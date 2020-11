Velázquez echa a AUP-SSP tras garantizarse el apoyo de AIC-CC

La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez (PSOE), echó ayer del Gobierno municipal a los dos concejales de la formación AUP-SSP después de que AIC-CC le garantizara el apoyo hasta el final de legislatura, con lo que de facto significa dar por roto el denominado Pacto de la Concordia. Así lo confirmó ayer el jefe de filas de la formación ecosocialista, Juan Siverio, con lo que se cae de la coalición y deja a PSOE y AIC-CC al frente del consistorio ramblero manteniéndose la mayoría absoluta (4 concejales socialistas y 2 nacionalistas).

Con ello, y si no cambian las cosas, el Partido Socialista seguirá al frente de la corporación municipal a pesar de la condena a 8 años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público que pesa sobre la todavía regidora por la comisión un delito continuado de prevaricación administrativa, según la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que es recurrible.



Apoyo "hasta el final"



La salida de AUP-SSP se produce tras la confirmación del líder de AIC-CC, Juan Ramos, de seguir apoyando "hasta el final de legislatura" a Velázquez y, en cualquier caso, al Partido Socialista más allá de la salida de la alcaldesa. Así lo aseguró ayer a EL DÍA el propio Ramos, quién explicó que su formación política cumple con los acuerdos más allá de las resoluciones de la justicia contra la alcaldesa socialista, "ya que los acuerdos están para cumplirlos y nosotros siempre lo hacemos".

Con este apoyo, la figura del actual segundo Teniente de Alcalde, Ezequiel Domínguez (PSOE) gana enteros para sustituir a Velázquez si finalmente da un paso al lado, situación que se encuentra a expensas de los informes reclamados a la Secretaría del Ayuntamiento. Con la confirmación de Ramos, la coalición entre nacionalistas y socialistas se consolida y dejaría sin efecto el llamado Pacto de la Concordia entre PSOE, AUP-SSP y AIC-CC.

La falta de confianza ha sido la clave para que la alcaldesa tomara la decisión de apartar a los dos concejales de AUP-SSP (Juan Siverio y Luis Piñero), cuya formación pidió este domingo su dimisión en base a una sentencia que es recurrible. Al respecto, AUP-SSP reclamó la necesidad de "cumplir con la ley" e instaba "a la señora Velázquez a que siga el procedimiento de la sentencia judicial que la inhabilita como cargo público".Con todo ello, el nuevo gobierno ramblero volverá a ser una coalición, pero no ya en base al Pacto de la Concordia, roto por el cese de los ediles de AUP-SSP, sino con el mantenimiento del acuerdo entre PSOE-CC.

Las únicas dudas serían conocer cuánto tiempo se mantendría Fidela Velázquez al frente de la alcaldía, y si su compañero de filas, Ezequiel Domínguez, la sustituiría en caso de que la veterana política diera un paso al lado. Tras la sentencia se había especulado con un posible acuerdo en coalición que llevaría a la alcaldía a Juan Siverio (AUP-SSP) con los dos ediles de AIC-CC y SJRST, que sumarían también una mayoría absoluta (6 concejales), opción imposible tras el apoyo nacionalista al Partido Socialista.

El líder de AIC-CC ramblero mostró el apoyo total de su formación a los socialistas, señalando que "la Justicia tiene que caminar y hay que tenerle un gran respeto", en clara alusión a que la sentencia que inhabilita a la regidora no es firme. "Cuando llegamos a un acuerdo nosotros transmitimos que Fidela y el PSOE tendrían nuestro apoyo y eso lo vamos respetar hasta el final. Nosotros no somos nadie para pedir dimisiones. Estamos apoyando a un gobierno que es el que queríamos", dijo.



Acuerdo hasta el final



El nacionalista subrayó que "el acuerdo está firmado hasta el final de legislatura y así se mantendrá con el PSOE esté ella o no. Lo decidimos así desde el principio y así lo mantendremos porque si no iría en contra de los ciudadanos con los que no podemos jugar".

La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, fue condenada a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación al indemnizar con 4.220 euros al medianero de un terreno adquirido por la corporación ramblera en 2005, en contra del criterio del secretario y del interventor del Consistorio, y por aprobar un decreto de pago a los trabajadores municipales por horas o servicios extraordinarios sin seguir el procedimiento establecido.

La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife también condena a 7 años de inhabilitación al exconcejal ramblero y dimitido director de Seguridad del Cabildo de Tenerife y presidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, Cayetano Silva, y al exedil Víctor Manuel García, actualmente retirado de la vida política por aprobar el citado pago al aparcero.