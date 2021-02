Sí Podemos: “Lo apoyamos pero sabemos que faltan trámites”

Para María José Belda, portavoz de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, lo anunciado el pasado miércoles en la presentación de la aerolínea Canarian Airways –cuando se expresó la determinación de empezar a vender billetes en marzo y de comenzar a operar en junio– es solo una hoja de ruta trazada por los empresarios en función de su experiencia en el sector aéreo. Ella sigue defendiendo el proyecto, a pesar de que es consciente de que todavía no se han solventado todos los trámites necesarios para que la compañía empiece a volar. Mantiene que el Cabildo debe seguir adelante con esta iniciativa porque solo su participación en esta empresa puede ayudar a garantizar una adecuada conectividad con la Península y unos precios razonables en los billetes.

Fue precisamente una enmienda de Sí Podemos a los presupuestos del Cabildo para 2021 la que introdujo la inversión en una compañía aérea en vías de creación con sede en Tenerife. Finalmente, se acordó destinar 700.000 euros de fondos públicos a esta empresa, aunque Belda considera que se podría solicitar financiación a Bruselas para sufragarlo con cargo a los fondos de reconstrucción europeos. Así lo anunció durante la presentación de la marca, un acto en el que participó junto al presidente tinerfeño, Pedro Martín, pero al que no asistió Enrique Arriaga (Cs), el vicepresidente y socio de gobierno de los socialistas en la Institución tinerfeña.

En la presentación, se dio a conocer no solo el nombre de la compañía, sino también la fecha de inicio de las operaciones y los siete destinos con los que empezarían a trabajar. Sin embargo, One Airways, la empresa que ejercerá como operador aéreo de la compañía, no dispone todavía de la licencia requerida para poder pilotar el Airbus A319, el tipo de avión con el que quiere iniciar los vuelos.

Sin embargo, Belda insiste en que lo que se anunció durante la presentación eran “fechas aproximadas” y que se dejó claro que se estaban llevando a cabo todavía todos los procesos operativos necesarios.

Tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) en el Cabildo aseguran tener muy poca información acerca de cómo será el proceso de integración de la Corporación insular en esta empresa y por eso ambos han requerido ya todos los expedientes de esta participación. Las dos formaciones exigen al equipo de gobierno, –formado por el PSOE y Cs y que cuenta con el apoyo externo de Sí Podemos–, más transparencia sobre el procedimiento a través del que se pretende financiar con 700.000 euros a Canarian Airways.

Carlos Alonso, portavoz nacionalista en el Cabildo, considera que, aunque se trata de un “proyecto loable”, le preocupa la manera en la que la Corporación pasará a formar parte de esta sociedad. Bajo su punto de vista, para que la institución pudiera integrarse en el accionariado de Canarian Airways tendría que iniciarse un expediente extenso, que llevaría la propuesta al pleno, para luego abrir una comisión en la que se tendría que justificar la participación de la administración pública en el sector privado. “Un proceso complejo que ni siquiera ha empezado”, añade. Otra alternativa sería que la nueva aerolínea recibiera el patrocinio del Cabildo, pero se trataría de una fórmula que no es la que se anunció el pasado miércoles durante la presentación de la marca.

Alonso recuerda que la idea principal de la que parte la creación de una aerolínea de estas características era la venta de paquetes turísticos de vuelo más hotel, aunque tras la presentación, “parece que se enfoca más en el residente, como una solución al problema de la conectividad con la Península”, que se agravará por el monopolio que el grupo International Airlines Group (IAG) ejercerá sobre las conexiones aéreas de Canarias con el resto del país.

Sin embargo, Alonso destaca que “estamos desenfocados respecto a este problema”, ya que según lo anunciado el avión tendría su base en Tenerife Sur, “que no es el principal corredor de la Isla con la Península”. Además, operará con una sola aeronave, que rotará también por destinos internacionales. “El número de plazas que va a ofrecer con Madrid es muy pequeño y no soluciona el problema”, valora.

La portavoz popular, Zaida González, asegura que requirió el pasado viernes el expediente completo de la participación del Cabildo en esta aventura empresarial. “Queremos conocer cómo ha sido todo el proceso y si cuenta con los informes favorables necesarios”, determina.

González recalca que la presentación de la aerolínea antes de que hayan finalizado todos los trámites necesarios para poder volar “parece otra noticia humo más de las que nos tienen acostumbrados”. “No hay concreción, se comunican cosas sin tenerlas cerradas”, y mantiene que con estos anuncios “se trata de tapar las verdaderas necesidades de la Isla”.