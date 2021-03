Un Pleno de altos vuelos. Es lo que augurar la doble sesión plenaria de hoy en el Cabildo. De entrada, el paro en la Isla. Luego, la situación de la aerolínea One Airways, las presuntas irregularidades del ITER y la reprobación por machismo del vicepresidente, Enrique Arriaga. Jornada intensa.

La situación del operador aéreo One Airways y la futura adquisición de acciones por parte del Cabildo serán uno de los principales puntos de interés del Pleno, segundo del día, que se celebra a partir de las 10:00 horas. Y más tras conocerse la relación con Plus Ultra, la aerolínea vinculada al chavismo y sostenida con fondos opacos desde el paraíso fiscal de Panamá que ha sido recientemente rescatada por el Estado con 53 millones de euros.

Plus Ultra trajo material sanitario de China a las Islas en dos vuelos directos contratados por el Gobierno de Canarias el pasado año y fue subcontratada por la adjudicataria del contrato, One Airways, que no dispone de permisos para realizar este tipo de vuelo. En ese sentido, cabe señalar que One Airways es el operador aéreo de Canarian Airways, la nueva compañía auspiciada por hoteleros de Tenerife y de La Palma en la que el Cabildo tinerfeño se ha comprometido a participar con 700.000 euros –el 25% del capital social-.

En la presentación del pasado 10 de febrero, One Airways anunció la venta de billetes para este mes y que los vuelos comenzarían en junio. Sin embargo, aún no dispone de licencia, ni slots, ni tiene registrada la marca comercial, ni oficinas, ni mostradores en el Aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde quiere operar.

De todo ello tendrá que informar el presidente del Cabildo, Pedro Martín, quien a solicitud del grupo Popular deberá explicar la adquisición de acciones por parte de la Corporación en una compañía aérea: sus antecedentes, justificación, pasos a realizar y el objetivo del equipo de gobierno.

Otro de los puntos a resaltar es la reprobación del vicepresidente, Enrique Arriaga, tras los comentarios realizados contra la nacionalista Diana Mora en el Pleno del 1 de marzo,. Textualmente: “Lo que acaba usted de decir deben ser comentarios suyos entre pasillos o sueños que ha tenido; alguno de ellos puede que sea húmedo”. Tanto CC-PNC como PP se han hecho eco de la petición realizada por el colectivo feminista EQUAL LGTBI+, que no solo pide reprobar al político de Ciudadanos sino también su cese.

Arriaga protagoniza una tercera comparecencia para informar sobre la situación del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), y el informe remitido a la Fiscalía Provincial el pasado 4 de marzo sobre las presuntas irregularidades detectadas que rondan los 12 millones de euros, como ya explicó en rueda de prensa.