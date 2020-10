El demandante exige al alcalde que denuncie al Gobierno canario

El Pleno tomará hoy un acuerdo plenario sobre la futura actuación del Ayuntamiento para la defensa de los intereses del municipio tras conocer el Informe sobre los planes de restauración de las explotaciones del ámbito de Los Barrancos de Güímar, que los considera inejecutables porque su aplicación produciría un mayor impacto por contaminación atmosférica, aportación al cambio climático, desasosiego público y daños para la salud como consecuencia de 1.712.811 viajes de camión que habrían de realizarse (como mínimo) para rellenar los huecos dejados por las seis canteras de las que se extrajeron árido.

Francisco Javier Hernández Armas, actual concejal del Grupo Popular, es uno de los denunciantes que motivó la condena de la Audiencia Provincial a cuatro empresarios el 28 de enero de 2016. Hoy, él y su partido exigirán al alcalde, Airam Puerta, que cumpla el acuerdo plenario del pasado 5 de junio (punto 23) "y denuncie al Gobierno de Canarias por prevaricación continuada por omisión o inacción". Recuerda que el compromiso adquirido establecía la presentación de una querella "si en el plazo de dos meses, el Ejecutivo regional no respondía ni hacía nada" respecto al requerimiento de que la Consejería de Industria determinara cuál es el Plan de Restauración a ejecutar.

El denunciante y concejal considera "inaceptable" que haya transcurrido el tiempo sin que el alcalde actúe en consecuencia y con el riesgo de que "caduque la sentencia". En este punto, recuerda que el Ayuntamiento de Güímar "también está implicado en el caso como denunciante. Ganamos el juicio y están en juego un montón de millones (238) para el pueblo de Güímar. Hay que pedirle al juez que actúe y que incaute las propiedades necesarias a los condenados".

Con un "estamos acostumbrados", Hernández Armas pasa a explicar que "la administración a la que se le otorga el poder de decisión sobre los planes es la misma que ha mirado para otro lado durante 30 años", señalando al Gobierno de Canarias. Y sigue expresando su malestar porque "sea ahora cuando se dan cuenta de que los camiones levantan polvo y contaminan", argumento utilizado para rechazar los planes de restauración de los condenados.

Y responde al informe de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente: "Si se levanta polvo, se echa agua; el ruido no será tanto porque no habrá machacadoras, que eran las que lo producían; y antes de entrar al casco de Güímar hay tres vías que van directamente a las canteras, que discurren por Amogio, por Puzol y por Salamanca. No me vengan con historias".

Francisco Hernández simplifica la situación explicando que "hace dos años", cuando expiró el plazo dado por la Audiencia a los condenados para presentar los planes, "debió elaborar el plan de restauración, que no es otro sino rellenar los hoyos".

Por todo lo sucedido, en el Pleno de hoy pondrá sobre la mesa "pedir la destitución de todos los políticos y funcionarios responsables de lo ocurrido".