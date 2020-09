Pedro Martín llama a la responsabilidad tras activarse el semáforo rojo en Tenerife

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha expresado su enorme preocupación de que todavía haya personas que crean que la covid-19 "no va con ellos" y salgan de marcha un sábado o un domingo con una "tremenda irresponsabilidad" porque "no solo están jugando con la salud de otras personas, sino también con la economía de la isla".

En declaraciones a los medios al ser preguntado por la activación del semáforo rojo en la isla, Pedro Martín señaló que esto indica que hay que ser "mucho más cuatelosos" y aseguró que cada vez que alguien tiene un comportamiento "irresponsable" y genera un nuevo rebrote, contribuye a que en el resto de Europa se crea que en Tenerife se han incrementado el número de casos, lo que acaba afectando a la posibilidad de recuperación económica a través del turismo.

Martín ha advertido de que todo esto supone "paralización de la actividad económica y cierre de empresas", y lamentó que muchas personas no se den cuenta todavía de la importancia de mantener la distancia de seguridad, de no formar aglomeraciones, de no salir de fiesta con un montón de gente o de utilizar mascarilla. "Parece mentira que tengamos que estarlo repitiendo y que no nos demos cuenta de que nos estamos jugando el futuro de la isla", remarcó.