no solo rechaza que haya el menor indicio de delito, sino que apunta en su resolución que “todos los informes que obran en los expedientes administrativos dotan de un plus de garantía legal a la resolución adoptada por el alcalde, habida cuenta de que la emisión de dichos informes no es necesaria para el procedimiento de emergencia, siendo para valorar que se haya adoptado la decisión política conforme a informes técnicos que, sin ser necesarios, refuerzan la legalidad de la resolución del alcalde”.

Vertidos en Bocacangrejo

A comienzos de 2020, la zona de Bocacangrejo de la costa de El Rosario se vio afectada por un vertido de aguas residuales domésticas e industriales debido al colmatamiento de un pozo absorbente al que iban a parar estas aguas reprocedentes del polígono industrial de La Campana. Este vertido hizo que el Ayuntamiento tuviera que cerrar al baño el litoral de Bocacangrejo –la playa de La Nea y las playas de Radazul– entre el 27 de enero y el 12 de febrero. Además, originó un expediente informativo al descubrirse una conexión irregular de las aguas del polígono al referido pozo, realizado en la época del anterior Gobierno local socialista.

Esta crisis medioambiental fue el origen de la contratación de las obras de emergencia para la construcción de la depuradora del polígono, que, a la postre, denunció parte de la oposición en el Consistorio por entender que se había incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la magistrada sustancia en el auto judicial no solo el archivo de la causa, sino también la urgencia de iniciar la obra dado que “del atestado de la Guardia Civil se deduce que existía una situación de grave peligro” y por tanto “el Ayuntamiento actuó en consonancia con dicha situación con el único fin de solventarla”. Es más, redunda el auto, “todo ello con apoyo en los informes precedentes y análisis microbiológicos de las aguas en los que se alude a un riesgo real para la población y el ecosistema de la zona”.

Estos análisis microbiológicos de las aguas de baño, que fueron parte importante para determinar la necesidad de actuar de forma urgente para corregir los vertidos, “no constan en el expediente unido a la denuncia pero los cuales han sido adjuntados a la causa con posterioridad”, recrimina la jueza. En cuanto a los informes técnicos, en los que el alcalde de El Rosario se basó para dictar la emergencia de la contratación de la depuradora, la resolución enumera el informe del arquitecto municipal, el de la Secretaría del Ayuntamiento y los resultados del Programa de Vigilancia Ambiental de las aguas de baño de El Rosario.

La jurisprudencia

Entre los razonamientos jurídicos que esgrime la resolución, la jueza recuerda parte de la jurisprudencia que determina que “el mero hecho de interponer una denuncia no implica la apertura de un procedimiento penal con todas sus consecuencias y menos la apertura de juicio oral, sino que si de manera clara, y practicadas diligencias de prueba, se determina que no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo, el juez de instrucción está obligado a archivar, sobreseer provisionalmente la causa, explicando, eso sí, los motivos y razones por los que los hechos denunciados no han sido suficientemente acreditados”.