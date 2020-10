El CEST aplaza las caravanas para exigir los test en los aeropuertos

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), las organizaciones y sindicatos que secundan la iniciativa, aplazan la caravana de vehículos convocada para hoy desde Adeje y La Orotava para exigir los test en los puertos y aeropuertos de las Islas a todas las personas que lleguen a los mismos, sea cual sea su procedencia.

Consideran que los pasos dados en el transcurso de la última semana deben traducirse en un voto de confianza al Gobierno de Canarias, pero las valoran como "claramente insuficientes" al no controlar a los viajeros no turistas. Al tiempo, anuncian que retomarán las movilizaciones si no se aprueban nuevas medidas de forma urgente.

Con esta decisión, dan un "voto de confianza" a las administraciones e instituciones competentes, "para que con la mayor urgencia articulen legal y operativamente los controles a la llegada de viajeros procedentes de la Península o de cualquier otro país".

Según acordaron el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, las organizaciones empresariales y fuerzas sindicales -que, junto a los ayuntamientos del sur firmaron el manifiesto que exige la puesta en marcha inmediata de los test, junto a otras medidas imprescindibles para incrementar la seguridad sanitaria de residentes y viajeros-, los pasos dados por el Ejecutivo autonómico, una vez aprobado por el Gobierno de España el estado de alarma, implican un cambio en la dirección que demandan los firmantes.

En este sentido, desde el Círculo de Empresarios se ha considerado oportuno aplazar la caravana de protesta "a la espera de estudiar las medidas que el Gobierno canario apruebe en las próximas horas y días". En todo caso, los empresarios y profesionales mantienen la lectura y el registro del manifiesto previsto para hoy en Costa Adeje, a las 10:00 horas, y en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz, a las 12:15 horas.

El aplazamiento de la caravana prevista para hoy se enmarca en la voluntad de avanzar hacia la unidad de acción que el CEST ha defendido durante los últimos meses, en la convicción de que agentes sociales y económicos deben contribuir a fortalecer las acciones que el Gobierno canario emprenda en la línea demandada, respecto a la realización de los test y de cuantas medidas generen confianza y tranquilidad en los principales mercados turísticos emisores.

No obstante, aunque se celebran los pasos dados durante la última semana, los empresarios advierten que la propuesta de exigir los certificados en las recepciones de los alojamientos turísticos es una medida oportuna, pero insuficiente, porque deja lagunas e inseguridades, por lo que reiteran su exigencia de que los test se realicen en las instalaciones aeroportuarias por ser los espacios que en mayor medida garantizan el control y la seguridad sanitaria que Canarias necesita para no ver incrementados sus índices de contagios.

Aplazada la caravana de protesta, hoy tendrá lugar una concentración en la que se dará lectura al manifiesto para reclamar las medidas que las Islas realmente necesitan para combatir con garantías la propagación del virus. Una vez finalizado el acto en Adeje, los representantes de las asociaciones empresariales, sindicales y otros colectivos se trasladarán a Presidencia del Gobierno, donde expondrán sus demandas antes de registrar este segundo manifiesto.