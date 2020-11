CC demanda un plan de choque para generar empleo en Tenerife

El portavoz del grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha denunciado la falta de iniciativas por parte de la Corporación insular para generar empleo y reactivar la economía insular.

Carlos Alonso ha demandado un plan de choque especial en materia de empleo y que se agilicen las ayudas para las pymes y autónomos "porque muchos están agonizando". Asimismo, solicitó que se establezcan los test en los aeropuertos y puertos "porque es la única medida que hay para evitar que la isla se contamine y poder reactivar el turismo".

Alonso señaló que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre arrojan unas cifras "muy preocupantes", pues "en apenas un año se ha incrementado la tasa de paro del 18,8% al 25,4%, pasando de 92.300 parados a unos 122.000, es decir, hay 30.000 parados más en Tenerife y no se ve reacción por parte de Pedro Martín".

"A finales de 2019 la población ocupada en Tenerife rondaba las 411.000 personas y en la actualidad estamos en 357.800, lo que da una idea de la destrucción de empleo que se está produciendo", explicó Alonso, quien apuntó que a a esa cifra "hay que añadir a las personas que están inmersas en los ERTE, que pueden estar sobre las 32.000 en Tenerife.

"Tenemos 30.000 parados más que hace un año y 32.000 personas en ERTE y Pedro Martín y el Cabildo están desaparecidos", aseguró el portavoz de CC-PNC.

Para Carlos Alonso, la forma de reactivar la economía pasa por el turismo, por lo que defiende la implantación de test en los aeropuertos y puertos: "En Tenerife casi logramos erradicar la covid-19 pero se produjo un repunte por las personas que venían de fuera y entraron sin control. En territorios insulares como el nuestro se llevan aplicando desde hace meses, pero ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo han sido capaces de implantarlos. Prefieren obedecer al Gobierno español del PSOE-Podemos y decir que no los autorizan. No los han puesto en el Aeropuerto de Barajas por una decisión política y fastidiar al Partido Popular y esa decisión nos afecta a nosotros directamente. Esa es la realidad".

El portavoz nacionalista remarcó que exigir los test en los hoteles es una medida incompleta que no soluciona el problema: "Hay que hacerlos en los aeropuertos y puertos y no solo a los turistas, sino a todas las personas que entren a Tenerife. Jet2, el principal turoperador inglés, ha rechazado la aplicación del decreto del Gobierno de Canarias porque no es la solución adecuada. Si a eso le sumamos que el Reino Unido ha decretado la cuarentena hasta el 2 de diciembre, pues la situación es muy complicada. Entiendo la desesperación del sector turístico canario y tinerfeño", finalizó.