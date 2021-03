La Villa autoriza 41 terrazas exprés para bares, cafeterías y restaurantes

El Ayuntamiento de La Orotava ha autorizado desde el viernes 19 de marzo un total de 41 nuevas terrazas exprés para bares, cafeterías, restaurantes y tascas que carecían de espacio para atender a sus clientes en el exterior. Esta iniciativa pretende colaborar con el sector de la hostelería ante las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno de Canarias, por las que la isla de Tenerife pasa al nivel de alerta 3 como consecuencia de la crisis sanitaria por el Covid-19, y que suspenden, por el momento, la actividad de restauración en el interior de locales.

Como ya ocurriera en diciembre, cuando se ordenó el cierre del interior de bares, cafeterías y restaurantes, el Ayuntamiento de La Orotava ha tomado de nuevo la iniciativa de conceder autorizaciones exprés para que estos negocios puedan ocupar temporalmente la vía pública para mantener su actividad.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), considera “esencial” la adopción de “cualquier medida que tenga como fin apoyar, en lo que sea posible, al sector de la restauración que no dispone de espacio exterior y que se ve bastante afectado con las nuevas restricciones”. Desde el pasado viernes se publicó el decreto municipal que permite habilitar en el exterior de estos establecimientos nuevas terrazas temporales. La previsión es que ocupen zonas de aparcamiento o aceras, lugares en los que “las mesas y sillas deben disponerse de forma segura y perimetrada”.

El Consistorio villero también colabora con la colocación de unas barreras de hormigón para garantizar la seguridad de los clientes y separar estas zonas de terrazas del tráfico rodado. El gobierno local (CC) subraya que “esta medida extraordinaria no supondrá coste alguno para los responsables de los negocios”.

Demanda similar a diciembre

El concejal del área de Comercio, Felipe David Benítez (CC), recuerda que durante las restricciones anteriores que afectaron al interior de los locales de hostelería, durante las pasadas fiestas navideñas, más de cuarenta establecimientos solicitaron estas terrazas. Hasta el lunes 22 de marzo ya se habían presentado más de una veintena de solicitudes. Ayer esa cifra alcanzó las 41 y ya igualó la demanda del último mes del año 2020.

Algunas limitaciones

Felipe David Benítez aclara que sólo se permitirá la ocupación de la vía pública en los casos en los que sea físicamente posible, sin impedir el paso de los peatones por las aceras, o donde se puedan anular algunos aparcamientos frente a los negocios. Con esta medida excepcional, el Ayuntamiento villero quiere “ayudar a evitar el cierre total de numerosos establecimientos del municipio que solo disponen de espacios interiores y que, en la difícil situación actual, se verían abocados a cerrar sus puertas”.

La presentación de las solicitudes podrá realizarse a través del registro general o de la Sede Electrónica hasta este viernes 26 de marzo. El Consistorio villero insiste en que “las autorizaciones tendrán carácter excepcional y transitorio, por lo que sólo serán válidas mientras la isla de Tenerife esté en nivel de alerta 3 por la crisis sanitaria”. Está previsto que puedan prorrogarse “ante futuras medidas similares que pudiera adoptar el Gobierno de Canarias”.

El Ayuntamiento villero se compromete a no liquidar la correspondiente tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas a los comercios y negocios a los que se autorice esta instalación de terrazas de manera extraordinaria y temporal.

En la ciudad turística se han resuelto de forma favorable trece solicitudes en los dos primeros días

Puerto de la Cruz

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz anunció ayer que también ha otorgado 13 autorizaciones extraordinarias para la instalación de terrazas a establecimientos de hostelería de la ciudad en los dos primeros días de vigencia de las nuevas restricciones decretadas en Tenerife.

El Consistorio, a través del área de Ciudad Sostenible y Planificación, que gestiona David Hernández (ACP), habilitó de nuevo esta posibilidad excepcional y transitoria, como había hecho en diciembre, “con el fin de paliar en la medida de lo posible el impacto económico del cierre de las zonas interiores de los locales”.

El Ayuntamiento de la ciudad turística ofrece a los establecimientos de hostelería y restauración la posibilidad de autorizar provisionalmente terrazas con mesas y sillas en zonas de acera y de estacionamiento de vehículos, “previa solicitud y siempre que se disponga de título habilitante para el ejercicio de la actividad, durante el periodo de cumplimiento de las últimas medidas establecidas por el Gobierno de Canarias”. La ocupación máxima será la que valore la Oficina Técnica Municipal, previa visita e informe de la Policía Local, atendiendo a las posibilidades existentes sobre ordenación segura del tráfico y de los aparcamientos.

Las autorizaciones se concederán de manera preferente a los establecimientos que actualmente no poseen terrazas. En el caso de contar con terraza, se autorizará como máximo la ampliación correspondiente a “un tercio del aforo interior del local”. De momento, el área de Ciudad Sostenible y Planificación ha recibido 17 solicitudes para acogerse a estas autorizaciones exprés, de las que 13 se han resuelto favorablemente y cuatro aún se están estudiando.

El Consistorio realejero ha tramitado hasta 21 expedientes en esta segunda etapa

Los Realejos

El Consistorio de Los Realejos ha otorgado desde el viernes un total de 21 autorizaciones exprés para terrazas, según informa la concejala de Urbanismo, Laura Lima (PP). “Cuando no sea posible colocar la terraza en la fachada del local, podrá situarse en la colindante siempre que se cuente con la correspondiente autorización expresa y no se obstaculicen vías de emergencia o accesos a viviendas. En el caso de que no exista acera, podrán ubicarse enfrente del establecimiento, siempre que con carácter previo se analice su viabilidad por parte de la Policía Local”, según detalló la concejala de Seguridad, Carolina Toste. Los servicios municipales de Los Realejos también facilitan gratuitamente los elementos necesarios la delimitación de la zona prevista para la ocupación de las terrazas.