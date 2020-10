Una caravana de 3.500 coches exige realizar test a los turistas.

Más de 3.500 vehículos llegaron ayer en caravana desde el Sur hasta la capital de la Isla para exigir al Gobierno de Canarias que ponga en marcha medidas urgentes que permitan salvar la temporada turística de invierno. La convocatoria, organizada por el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), sirvió para reclamar que debe ponerse en marcha lo antes posible la realización de pruebas PCR en puertos y aeropuertos a los turistas que llegan al Archipiélago. Una medida con la que buscan evitar que la incidencia del nuevo coronavirus crezca en Canarias y promover que las Islas sean vistas en los países emisores como un destino seguro.

Más de 5.000 personas, según las cifras aportadas por los organizadores, se sumaron ayer a esta reivindicación a bordo de coches, motos, guaguas, taxis o camiones de reparto. Una verdadera protesta sobre ruedas que llegó a Santa Cruz para solicitar al Ejecutivo autonómico una respuesta firme que evite un nuevo cero turístico en Canarias.

La caravana partió poco después de las 10:30 de la calle Helsinki de Adeje, para ir sumando vehículos a lo largo de toda la TF-1, pero también en la Autopista del Norte a través de un recorrido alternativo que partió desde el municipio turístico de Puerto de la Cruz. Desde allí, confluyeron en la sede de Presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña sobre las 11:55 de la mañana.

Para el presidente del CEST, Roberto Ucelay, la convocatoria ha sido todo un éxito, ya que contó con la participación de "multitud de colectivos tanto del Norte como del Sur de la Isla", algo que bajo su punto de vista demuestra el apoyo que existe en el tejido económico y social a las medidas propuestas. "La caravana se extendió a lo largo de 40 kilómetros, ya que cuando los vehículos que iban a la cabeza estaban entrando en Santa Cruz la caravana todavía alcanzaba el municipio de Arico", señaló.

Ucelay recalcó que durante el recorrido a lo largo de la Autopista del Sur no se originó ninguna incidencia, pero lamentó que poco después de las 12:20, y a pesar de que la caravana contaba con un trazado autorizado que pasaba por delante de la sede de Presidencia del Gobierno, "la policía cortó el paso a esta calle y desvío al resto de los vehículos por otras zonas de la capital, impidiendo que todos pudieran pasar frente a la sede".

A su llegada a Presidencia del Gobierno, Ucelay, junto a diferentes representantes de los colectivos participantes, entregó un manifiesto, con más de 3.800 firmas, a través del que se urge al Gobierno de Canarias a llevar a cabo una estrategia para que el Archipiélago sea considerado un destino seguro para los países emisores.

Entre las medidas que incluye este manifiesto está la realización de test a a todos los viajeros a su llegada en los puertos y aeropuertos de forma gratuita y voluntaria, establecer un registro digital de viajeros cuyos datos serán almacenados por la Consejería de Sanidad, así como la emisión de códigos QR a cada turista, a través de una plataforma digital desarrollada por el propio Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, para facilitar el rastreo de posibles positivos de Covid-19.



Necesidad urgente

"A través de esta convocatoria queremos plasmar la necesidad urgente que tiene Canarias de comenzar a hacer test a los turistas a su llegada a los puertos y aeropuertos", sostuvo Ucelay, quien valoró que ya existen pruebas "más económicas pero igualmente muy fiables", por lo que no entiende cómo después de tantos meses de debate acerca de la necesidad de poner en marcha esta medida todavía no se haya implantado en el Archipiélago, con las negativas consecuencias que a su juicio está teniendo en la economía de toda Canarias.

Aunque Ucelay recordó que los representantes del sector turístico ya tuvieron la oportunidad de exponerle las reclamaciones incluidas en el manifiesto al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en una reunión celebrada la semana pasada, el Círculo decidió mantener la convocatoria porque "queremos que el presidente vea que tiene un apoyo social y empresarial para tomar la decisión y que Canarias inicie el proceso de recuperación en las próximas semanas".

Para el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife "el Gobierno de Canarias tiene la capacidad suficiente para sufragar estos test y poner en marcha cuanto antes la realización de esta prueba voluntaria y gratuita de para cualquier viajero".



Test en hoteles

Ucelay recordó que los hoteleros están practicando ya pruebas PCR a sus clientes en los propios alojamientos turísticos cuando finalizan sus vacaciones. Unos test con resultados "que están siendo traducidos a diferentes idiomas para que puedan tener un documento validado por los ministerios de asuntos exteriores de por ahora seis países: Alemania, Reino Unido y los cuatro países nórdicos".

Una medida que aseguró "estamos haciendo y seguiremos haciendo para que cualquier viajero que visite Canarias pueda tener esa seguridad". Pero reiteró que si estos test no se complementan con pruebas PCR a la llegada de los viajeros al Archipiélago "de nada sirve cerrar el ciclo". Por eso consideró que esta última medida la debe liderar el Gobierno regional ya que cuenta con capacidad para ello, y negociar con Madrid aquellos aspectos en los que no tienen competencias "para darle solución cuanto antes". Por lo que espera que "en los próximos días se tomen las decisiones y se empiecen a hacer estos test".

Sin embargo, a pesar de que el CEST registró en el Parlamento de Canarias varias preguntas dirigidas al Gobierno para que concretase cuándo se podría en marcha la realización de PCR a los turistas, finalmente el colectivo no obtuvo ninguna respuesta por parte de los representantes del Ejecutivo autonómico acerca de la fecha en la que se implantará esta medida.

Por último, Ucelay valoró la poliza de seguros suscrita entre el Ejecutivo canaria y Axa España, a través de la que se garantiza a los turistas que tendrán cubiertos todos los gastos derivados de una incidencia del coronavirus durante su estancia en el Archipiélago. De esta manera, los viajeros no tendrán que preocuparse por los gastos médicos, la ampliación de la estancia para cumplir la cuarentena o los gastos de repatriación.



Llamada desesperada

Para José Fernando Cabrera, el presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) otra de las entidades que ha impulsado la caravana de vehículos, la protesta realizada ayer ha sido apoyada por representantes "de todos los sectores económicos del sur de Tenerife, que ven desesperados como estamos a punto de perder la temporada de invierno por la falta de control en los aeropuertos".

Sin embargo, Cabrera reconoció que la implantación de esta medida no permitirá recuperar la totalidad del turismo de invierno que recibió Canarias el año pasado, pero sí favorecerá "mantener al Archipiélago libre de coronavirus, recuperar un porcentaje de viajeros y aportar seguridad en los países de origen".

El presidente de FAST recordó que en Canarias 400.000 personas viven del turismo, por lo que "si somos capaces de recuperar el 40% de la actividad, 140.000 familias saldrán del ERTE y podrán cobrar su sueldo completo".

Cabrera rehusó pronunciarse acerca de la razón por la que todavía, meses después de que se pusiera sobre la mesa la necesidad de practicar PCR a los turistas que llegan al Archipiélago, la medida todavía no se esté llevando a cabo. El firmante del manifiesto aseguró que hace cuatro meses que la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, anunció el proyecto Canarias Fortaleza "cuyo objetivo era controlar los aeropuertos y mantener a Canarias libre de coronavirus como estaba entonces". "Hemos hecho muchas reuniones, en las que pedimos y casi rogamos, y de momento no nos han escuchado", lamentó.

Una situación que Cabrera no se explica ya que aseguró que "no conozco a nadie en el Archipiélago, ni del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias, ni turoperadores o trabajadores del sector, que no crea que se debe implantar los test". Por lo que "no acabamos de comprender por qué no se ha dado un paso al frente con este tema", valoró.

En la caravana de vehículos también participó el presidente en Canarias de la Asociación Española de Directores de Hotel, Juan Pedro González Armas, quien anunció que está trabajando para promover en Gran Canaria una iniciativa similar a la celebrada ayer en Tenerife. "Ya tengo preparado un manifiesto para ponerla en marcha, porque me parece una buena iniciativa", recalcó, al tiempo que reivindicó que el sector no puede darse por vencido y debe seguir reclamando la realización de pruebas PCR en los puertos y aeropuerto, "y tiene que ser ya".

González Armas recordó que están en juego muchos puestos de trabajo y que si no se cierra pronto este tema "muchas familias se irán al paro y no sabemos lo que puede pasar".



Quince entidades firmantes

El manifiesto registrado ayer en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife fue secundado por quince entidades empresariales y sociales vinculadas al sector turístico en la Isla. De esta manera, el documento cuenta con el apoyo, además de el del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), del Foro de Amigos Sur de Tenerife (FAST), la Tenerife South Real Estate Association, la Asociación Hindú de Tenerife, Tenerife Network, Rotary Internacional y la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional.

Además, también plasmaron su firma en el manifiesto el Círculo Turístico de Canarias, el Centro de Iniciativas y Turismo Comarcas del Sur de Tenerife, la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje, la Asociación Española de Directores de Hotel, Alisios Norte, la Asociación Empresarial de Transporte Discrecional de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la de Animación, Ocio y Entretenimiento Hotelero y Extrahotelero de Canarias, así como la Asociación de Directores de Hoteles de Tenerife-Club Sur.

El manifiesto concluye que en caso de que no se adopten las medidas necesarias, Canarias vivirá "una crisis económica y social sin precedentes", que vendrá acompañada de "una destrucción masiva de empleo, oportunidades y bienestar", que condicionará el futuro de los canarios.

Los firmantes de este manifiesto mantienen que las medidas tomadas hasta ahora son "insuficientes", y en la actualidad no se puede admitir más demora en la toma de decisiones ya que "la economía y el sustento de muchos canarios depende de ello".

Por lo que urge que, ante la negativa y dilaciones por parte del Gobierno central y las autoridades de la Unión Europea para practicar pruebas PCR en los puertos y aeropuertos, sea el Gobierno de Canarias el que realice y financie estos test para garantizar la seguridad en el Archipiélago.