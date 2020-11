Carlos Medina ni se planteará dejar el acta si lo expulsan del PSOE

En junio de 2019, tras la firma del pacto entre PSOE, NC y SSP en Tacoronte, la dirección insular del PSOE anunció que solicitaría la expulsión de tres de sus cinco concejales en Tacoronte por saltarse las directrices del partido, que apostaba por un pacto con Ciudadanos (Cs). Carlos Medina, Tarsis Morales y Sandra Ramos Pérez, los tres únicos militantes socialistas del grupo municipal, han recibido recientemente la confirmación de que la dirección regional de su partido continuó el trámite, no guardó el expediente en una gaveta y ahora propone su expulsión. "Una decisión incomprensible", a juicio de Carlos Medina, quien reconoce en declaraciones a EL DÍA que ni se planteará la posibilidad de dejar el acta de edil: "Mi compromiso con los ciudadanos es por cuatro años".

Carlos Medina milita en el PSOE desde 2007 y no esconde su decepción por lo ocurrido con su partido en lo que va de mandato, "solo por tomar una decisión legítima con el apoyo de la militancia, que nos pedía un pacto de izquierdas porque se suponía que ya habíamos dejado atrás los acuerdos en cascada". Tras superar varias crisis internas en el PSOE de Tacoronte, su postura actual es clara: "Yo haré lo que me dicte mi conciencia y tengo un compromiso con mis vecinos que pienso cumplir. He dado mi palabra y moriré con las botas puestas. Tengo la conciencia tranquila y asumiré con calma lo que tenga que venir".

Los socialistas no pueden expedientar a los otros dos concejales tacoronteros, María del Carmen Dorta Guanche y Julio Roberto Navarro, porque no son ni siquiera militantes del PSOE y participaron en la lista electoral de las municipales de mayo de 2019 como independientes.

Medina afirma que tras la notificación de la propuesta de expulsión del PSOE, la recurrió y la trasladó a sus compañeros de otras formaciones políticas en el grupo de gobierno (NC y SSP). "En principio hay un cierre de filas en torno a nosotros, puesto que entendemos que el pacto se debe cumplir y que nuestro deber es dar estabilidad al Ayuntamiento de Tacoronte en una situación tan complicada como la actual". A juicio de Medina, dentro o fuera del PSOE, el acuerdo progresista en Tacoronte "debería continuar" y permitir que él sea el próximo alcalde cuando llegue el ecuador del mandato, en junio de 2021. Y existe un precedente de un alcalde no adscrito: el expopular Fermín Correa, que gobernó La Victoria en 2016.

"Queremos mantener los acuerdos adoptados y, a día de hoy, tenemos el apoyo de nuestros compañeros en el grupo de gobierno municipal", sentencia Medina.