El CEST impulsa otra protesta por la "inacción" política con los test

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife promueve para el próximo 30 de octubre una segunda caravana para exigir una vez más que tanto el Gobierno de España como el Ejecutivo regional activen, de forma inmediata, la realización de test a los viajeros que procedentes de países terceros o de la Península lleguen a las Islas.

El anuncio de esta segunda movilización es consecuencia, según el Círculo de Empresarios, de la inacción y falta de respuesta por parte de las citadas Administraciones que, según el CEST, han desoído la demanda que de forma unánime está haciendo la sociedad civil de la Isla -empresarios, trabajadores y autónomos, entre otros- en el convencimiento de que los controles en puertos y aeropuertos constituye un mecanismo eficaz para contener la expansión del Covid-19, así como para generar confianza y seguridad sanitaria entre los residentes en las Islas.

En este orden de cosas, empresarios y profesionales exigen que el Gobierno de Canarias ejerza sus competencias en el caso de que, como ha ocurrido hasta el momento, ni Sanidad Exterior ni la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico atiendan a la demanda que desde hace meses se está haciendo desde las Islas, una reivindicación que según recuerda el CEST cuenta con el apoyo tanto de la consejera de Turismo del Ejecutivo regional como del director del Servicio Canario de Salud.

Mismas reivindicaciones

El Círculo de Empresarios reitera, en línea con lo manifestado en el transcurso de la anterior movilización, a la que se sumaron representantes de diferentes sectores y actividades económicas, que el Gobierno de Canarias no debe esperar más por autorizaciones o permisos que no son necesarios. A juicio de los empresarios, las Islas no pueden perder una semana más de ahí que sus instituciones autonómicas y locales deban tomar la iniciativa y empezar a realizar los test con o sin el consentimiento o el beneplácito de los ministerios de Sanidad o Transportes.

Como se recordará, el CEST ha registrado en la Presidencia del Gobierno de Canarias, junto a una amplia representación de los diferentes sectores económicos, un documento en el que se reitera la inaplazable necesidad de empezar a hacer los test en aeropuertos y puertos para evitar que el cero turístico, que se ha cobrado ya la vida empresarial y profesional de infinidad de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, arrastre a la temporada alta y a la economía de las Islas a una crisis sin precedentes en las últimas décadas.

La realización de test de detección del Covid-19 a pasajeros tanto si son turistas como si no, así como a los turistas en los establecimientos donde se alojen, son algunas de las demandas que el CEST ha trasladado en incontables ocasiones a los responsables autonómicos y locales, añadiendo a estas medidas otras como la implantación de un sistema de registro personal a la llegada de nuestros visitantes para el consiguiente rastreo o la implantación de un sistema de Códigos QR con idéntica finalidad.

40 kilómetros de caravana

Una caravana protesta de más de 40 kilómetros llegó el pasado 30 de septiembre desde el sur de Tenerife hasta la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de reclamar que Canarias comience a realizar test a los turistas en los puertos y aeropuertos del Archipiélago. La larga cola de motos, guaguas, coches y camiones alcanzaba todavía el municipio de Arico cuando los primeros vehículos comenzaron a entrar en la capital, por lo que los organizadores calificaron de "éxito" esta convocatoria que clama por soluciones para que el sector turístico de la Isla pueda resistir a esta crisis. El objetivo de esta nueva movilización es superar la asistencia de hace 20 días.

Roberto Ucelay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, entregó en la sede de Presidencia del Gobierno un manifiesto que contaba con más de 3.800 firmas de apoyo, a través del que se urge al Gobierno de Canarias a llevar a cabo una estrategia para que el Archipiélago sea considerado un destino seguro para los países emisores. Entre las medidas que incluye este manifiesto está la realización de test a la llegada en los puertos y aeropuertos de forma gratuita y voluntaria, establecer un registro de viajeros cuyos datos serán almacenados por la Consejería de Sanidad, así como la emisión de códigos QR a cada turista a través de una plataforma digital para facilitar el rastreo de posible positivos de Covid-19.

"El único cambio que se ha dado desde el pasado 30 de septiembre tiene que ver con la instalación de una carpa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife -organismo que pertenece al Estado- para la realización de estas pruebas. En los aeropuertos todo sigue igual", remarca el portavoz de una plataforma que considera que "las Islas están abocadas a sufrir la peor crisis económica y social desde mediados del siglo pasado".