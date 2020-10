Futurismo arranca su jornada con la agónica frustración de los hoteleros canarios

Los test son el principal tema de debate del primer encuentro que celebró el Foro Internacional para Profesionales del Turismo Futurismo Canarias. Se produjo una ardua discusión sobre cómo y dónde se deberían hacer y si se deberían hacer. "Existe un borrador de Decreto Ley, promovido desde Fuerteventura, que propone hacer test rápidos en los hoteles a todos los turistas y otro a la salida si el país emisor lo requiere. Nosotros nos comprometemos a eso", comenta Antonio Hormiga, presidente de Asofuer. "No me parece ideal, pero es bueno. No se puede buscar la excelencia, pero se debería", le apoya José Fernando Cabrera, presidente del FAST. Nicolás Villalobos, director general de Cordial Hoteles, expresa su escepticismo sobre cuán eficaces son: "El test es una foto fija: sirve en la puerta para que no entren".

Mucha preocupación, frustración y ganas de soluciones reales transmitieron los asistentes, entre los que el economista Daniel Lacalle afirmó que la situación en Canarias es grave, pero no por los empresarios, pues se "se han comportado de madera modélica", sino por la verdadera necesidad de ayuda urgente por parte de las instituciones que aún no se está dando.

Todos coincidieron en que la condición de Archipiélago es una ventaja para Canarias. Según Nicolás Villalobos, "solo tenemos dos puertas de entrada al virus, haciendo test hubiéramos controlado al completo la evolución de la pandemia". En ese marco, se llama a que el control en aeropuertos no sea solo para los vuelos internacionales, sino "que controlen los vuelos nacionales", concluye Susana Pérez, presidenta de Asolan y FTL.

Los profesionales del sector manifestaron el descontento y frustración que sienten por no ser escuchados. "Yo no sé qué más podemos hacer: Hemos criticado, acompañado, puesto nuestra ayuda sobre la mesa (...). Si estamos buscando alguien a quien achacarle todo lo que ha ocurrido, no va a ser nunca a los empresarios hoteleros", afirma el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.