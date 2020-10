El CEST confirma centenares de vehículos en la caravana de hoy

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) y el Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) convocan la gran caravana de vehículos desde el sur de la Isla hasta la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. La iniciativa reclama que se realicen test en los puertos y aeropuertos de Canarias "como forma de proteger a la población de las Islas y, al mismo tiempo, lograr que los países emisores de turistas vuelvan a confiar en la seguridad sanitaria de nuestro Archipiélago". Las dos organizaciones de la comarca confirman la asistencia hoy de más de 500 vehículos a esta "gran caravana por la salud, el empleo y el futuro de Canarias".

Con salida a las 10:30 horas de esta mañana desde el aparcamiento de la Avenida de Moscú, en Costa Adeje, la llegada al punto de destino está programada para las 11:40 horas. A la comitiva se incorporarán vehículos en dieciocho enlaces con localidades de once municipios, emplazados en los casi 80 kilómetros de la autopista del Sur que separan la salida de la capital de la Isla. Espacio que recorrerán a una velocidad casi constante de 80 kilómetros por hora.

Enlaces y horario. La caravana lenta irá creciendo al paso los enlaces de Guaza (10:40) y Parque de La Reina (10:42), en Arona; Chafiras (10:45, en San Miguel de Abona; San Isidro (10:50), en Granadilla de Abona; Tajao (10:55), Abades (10:57) y El Porís de Abona (11:00), en Arico; Las Eras (11:05) y Los Roques (11:08), en Fasnia; El Tablado (11:10) y El Puertito (11:14), en Güímar; Candelaria (11:20), Caletillas (11:23) y Barranco Hondo (11:25), en Candelaria; Tabaiba-Radazul (11:27), en El Rosario, y Añaza (11:30), en Santa Cruz de Tenerife. La entrada a la ciudad de la comitiva se producirá por la TF-4, convertida en Avenida de La Constitución al paso por el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife o Recinto Ferial. Continuará hasta la rotonda de Los Llanos para acceder a Presidencia del Gobierno, donde se detendrá.

El programa contempla que solo los presidentes del CEST y del FAST, Roberto Ucelay y José Fernando Cabrera, respectivamente, acompañados de otros directivos, empresarios y profesionales accederán a la sede presidencial y registrarán un manifiesto. El resto de los integrantes deben permanecer en sus vehículos como medida de seguridad ante el hecho de que la Isla está sujeta al semáforo rojo en el marco de la pandemia por coronavirus.

El retorno. El retorno de la caravana hacia el Sur está planificado partiendo de Presidencia de Gobierno hacia la rotonda del Mercado Nuestra Señora de África, calle José Hernández Alfonso y acceso al túnel de la Avenida Tres de Mayo, continuando por la TF-5 hasta el enlace de acceso al Campus Universitario-Las Chumberas-Centro Comercial para alcanzar la TF-2 en dirección a la autopista del Sur, a la que llegarán a la altura de Santa María del Mar.

Las normas. El respaldo anunciado por diversos colectivos empresariales, sociales, vecinales, ayuntamientos y los testimonios que les hace llegar la ciudadanía genera optimismo en la organización sobre el éxito de esta convocatoria. Desde el CEST se insiste en que los asistentes deben respetar escrupulosamente las directrices sanitarias anti Covid y establecen una normativa de siete puntos, entre las que especifican que "no se podrá poner nada que sobresalga al exterior del vehículo o que corra el riesgo de caerse a la calzada", ni repartir folletos o cualquier otro material para evitar contagios; en cada vehículo debe ir una persona o, en su defecto, utilizar mascarilla si los ocupantes son de distinta unidad familiar; no se permitirá fumar, usar dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en la vía pública y en los espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de dos metros; y podrán colocar pegatinas en las ventanillas posteriores de los vehículos.

Asimismo, antes y durante la caravana los participantes "no se podrán bajar del vehículo en ningún momento sin causa justificada", si fuera así, deberán mantener la distancia mínima entre personas de 1,5 metros y siempre con mascarilla, volviendo al vehículo en el menor plazo posible. Al llegar a Presidencia de Gobierno, no será posible bajarse y "deberán seguir el trayecto acordado, con salida por la conexión hacia el sur de la Isla desde Alcampo-La Laguna".

Con el lema "por nuestra seguridad, por el empleo y el futuro de Canarias", los empresarios y profesionales del Sur toman esta iniciativa ante el caso omiso que, después de cuatro meses, hace el Gobierno de Canarias a su demanda de implantar los test a los viajeros extranjeros, peninsulares y canarios en los puertos y aeropuertos del Archipiélago.