El Cabildo anuncia que paraliza la obra de Santa Lucía a punto de concluir

Los vecinos esperan que "esto sea un error" y que se haya producido "un desliz", en palabras del presidente de la asociación, Rafael de Armas, al valorar el anuncio hecho ayer por el vicepresidente primero del Cabildo y consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, referido a que la obra de refuerzo del talud del barrio de Santa Lucía será paralizada.

Arriaga denunció el bloqueo de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) a la inversión de 384.800 euros que, mediante crédito extraordinario, iba a destinar la Corporación insular a financiar los trabajos de reparación del talud. El objetivo de la obra es garantizar la seguridad de las personas que residen en la zona. El consejero acusa a CC y PP de que su voto contrario a la transferencia de crédito, "con la abstención de Sí Podemos Canarias, causa un grave perjuicio al desarrollo de estos trabajos, que son una obra de emergencia para garantizar la estabilidad del talud". Enrique Arriaga muestra su preocupación por esta "actitud de bloqueo sin sentido".

El presidente de la Asociación de Vecinos Santa Lucía entiende que la responsabilidad recae "en quien se abstiene, que es la formación que sostiene al gobierno del Cabildo". Rafael de Armas recuerda que Carlos Alonso (CC) consideró la obra como necesaria cuando visitó el barrio, casi a finales de su etapa como presidente de a Corporación, y destacó que Zaida González, consejera del PP, "nos dijo, en otra visita, que bastante paciencia hemos tenido". A su juicio, "es incomprensible lo que está sucediendo, pero espero que se corrija en pocos días".

Las obras, "que están a punto de concluir", otro aspecto destacado por De Armas, las realiza el Ayuntamiento de Güímar, que asume el 40% del coste, en colaboración con el Cabildo, que aporta el 60% de la financiación. Arriaga explica que "esta partida ha quedado ahora bloqueada, lo que puede llevar a paralizar las obras".

Por su parte, el director insular de Carreteras, Tomás Félix García, apuntó que "en el caso de que se produzca un accidente en la TF-1, al ser la vía que lleva a este barrio de Santa Lucía la única de servicio que existe, habría atasco de tráfico en la autopista". Otro aspecto valorado en positivo por el presidente del colectivo vecinal, quien muestra su satisfacción porque, "por fin, reconocen lo que tantos años llevamos defendiendo: la importancia de la carretera que cruza el litoral de Agache".

Rafael de Armas entiende que a esta situación se llega porque la votación de esta financiación formó parte de un expediente que incluía otros asuntos ajenos a los intereses de Santa Lucía, por lo que insiste en mostrarse convencido de que "esto es un error. Esperemos que lo subsanen pronto porque, además, la obra está casi terminada. Es como vestirse y tener que parar cuando solo te falta amarrarte los zapatos".



El alcalde pide tranquilidad

Airam Puerta asegura que "los vecinos deben estar tranquilos mientras sea alcalde, porque mi compromiso y mi palabra fue ejecutar esta obra, buscar la financiación y concluirla, al margen de que el Cabildo, con el que nos comprometimos a través de una subvención nominativa, pueda enviar fondos insulares a las arcas municipales y ayudar así a realizar esta obra". Argumento que el regidor güimarero sustenta en el hecho de que la Corporación insular es la titular de la carretera TF-616, afectada por esta intervención. "Por tanto, tiene responsabilidad en este ámbito".

En su análisis del nuevo escenario que afecta a una obra muy demandada por los afectados y por la Administración local, Puerta muestra su pesar "porque tanto Coalición Canaria como el Partido Popular en el Cabildo hayan decidido no apoyar una obra singular, teniendo en cuanta que llevamos más de una década luchando para que se lleve a cabo. Me apena que no se hayan solidarizado con este pequeño núcleo poblacional del litoral de Güímar".

El 26 de enero pasado fue cuando Airam Puerta firmó el decreto de adjudicación de la obra de protección y estabilización del talud de Santa Lucía a una UTE, con un coste de 627.000 euros y un plazo de tres meses para completar la obra, desde el momento de la recepción del material, que se esperaba en 40 días. Finalmente, los trabajos dieron comienzo a finales del pasado mes de marzo.

El Cabildo informaba ayer que el importe estimado de los trabajos asciende a 627.000 euros y que se trata de una reparación demandada durante años por los vecinos del barrio costero de Santa Lucía, en Güímar.