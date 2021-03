El Ayuntamiento de Icod de los Vinos abrió esta semana una investigación para tratar de aclarar si la muerte de miles de abejas de la miel, denunciada públicamente a través de la red social Facebook por Ecoalpispa, tiene alguna relación con el uso de un herbicida autorizado en vías cercanas a la finca ecológica La Abejera, donde hay instaladas numerosas colmenas. Ante las dudas existentes, el Consistorio ha suspendido de forma cautelar el uso de este producto.

El alcalde icodense, Francis González (CC), reaccionó de forma inmediata tras la publicación de esta denuncia, compartida más de 760 veces a través de la citada red social, y anunció que ha pedido más información a la empresa municipal Icodemsa sobre el tratamiento empleado y sus posibles efectos sobre estos insectos “y también sobre las personas”.

“Nos han informado de que se trata de una sal potásica que tiene las autorizaciones pertinentes para usarse como herbicida y, además, se dispone de un informe de un ingeniero, del año 2017, que indica que se puede utilizar. No obstante, preocupados por esta denuncia y debido a que nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente es cierto, real y honesto, hemos solicitado la suspensión cautelar del uso de ese producto hasta que se analice más en profundidad este asunto y se determine si existen otras alternativas más ecológicas o menos dañinas con el medio”.

El personal de la empresa municipal Icodemsa utiliza este herbicida para eliminar malas hierbas de las cunetas y arcenes de caminos y vías municipales. Desde Ecoalpispa se alertó de que se estaba envenenando a sus abejas y se detalló que “las primeras flores de los bordes de la carretera que subían hacia La Abejera estaban llenas de veneno”.‼️

“Es ecológico, me dijeron los operarios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos cuando me paré a preguntarles qué estaban echando a pleno sol, en plena floración, en pleno trabajo de las abejas. (...) Ese producto ecológico que estaba echando el Ayuntamiento en los alrededores de La Abejera es un conocido y, desgraciadamente autorizado, quemahierba o veneno con un porcentaje de glifosato no desdeñable. Un pesticida que está demostrado que es cancerígeno y contaminante del suelo, el agua, los alimentos, los vegetales y las abejas”, explicaba la afectada.

“Que se prohíban”

Tras el anuncio del alcalde de Icod de los Vinos, Ecoalpispa celebró a través de sus redes sociales que se vaya a estudiar este caso, pero insistió en que “lo verdaderamente importante es que se prohíban esos pesticidas”. Además, recordó que estos días “quince organizaciones españolas están solicitando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se evite la aprobación de los plaguicidas sulfoxaflor, cipermetrina y benfruralina ante la votación en el Comité Permanente de Fitofármacos de la Comisión Europea”.