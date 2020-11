Víctor García: "El miércoles se celebra el pleno del borrón y cuenta nueva para Arico"

A casi un millón de euros asciende el dinero que habilitará el Ayuntamiento para afrontar pagos pendientes. Es uno de los retos que el concejal del área económica se planteó, al igual que solucionar la obra de la plaza de la Villa, para lo que gestiona resolver el contrato actual y promover un proyecto que permita concluir esta actuación emblemática. Al tiempo, el gobierno local deja claro que el municipio tiene que ser compensado en su justa medida por ser el municipio productor de energía limpia y el que limpia la basura al resto de la Isla. De no ser así, "elevaremos el tono y llegaremos hasta el final".

El miércoles el pleno aborda la modificación presupuestaria para pagar facturas pendientes. ¿A cuánto asciende?

Este miércoles se celebra el pleno del borrón y cuenta nueva. Vamos a incorporar 984.123,75 euros para abrir una nueva etapa económica a partir de 2021. Cuando llegué al área de Economía y Hacienda, hace año y medio, encontré infinidad de pagos pendientes y servicios por regularizar y, en noviembre, cuando presentamos la moción de censura, teníamos cortada la luz de los polideportivos y de los centros culturales, las líneas de teléfono de la Policía Local y las trabajadoras sociales, estaban a punto de echar a las empleadas de la limpieza de los colegios, que fueron a manifestarse al ayuntamiento, y nos daban el ultimátum de suspensión del servicio de la Escuela Infantil. Hoy tenemos la confianza de muchos autónomos y empresarios que trabajan con el Ayuntamiento. Así que estoy convencido de que vamos a contar con el apoyo de todos los grupos, también de la oposición, para seguir poniendo a Arico en marcha.

En lo práctico, ¿en qué se traducirá la aprobación de este expediente?

Supone recuperar la credibilidad del Ayuntamiento y que Arico vuelva a tener crédito con sus proveedores. Vamos a entrar en 2021 más saneados que nunca y esto me va a permitir poner a disposición de todas las áreas muchos más recursos económicos para afrontar las inversiones que Arico merece. Esto supone un avance que no se veía en nuestro municipio desde hacía muchos años. Desde que entré al área económica me propuse transmitir confianza y respeto a empresas, autónomos y a las familias. Con las empresas y autónomos lo hemos conseguido, el desafío real a partir de ahora es que mis vecinos vuelvan a creer en su ayuntamiento.

¿Cómo se transmite esa confianza si hay servicios básicos que no se están cubriendo?

Soy consciente de que mis vecinos no aceptan que, tras desbloquear la economía del Ayuntamiento, no se estén asfaltando las carreteras, mejorando la red de abastecimiento, renovando las farolas o arreglando los parques infantiles. Ese es el gran desafío del gobierno local y de los empleados públicos municipales. De nosotros depende que el viento vuelva a soplar a favor de Arico.

¿Tiene la colaboración de los funcionarios municipales?

Canarias es la comunidad autónoma con más paro de España, con más de un 25%, incluido el desempleo entre los menores de 25 años, con un 60%. Hay que ponerse en la mente del vecino. A los políticos nos exigen honestidad, responsabilidad y altura de miras y a los funcionarios, productividad, que hagan su trabajo y arrimen el hombro para mejorar las condiciones de vida de las familias, los autónomos y las empresas. A una parte de la plantilla no hay nada que reprocharle, pero hay determinados funcionarios que tendrían que visitar más barrios, como Las Maretas, Abades o Las Ceras y hablar con sus vecinos para comprender que su trabajo repercute directamente en sus vidas.

Uno de los grandes proyectos pendientes es el de la plaza de la Villa. ¿Hay fecha prevista para acabar la obra?

Desde que llegué al Ayuntamiento no hay día que me vaya a la cama sin pensar en la plaza de El Lomo. Mis vecinos no tienen culpa de la dejación de funciones que ha habido en este tema, por eso tengo claro que, si bien Primero Arico no forma parte del problema, nos presentamos en 2019 para encontrar una solución. Si esta legislatura no desbloqueamos la situación de la plaza será un fracaso del que no podremos eludir la responsabilidad. Como concejal de Economía y Contratación me he implicado en la solución de este asunto, por eso he tomado la decisión de resolver el contrato de obra actual y sacar adelante un proyecto nuevo que contemple el fin de los trabajos y que obtenga todos los informes favorables.

En enero de este año duplicaron el canon por aprovechamiento de suelo rústico de los parques eólicos y fotovoltaicos, ¿seguirá esa línea en 2021?

Con este asunto debemos ser muy claros. Arico en los últimos cinco años ha sufrido una verdadera invasión de molinos, no caben más y no admitimos más. Los aerogeneradores y el vertedero nos generan un coste muy alto pero, como todo en la vida, existe una parte positiva, y es que Arico hoy en día es la verdadera arteria de Tenerife: producimos la energía limpia y limpiamos de basura al resto de municipios. Si Tenerife quiere un futuro verde necesita el permiso de los ariqueros y para conseguirlo, mis vecinos tienen que ver correspondida su solidaridad con la Isla. De ahí que estemos subiendo los impuestos a las eléctricas y exijamos mayores compensaciones por el vertedero. 2021 será el año de la inspección tributaria a los parques eólicos y fotovoltaicos. Vamos a garantizar hasta el último euro de las producciones instaladas aquí.

¿Se han sentado a negociar con el Cabildo el nuevo convenio de compensación por el vertedero?

Sí, pero solo hemos recibido buen voluntad por parte del gobierno insular. El momento de las buenas palabras acabará este año. Si antes no tenemos una propuesta seria y a la altura del respeto que mis vecinos exigen, elevaremos el tono y llegaremos hasta el final con tal de restituir los derechos que Arico adquirió cuando se impuso un vertedero que ha negado el desarrollo de barrios como el mío, El Río o Tajao. Lo cortés no quita lo valiente. Seguiremos dialogantes, pero muy vigilantes con el Cabildo. Que nadie dude de que lucharemos primero por Arico.

¿Habrá presupuesto en 2021?

Este será el año del presupuesto más social de la historia de Arico. Tenemos la firme disposición de aprobar las nuevas cuentas con el mismo consenso que aprobamos el Plan de Recuperación Económica, Arico en Marcha, con el acuerdo de la oposición, colectivos y asociaciones vecinales. El presupuesto de 2021 contará con la mayor inversión de la historia, priorizando las necesidades básicas de nuestros barrios, poniendo a disposición todos los recursos posibles para solucionar los graves problemas de servicios que arrastra nuestro municipio. Pondremos a disposición de los colectivos deportivos y culturales el programa de subvenciones que tanto tiempo llevan esperando y centraremos nuestra acción en consolidar medidas sociales y elaborar nuevos proyectos que permitan un desarrollo real de los barrios, acorde al Arico que merecen mis vecinos.