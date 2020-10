Pactar con el diablo

En la película así titulada, El Diablo (Al Pacino) tienta al abogado (Keanu Reeves), para que le ayude a traer al Anticristo a este mundo.

Pregunta el letrado: ¿Por qué intentas convencerme?, ¿Por qué la Ley?.

El Maligno responde irónicamente: Porque la Ley está metida en todas partes. Es el mejor salvoconducto, es el nuevo sacerdocio.

Y añade: ¿Sabías que hay más estudiantes de Derecho en la Facultad que abogados sobre la faz de la tierra?.

¡Estamos emergiendo, estamos triunfando!

Vosotros dos –refiriéndose al letrado y a su estupenda hermana–, todos nosotros, absolución tras absolución y tras absolución, ¡estamos construyendo una columna tan alta que partiremos el Cielo en dos y mandaremos a esos a la mierda!

Con esta referencia cinéfila vemos todos que el demonio también politiza a la Justicia y que aunque al principio se le resiste, finalmente se deja conquistar "por vanidad".

El sketch peliculero nos pone en suerte la Justicia y su relación con la gravísima situación que sufre este país y que no parece que vaya a amainar.

Está claro para algunos, que las últimas trincheras de seguridad son los Tribunales de Justicia. Pero... ¿Están preparados para tan noble misión?

Los objetivos constan en las previsiones legales vigentes: defensa ante los delitos contra la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y delitos contra la Constitución. En este último título, la defensa de la Corona y de España.

En Europa se piensa que tenemos equipaje legal suficiente, pero que éste no se transmite fielmente a los hechos en los procesos judiciales cotidianos.

No podemos, como le ocurre, al abogado de la "peli" abandonar. Podemos y debemos pelear contra nuestros demonios familiares históricos, y ganar: somos más y mejores.

Cuando se llega al punto en que el poder ejecutivo pacta con separatistas radicales y exterroristas, y en la calle se puede insultar impunemente al Jefe del Estado y quemar banderas, no queda otra que movilizar a la sociedad civil y crear dispositivos desde la iniciativa privada, para proteger nuestra forma de vida.

Las mencionadas infracciones no pueden salir gratis. Pactar con el Diablo tiene un precio y las facturas deberían ejecutarlas los Juzgados de Instrucción, previa denuncia de la Sociedad Civil.

¿Quién le pone el cascabel? Si no hay nadie, habrá que inventarlo.