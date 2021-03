El periodista deportivo de Cuatro, David Bernabéu quiso poner énfasis en la habilidad del futbolista tinerfeño Pedri en su debut del pasado jueves con la selección española absoluta pero cometió un error que desató una oleada de comentarios jocosos... y no tan jocosos. “Debutar de titular con España y hacerlo como si te tomaras un vermut en la playa de Tegueste a las 12 del mediodía. Pedro González, Pedri. Un elegido”, escribió Bernabéu en su cuenta de Twitter sobre el municipio en el que nació el centrocampista del Barcelona.

¿Cómo que Tegueste tiene playa? Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo después de que Radio Club Tenerife se hiciera eco del desliz, propio de un peninsular que no conoce bien la geografía insular y menos que Tegueste no tiene salida al mar. Replicó hasta el propio Ayuntamiento teguestero: “Pues no, en Tegueste no tenemos playa, pero tenemos los mejores productos agrícolas, el mejor vino, los mejores paisajes y al mejor futbolista”.

La inmensa mayoría de las reacciones vinieron de Tenerife y en un tono de broma. “¡Qué fuerte!”, escribió un tuitero isleño sobre una imagen en la que aparece el accidente de ayer de un vehículo en las piscinas de Bajamar y el siguiente subtítulo: “Desfase de turistas en Madrid”. Otro puso un fotomontaje de Pedri en Las Teresitas al que añadió el siguiente comentario: “Pedri jugando en la playa de Tegueste”. “Socio... Vilaflor, El Tanque y Tegueste. Son los únicos tres municipios de Tenerife que no tienen mar... ¡Busca en Google que todo es más fácil ahora!”, excribió otro tinerfeño en la red social.

El periodista David Bernabéu no se libró de críticas duras. Lo llamaron “analfabeto” y “estúpido”, entre otras lindezas. “Las playas de Tegueste, orgullo de Tenerife”, señala con ironía otro tuitero. Hasta anoche, el periodista de la cadena Cuatro no había admitido su equivocación.