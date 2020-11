AUP-SSP acusa a la alcaldesa de revocar sus competencias sin aviso previo ni causas

La revocación de las competencias atribuidas a los concejales de la Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se Puede (SSP), Luis Piñero y Juan Siverio, al que también destituyeron de la Primera Tenencia de Alcaldía, se produjo "sin previo aviso y sin comunicar las causas que han desencadenado esta decisión", adoptada por la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez.

Los ediles dicen entender que "la motivación para el cese como concejales del grupo de gobierno" fue "expresar nuestro compromiso con la legalidad vigente y el cumplimiento de la sentencia judicial que inhabilita a Fidela Velázquez como cargo público". AUP-SSP recuerda que en el mismo comunicado "se solicita a la Secretaría del Ayuntamiento un informe explicando la situación de la administración tras la sentencia, y en el que se tiende la mano al partido socialista ramblero.

Los dos concejales consideran que desde 2015, "cuando dimos nuestro apoyo para que gobernara en minoría", y durante el último año, desde el grupo de gobierno, "hemos velado por la estabilidad del municipio centrándonos en nuestro trabajo y en la mejora del mismo". Desde AUP-SSP se anuncia que, "desde la oposición", continuarán trabajando para que San Juan de la Rambla sea un pueblo del que estar orgullosos".

E Improcedente e incierto. La respuesta de Fidela Velázquez, la alcaldesa, se produjo cuatro horas después a través de las redes sociales. A modo de "aclaración", se dirigió a quienes hasta ayer fueron sus socios de gobierno y se refirió a que, "por segunda vez en pocos días, emiten juicios y comentarios improcedentes e inciertos". En esa línea, la regidora aseguró que AUP-SSP optó por "prescindir de toda instrucción emanada de la administración a la que pertenecen, pretendiendo sustituirla por otro tipo de consultas externas, incluidas las políticas, absolutamente ajenas al Pacto de la Concordia". De hecho, llega a decir que esa actitud "corrobora que siguen la misma hoja de ruta de los tres concejales de la oposición". Actitud que, para Velázquez, "culminó con la petición de dimisión pública el pasado sábado, incluyendo un hostigamiento personal por parte de miembros de SSP".

En su explicación pública, la alcaldesa afirmó que comunicó al líder de AUP-SSP, Juan Siverio, la quiebra de confianza y que esta no implicaba la ruptura del pacto "y lo emplacé a renegociarlo de cara al próximo gobierno y a que me dieran alguna respuesta a lo largo de la mañana". La revocación de las competencias estuvo motivada porque esa respuesta fue "dilatoria" y "no respondía a la necesaria recuperación de la confianza".

Velázquez informará hoy sobre la situación en la que se encuentra actualmente el grupo de gobierno que forma con AIS-CC, así como de "la hoja de ruta que se va a seguir en los próximos días".

La alcaldesa está condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación al pagar 4.220 euros de indemnización contraviniendo al secretario municipal. La sentencia es recurrible.