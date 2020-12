El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó ayer que Tenerife, en algunos parámetros, está rozando volver al confinamiento total de la población y el cierre temporal de algunas empresas por los malos indicadores del covid-19. De esa manera, trató de explicar que las nuevas restricciones no se adoptan de manera caprichosa, sino para evitar que llegue una situación todavía peor, puesto que las estadísticas son preocupantes, en base a la información sobre la pandemia que manejan epidemiólogos y especialistas de Salud Pública.

La Comisión Interterritorial de Sanidad, que engloba a todas las comunidades autónomas, estableció cuatro niveles de alerta, en función de la evolución de la epidemia en un territorio concreto, donde el “uno” es el menor y el “cuatro”, el mayor. En su conjunto, el Archipiélago tiene un grado dos. Pero en el caso de Tenerife, supera el tres y casi alcanza el cuatro, lo que supondría que “la decisión” la adoptaría el Gobierno de España y, de forma inevitable, se regresaría a la situación vivida en todo el país entre el 15 de marzo y el 15 de junio.

Explicó que “las medidas son objetivas” y “están tasadas”. Según Torres, “cuando el Consejo de Gobierno tomaba la decisión este miércoles, ratificada por los informes del Comité Científico y también de Salud Pública, para, por ejemplo, cerrar el interior de los restaurantes; esa medida está establecida en esa comisión para todo el país, para que la autoridad sanitaria la valore cuando se llegue al nivel tres”. “Y en Tenerife no estamos en nivel tres, estamos casi a nivel cuatro y se llega a este cuando varios parámetros de los dos bloques (incidencia acumulada, incidencia acumulada en más de 65 años, la ocupación de las camas hospitalarias, la ocupación de las UCI, la mortalidad o la trazabilidad) están muy altos, dos de un bloque y uno del otro”, apuntó el presidente canario. Aclaró que ayer en Tenerife algunos de los niveles eran altos y, por tanto, se roza la posibilidad de llegar al máximo grado de alerta.

Dejó claro que, en las próximas dos semanas, lo que se pretende “es que no nos movamos, no se muevan, a realizar compras” de manera masiva en Tenerife. “Si mantenemos el 100% de las plazas de aparcamiento de los centros comerciales”, se impulsaría la posibilidad de llegar hasta los citados recintos, a los que se les ha reducido el aforo en un 33 por ciento por cada planta.

Para el presidente del Ejecutivo, se deben activar mecanismos para salir a comprar lo menos posible y se hace un llamamiento “para que nos quedemos en casa” en las islas con mayor riesgo de contagio. En cualquier caso, el citado mensaje también se dirige a los residentes en el resto de las islas, para que no se vuelva a incrementar la cifra de infectados.

Respecto a la docena de medidas aprobadas el pasado miércoles, resaltó que están respaldadas por un Comité Científico, Salud Pública y el Consejo de Gobierno. En palabras de Torres, los asistentes a la Junta de Seguridad de ayer, representantes públicos y mandos de fuerzas de seguridad, mostraron su “solidaridad” con las mencionadas actuaciones para frenar la expansión de la pandemia. Según Ángel Víctor Torres, “es cierto” que el conjunto de restricciones afecta a varios sectores económicos. Pero intentó tranquilizar a los afectados, al recordar que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un Plan de Choque para ayudar a la restauración, el turismo y el comercio, “que tenemos que valorar cuando conozcamos su contenido para que, de manera complementaria, otras administraciones, a nivel local, insular y regional, complementemos esas medidas, que son necesarias”.

Ante los que han criticado que las citadas acciones “llegan tarde”, “son muy duras”, se han aplicado “muy pronto” o “son muy leves”, les respondió que las medidas se toman en el momento en que tenemos los datos pertinentes y de acuerdo al nivel de alerta. Es decir, que si la alerta es de nivel 2 no pueden aplicarse procedimientos del grado 4 y viceversa. Insistió en que decisiones drásticas y duras también se están tomando en otras comunidades autónomas. Según Torres, si en estos momentos hacemos un estudio de las principales ciudades del país, entre las ocho primeras en número de contagios están dos de Tenerife, en referencia a Santa Cruz y La Laguna.

Una cifra inaceptable

La estadística de la citada Isla supone una distorsión en el conjunto del Archipiélago, según el presidente. Para Torres, Canarias sigue siendo la comunidad con los datos más favorables. Pero Tenerife tiene un nivel de incidencia que la colocan en los primeros lugares en cuanto a pandemia en toda España. Como “dato esclarecedor, dramático, contundente e indiscutible”, cito que en los últimos siete días (hasta ayer), habían fallecido en Canarias por coronavirus 20 personas, 17 de ellas en Tenerife y tres en Gran Canaria. En el resto de islas no ha habido muertes en la última semana. Advirtió de que la cifra de Tenerife “es inaceptable” y “no nos la podemos permitir”, por lo que recordó que las mencionadas medidas se toman para salvar vidas. “Quizás, en muchas ocasiones, ponemos más énfasis en el número de los contagios; por fortuna la mayoría de la gente se recupera, y menos en el número de los que no se recuperan y fallecen”, dijo el titular del Ejecutivo autónomo.

Confianza en recuperar el turismo

Ángel Víctor Torres matizó que la vacuna “no va a solventar” el problema y no significa que el día 28, 29 o 30 de diciembre no exista la pandemia; pero con los nuevos fármacos habrá menos fallecimientos y, cada vez, existirá más inmunidad. “Sin ninguna duda, estamos saliendo del túnel, pero este túnel todavía tiene sacrificios en medio”, añadió. En estos momentos, dijo, en el Archipiélago hay 83.000 personas en ERTE, la mayoría del sector servicios; o también en ERE. Y volvió a citar el Plan de Choque que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes para el turismo, la hostelería y el comercio. Para Torres, en el año 2021 los ERTE se tendrán que prorrogar todo el tiempo que sea preciso. El presidente está convencido de que el sector turístico se recuperará, “por las infraestructuras, el servicio, las mejores condiciones climatológicas del mundo o la gastronomía, pero no será de inmediato”. Según él, “si Europa está como está, por muy bien que esté Canarias”, si no se puede salir de Alemania, Inglaterra, centroeuropa o los países nórdicos, el turismo se resiente.