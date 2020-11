Seis horas para disfrutar de la "magia" del Teide

El Teide, "un lugar mágico" en sus propias palabras, ha ayudado al corredor catalán afincado en Andorra Pau Capell a batir la marca de la carrera con mayor desnivel de España, la de la ruta 040. O sea de 0 a 4.000 metros y vuelta. Desde la playa de El Socorro, en Los Realejos, al Pico de El Teide y retorno en seis horas y trece minutos, cinco menos que el récord anterior. Capell asegura que "ha habido dificultades, entre otras cosas por la altura y la falta de oxígeno, pero ha valido la pena". Tanto que al llegar a la cima reconoce que "me he emocionado y he gritado para expresar todo lo que tenía dentro.

Capell establece una nueva mejor marca de la exigente Ruta 040 que desde la playa, a cota casi cero, lleva a los 3.718 metros de la montaña más alta del país. En distancia han sido 53 kilómetros, 30 de subida, donde el bicampeón del mundo de trails, ha establecido un nuevo récord del recorrido en un tiempo de 6 horas y 13 minutos. Quien está considerado entre los cinco mejores del mundo en la especialidad supera al atleta tinerfeño David Lutzardo que completó el reto en su día en 6 horas y 18 minutos. Tras la llegada a la playa, donde se repitieron las escenas de emoción de la cima, Pau apenas descansó y fue directamente a comer a una bodega del Sur la Isla desde donde atendió a EL DÍA.

"Nunca había subido al Teide aunque había estado dos veces en Tenerife y corrí la Blue Trail, una carrera que me encanta", apunta Capell. Incluso, ha estado lesionado en un tobillo y sin recuperarse el todo ha afrontado, según valora, "un reto muy importante que me ilusionaba y quería hacer. Ahora pararé para recuperarme bien y analizar los próximos proyectos, ya de cara al año que viene". Añade que "era un objetivo y un reto coronar el pico más alto de España y poner mi nombre en la Ruta".

Algo más que deporte. El hito alcanzado no es sólo algo meramente deportivo o de competición. Con el apoyo de Turismo de Tenerife, en paralelo a la jornada de ascenso y descenso, se ha grabado un vídeo que ha completado lo vivido por Capell durante la semana de estancia en la isla. De la misma saldrá un documental que su protagonista adelanta que "verá la luz en breve". En este audiovisual se promocionará también a la isla en aspectos etnográficos como la ruta de los cochinos que se desarrollaba justo sobre el mismo camino que ha pisado el corredor catalán.

En este sentido, Capell valora: "Ha sido un placer grabar con don Álvaro, un señor mayor que se dedicaba a transportar los cochinos que le permitían el sustento por esta zona de la Ruta 040. Hay toda una historia detrás. Me lo he pasado muy bien con él y, sobre todo, he aprendido mucho". También le ha acompañado estos días el propio David Lutzardo, su compañero pese a que ha perdido el récord. O Vicente Infante, senderista que participó en la creación de la Ruta 040, quien cuenta los orígenes de este recorrido.

Es el propio Capell quien recuerda lo que significa: "Se refiere al recorrido desde la cota cero a los 4.000 metros y luego regresar". Es decir, de los 12 metros de la playa realejera de El Socorro a los 3.718 del pico del Teide. El mayor desnivel de España, recorrido por Pau en algo más de seis horas.

Capell considera que "ha sido un acierto salir a las siete de la mañana, todavía de noche, por la potencia de la luz del amanecer. Había gente arriba y eso me animó mucho. Solo decir que la magia que intuía la he podido ver y ha superado con creces las expectativas. Ese mar de nubes con el Teide de fondo es algo único en cuanto a paisaje y estar arriba tras llegar como senderista permite contemplar un espectáculo único. Una experiencia irrepetible". De la bajada afirma que "es muy rápida y exigente. En general no ha sido una carrera fácil, pero la conclusión es que me ha hecho muy feliz".

La ruta. La 040 tiene un recorrido de 30 kilómetros desde la playa de El Socorro al pico del Teide y de 53 cuando se completa el recorrido de bajada. Transcurre principalmente por el municipio de Los Realejos, aunque también se adentra en el de La Orotava. Durante su trazado recorre los espacios naturales del Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, el Parque de la Corona Forestal y el Parque Nacional del Teide, para regresar de nuevo, en un recorrido inverso, hasta la costa. Una ruta que ya cuenta con un nuevo récordman. Un catalán que consiguió salvar el mayor desnivel de España y retornar en algo más de seis horas. De las siete de la mañana a algo más de la una. Todo un reto superado. También, apunta Capell, "una forma diferente de explorar la más grande de las islas de Canarias". Pau ha descubierto a cada paso o zancada la esencia del norte de Tenerife, sus paisajes, pueblos y gentes. Y es también "el último reto del año" que llevará a cabo el corredor de The North Face, su patrocinador

Promoción de la Isla. El documental que hace balance del reto busca dar visibilidad a la ruta y también a la isla con la presencia de los residentes locales en pleno encuentro con el corredor durante sus días de reconocimiento del recorrido y de adaptación a la altura. Durante ellos se le ha podido ver tanto corriendo como practicando el ciclismo por el entorno de Las Cañadas. Su experiencia deportiva y vital se emitirá en diferentes canales de televisión de ámbito nacional así como en la red Immfy de Iberia -el contenido durante los vuelos-, además de en todas las vías de comunicación de Turismo de Tenerife: redes sociales, plataformas de vídeo, etcétera.

La retransmisión on line llegará a medios de comunicación generalistas y especializados. Y las referencias a la gesta en la ruta 040 se darán a conocer, además, en la península, el Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia o en las Oficinas Españolas de Turismo. Hasta el momento, las impresiones en las diferentes páginas web y redes sociales en las que se ha publicado información se eleva a 2,7 millones, y se han alcanzado los 112.000 usuarios.

Figura mundial. Pau Capell Gil (Sant Boi de Llobregat , 10 de septiembre de 1991) es deportista profesional en la modalidad de corredor de montaña Su carta de presentación. En 2018 y 2019 fue campeón del mundo de ultra trails. Títulos que resumen un palmarés impresionante, lleno de éxitos, incluido el reconocimiento de la Generalitat de Cataluña. Contrasta con la humildad de quien, aunque el esfuerzo sea individual, siempre habla del equipo que le rodea al cual agradece su ayuda. Capell con ese esfuerzo mencionado más arriba realza si cabe el recorrido icónico de la ruta 040. Icónico al ser el de mayor desnivel de todo el país.

Antes de la prueba, Pau vaticinaba mientras observaba de paisano el mar de nubes desde la cima: "Después de estos días de reconocimiento creo que llegar al pico del Teide será algo mágico". Después de lograrlo, el catalán no solo se reafirma con este balance; "Creo que la palabra mágico define muy bien a este lugar. Llegar arriba con el extra de la bajada es un reto muy difícil, y pienso que ha sido esa magia la que me ha ayudado a cumplirlo. Por eso lloré y grité al llegar arriba. Es algo que se vive con enorme intensidad y más aún la primera vez".