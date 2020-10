La ampliación del tranvía a Los Rodeos se queda fuera de los fondos europeos

El Cabildo de Tenerife dejará fuera de la convocatoria del Plan de Recuperación de la Unión Europea la ampliación de la Línea 1 del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos. Aunque el pasado mes de agosto, la Corporación tinerfeña había anunciado que reactivaba la iniciativa y trataría de conseguir la financiación a través de los fondos que Bruselas otorgará para hacer frente a las consecuencias de la paralización económica, finalmente la llegada del tren ligero a Tenerife Norte no podrá incluirse en este plan debido a que su proyecto todavía no está terminado.

Así lo aclara el consejero insular de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, Enrique Arriaga, quien explica que la convocatoria europea solo admite la presentación de iniciativas que ya cuenten con los proyectos redactados y que puedan ser licitados lo más pronto posible. Un requerimiento que obliga a la Corporación insular a retirar la ampliación del tranvía hasta el aeropuerto de la solicitud para estas ayudas y a posponer su tramitación.

Lo cierto es que desde que hace un año el nuevo equipo de gobierno insular anunciara su intención de llevar el tren ligero a Tenerife Norte, la polémica no ha dejado de acompañar al proyecto, que se encontró con la oposición de una parte de los vecinos y comerciantes de la zona, así como del propio Ayuntamiento de La Laguna, que hace unas semanas acordó reclamar a la Institución insular y al Gobierno de Canarias su paralización.

Aunque en un principio estaba previsto realizar este año una campaña de información y un proceso de participación ciudadana a través del que se decidiría el trazado de esta ampliación, la llegada de la pandemia suspendió esta actuación.

En el mes de junio, el presidente del Cabildo, Pedro Martín, afirmó que la tramitación para llevar el tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos tendría que aplazarse. El motivo era la actual situación de crisis provocada por la emergencia sanitaria, que hacía que el Cabildo tuviera que enfocar su presupuesto en sacar adelante otros servicios públicos.

Sin embargo, el pasado mes de agosto el vicepresidente insular, Enrique Arriaga, anunció que reactivaba el proyecto de ampliación del tranvía y que trataría de conseguir los fondos necesarios a través de la convocatoria europea. Algo que no sentó nada bien en el Consistorio lagunero, que acordó en junta de gobierno posicionarse en contra de esta obra y requerir al Cabildo y al Ejecutivo regional que desistieran de su petición para lograr fondos europeos para esta infraestructura, al mismo tiempo que proponía que este dinero se destinara a la ejecución del carril bus-VAO en la TF-5.

Arriaga critica que el Ayuntamiento se haya opuesto al proyecto sin que se haya podido realizar el proceso de participación ciudadana, ya que en un principio el Consistorio había determinado que se posicionaría al lado de la opinión mayoritaria de los vecinos. "El Ayuntamiento ha dicho que se opone al proyecto y no entiendo por qué se opone a algo, si todavía no se ha abierto el proceso de participación ni se ha pronunciado la población", recalca y valora que la administración local debió haber esperado para ver "qué dice esa consulta antes de tomar decisiones, ya que adelantarse a lo que va a decir el estudio me parece un poco atrevido".

Además, el vicepresidente insular manifiesta que no hay ningún otro proyecto de carreteras finalizado que pueda presentarse a esta convocatoria europea. "Si hubiera estado, por ejemplo, el carril bus-VAO se podría haber presentado", asegura, aunque puntualiza que "no tendría mucho sentido porque se trata de una actuación que ya tiene financiación a través del Convenio de Carreteras".

Arriaga recuerda que tal y como está conformada la convocatoria europea "los proyectos tienen que estar terminados" y asegura que él solo se encontró con el del tren del Sur ya finalizado.

Según el responsable insular, la propuesta para que Canarias presente esta iniciativa de forma conjunta con el tren de Gran Canaria al Estado, para que este lo lleve después a Bruselas está en fase de estudio. "El Gobierno de Canarias quiere presentarlo y en Ciudadanos queremos presentarlo, pero la propuesta tiene que salir del Cabildo", determina.

Por eso, asegura que se está analizando si se puede obtener el 100% de la financiación para culminar esta obra, un montante total que ascendería hasta los 2.600 millones de euros. "El máximo que se puede obtener a través de la convocatoria europea es el 85%, pero esto puede complementarse con fondos FEDER", expone Arriaga. Si no, también existen otras alternativas como que sea el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el que se encargue del porcentaje restante, que lo haga el Gobierno de Canarias o abrir la iniciativa a la participación privada.

"El Cabildo lo que tiene claro es que no va a aportar dinero para el tren del Sur, porque no es una obra prioritaria", añade, ya que apunta que el presupuesto de la Corporación debe ir destinado a financiar el resto de los servicios que debe prestar. Sin embargo, ratificó que la obtención de esta financiación es una oportunidad para la Isla, que no puede dejar pasar, ya que "se trata de una infraestructura importante que va a generar durante siete años mucha economía, por lo que si viniese ese dinero, que es finalista y solo se puede utilizar para eso, bienvenido sea".

Otro de los escollos que deberá salvar el proyecto es conseguir en la Corporación insular el apoyo necesario para sacarlo adelante. El grupo de Sí Podemos Canarias ya ha avanzado que se opone a la realización de este proyecto, incluso anunciando que reconsideraría su apoyo externo al grupo de gobierno si sigue adelante con esta iniciativa. Arriaga mantuvo que no entiende por qué "Podemos apoya el tren en Gran Canaria, pero no en Tenerife, si ambos se alimentan de energías renovables y es lo más sostenible en transporte guiado".

Sin embargo, mantuvo que no tiene problema en buscar el apoyo de Coalición Canaria y el Partido Popular para sacarlo adelante. "Aunque he leído que han comentado que ellos no van a ser partícipes de este tren, no entendemos que hayan estado diez años trabajando para hacer los proyectos y ahora que podemos conseguir financiación digan que no", sostiene. Arriaga considera que si el proyecto arranca el apoyo del PSOE, Cs, CC y PP "sería una mayoría bastante significativa para seguir adelante".