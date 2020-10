El Cabildo se endeudará para hacer obra pública

Apoyo social, inversiones en empleo y, especialmente, "endeudamiento para hacer inversiones, para hacer obra pública" son los ejes del proyecto del presupuesto del Cabildo de Tenerife para 2021, documento del que no existe ni borrador pero que el gobierno insular tendrá "como sea" antes de que concluya noviembre, según anunció el presidente de la Corporación, Pedro Martín, ayer en el Encuentros SER que celebró Radio Club Tenerife en el Real Casino.

Generar economía y fomentar empleo es el objetivo esencial, por lo que Martín explicó que su equipo de gobierno aprovecha el tiempo de la pandemia "para que cuando esto pase nos encuentre preparados", es decir, con los proyectos elaborados, el suelo necesario disponible "y el dinero para ejecutar las obras". Lo expresa confiado en que en 2021 la situación generada por el coronavirus "haya cambiado".

La gestión del Cabildo de Tenerife frente al desánimo fue el título elegido para la exposición que realizó un Pedro Martín que dominó el escenario durante casi hora y media de intervención, mostrándose seguro en sus argumentos y transmitiendo "ilusión, uno de los elementos que más falta nos hace" en un tiempo en que "solo existe incertidumbre".

Consciente de que gobierna en minoría (PSOE-Cs) y de que eso le obliga a "buscar acuerdos y consenso", hizo varios guiños al tercer elemento de su gobierno, Sí Podemos Canarias, reconociendo su papel en el Plan de Apoyo y Reactivación de Tenerife. Lo dijo en los primeros 10 minutos de su intervención, tiempo en el que destacó la importancia de aprovechar lo que de bueno dejó el anterior gobierno, ya que lo contrario equivaldría a ser "muy torpe".

La lista de problemas. La rotura de la tubería que transporta agua depurada hacia el Sur, la aparición de las termitas, el episodio de calima intensa al tiempo que los cuatro incendios urbanos, la marcha de Ryanair y la desaparición de Thomas Cook hasta la llegada del Covid-19 forman la lista que enumeró Martín de los problemas que ha afrontado el gobierno que lidera en el Cabildo en poco más de un año. A eso sumó la oleada actual de migrantes.

Inmigración. Por ser su competencia, el Cabildo asumió la atención a 100 menores llegados en pateras durante el último fin de semana. En este asunto, "Europa nos ha dejado solos, se lava las manos poniendo dinero", trasladó al ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, en su visita a la Isla, a quien también transmitió que "no podemos seguir utilizando instalaciones militares" para albergar a quienes llegan en cayucos, por lo que le reclamó "más inversión e instalaciones adecuadas". "Va siendo hora de que planifiquemos y busquemos alternativas para trasladar a los migrantes a la Península, no porque seamos insolidarios, sino porque no tenemos capacidad para acoger a todos los que vienen", explicó. Pero mientras llegan las soluciones, Martín demanda alternativas para distribuir a los migrantes en el resto de países. "Mientras Europa no lo haga, tiene que hacerlo nuestro Gobierno y echar una mano".

Turismo. La mayor preocupación del Cabildo son los 110.000 desempleados que tiene Tenerife y el sector turístico, en especial. "No tenemos problema como destino ni Tenerife ha perdido valor", sostuvo el presidente insular antes de asegurar que las encuestas realizadas en los principales mercados emisores reflejan que los problemas para el turista son "el miedo a viajar en avión y a contagiarse en el destino y quedar confinado", lo que causa en los países de origen "un desánimo generalizado". Los test en los aeropuertos son una herramienta útil para la que el Cabildo aporta un millón (y habrá más, si es necesario), pero, atendiendo a los técnicos, Pedro Martín defendió que lo necesario es contar con instalaciones en los aeropuertos para hacerlos y alojamientos adecuados para los casos de cuarentena. En todo ello participará el Cabildo, anunció.

El presidente del Cabildo volvió a señalar "la incompetencia" de la Unión Europea al demorar la unificación del protocolo que debe regir en el ámbito de la UE en esta situación y generar corredores seguros que propicien la recuperación turística, algo que espera se concrete la semana próxima. "Pero en Europa se le da poca importancia al turismo, de hecho, no hay una comisión turística". Ese es el marco en el que debe negociar el Gobierno central, al que exige "mayor agilidad y contundencia". En todo caso, "Tenerife es un destino fiable", dijo, pero "si no llega una vacuna, difícilmente saldremos de esta crisis que para nosotros es económica y turística".

Carreteras. Suspenso es el término que utilizó para definir la situación de la red viaria en Tenerife, "donde no se hizo ni un metro de carretera en el último mandato". Aclaró que esa no es la única solución a la movilidad, que el Cabildo promueve con inversión. En mes y medio afrontará el tercer carril entre Guamasa y el Aeropuerto Tenerife Norte y la rotonda del Padre Anchieta, donde se proyecta elevar los pasos de peatones y soterrar la conexión de La Esperanza; avanza el anillo insular, al tiempo que se afronta el reformado del tramo Icod-San Juan de la Rambla, mientras en la obra de Oroteanda (San Miguel) el Cabildo aporta financiación, pero, aunque avanza, "va lenta porque aquí se denuncia todo". Un capítulo que le permitió destacar la buena sintonía existente entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo.

Aeropuertos. En su disertación, Pedro Martín habló de los asuntos que tiene pendientes el Estado con Tenerife. Los aeropuertos, en primer lugar. Aunque defiende que "AENA no está preparada" para hacer frente a la crisis sociosanitaria y económica en curso, al referirse al Tenerife Sur dijo que "se acercan los meses para la toma de decisiones" sobre la nueva terminal y espera que la empresa pública que gestiona estas instalaciones tenga en cuenta "la propuesta que Tenerife plantea sobre el aeropuerto que quiere". Para el Tenerife Norte, el Cabildo cuenta con un proyecto -basado en demoler la parte antigua- que pone a disposición de AENA y que supone ahorro de dinero y de tiempo para afrontar la mejora de este complejo.

Empresas. En su repaso a lo hecho y a lo que proyecta el gobierno del Cabildo, Pedro Martín habló del holding de casi 70 empresas vinculadas, total o parcialmente, a la Corporación insular y que están inmersas en un proceso (de evaluación) para su fusión, desaparición o continuidad. "Tenemos la red empresarial más grande y diversificada de España", confirmó. "No entiendo por qué tenemos casinos", expresó a modo de reflexión en voz alta. De Mercatenererife dijo que "necesita una mejora" e impulsar su papel en el sector primario; con el ITER fue contundente: "Hay que poner mucho orden", señaló citando, como ejemplo de ese trabajo, que "estamos sacando ahora la licencia de lo que hay construido". Todo eso lo expuso tras recordar que han tenido que prescindir de gerentes que "no eran diligentes y no seguían la norma, en algunos casos". Resolver la situación de este conjunto de empresas es una de las tareas que dejaron pendientes varios gobierno anteriores.

Energía. Al enumerar las dificultades del año transcurrido del mandato no citó los ceros energéticos, de los que finalmente dijo que son "el resultado de la falta de inversión y de la ausencia de decisiones políticas. Si funciona la luz, nos olvidamos". Pedro Martín, elocuente y ameno en su exposición, volvió a poner un ejemplo para avalar sus palabras: "La línea de alta tensión de Vilaflor", que generó hasta una gran manifestación para el traslado de su trazado en paralelo a la autopista del Sur, que discurre entre el Polígono Industrial de Granadilla y Guía de Isora, "sigue sin estar terminada". Entró en servicio el 16 de mayo del año 2007.

Ayuntamientos. La colaboración con los municipios estuvo muy presente en la intervención del presidente del Cabildo. Hasta el punto de asegurar que "vamos a ser más municipalistas que nunca", después de afirmar que "nuestros recursos son ahora más limitados que nunca". No será mediante la aportación económica a los consistorios, sino "contando con los ayuntamientos para todas las actuaciones que tengan que ver con ayuda al ciudadano y generar empleo".

Cifras. Pedro Martín utilizó varias cifras para reflejar la labor del gobierno que preside. Entre ellas, 212 millones en el área social con 19 millones para programas de mayores, enfermos y discapacitados; más de 32 millones destinados a políticas de empleo con el apoyo a programas y a autónomos "para aliviar su tesorería y mantener puesto de trabajo"; un plan de inversiones de 89 millones de euros en carreteras, la cultura y los polígonos, como el de La Campana, cuyas obras de reparación están en marcha "y cuando llegamos no tenía ni un euro asignado"; 300 millones en infraestructuras sociosanitarias; 12 millones para mejorar la conectividad Tenerife-Europa a través del cable tecnológico "para prestar servicios a terceros" y los 179 millones de euros que posibilitarán cinco grandes instalaciones de saneamiento en la Isla.