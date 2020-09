Manuel Reyes: "San Juan de la Rambla parece un pueblo tercermundista"

Manuel Reyes Reyes fue alcalde de San Juan de la Rambla durante 24 años, entre 1987 y 2011, y ahora es el líder de la oposición con su formación San Juan de la Rambla Somos Todos (SJRST). Considera "un derroche" que el municipio cuente con un gobierno tripartito (PSOE-AUP-AIS) y culpa al equipo de Fidela Velázquez del "abandono total que sufre el municipio". Su balance es muy negativo y asegura que "San Juan de la Rambla parece ahora un pueblo tercermundista".

Reyes responsabiliza al gobierno municipal de "la situación de abandono de la piscina de Las Aguas, el mercado de las medianías, la granja escuela, el recinto ferial de Los Canarios y numerosas calles y caminos rurales, con algunos tan llenos de hierbas que ya casi no pasa una persona. Si metes el coche, lo destrozas. Empezamos a decir todo lo que está mal y no terminamos nunca".

Las Aguas. "La piscina de Las Aguas era una maravilla, teníamos un buen proyecto y luego empezaron a aparecer pegas por todos lados, pulpos, cuevas... y miren el resultado. Uno baja ahora allí y ve como está aquello y se le cae el alma a los pies. Lo mismo ocurre con la granja escuela de Las Rosas, que ahora es prácticamente un vertedero", lamenta Manuel Reyes.

"En el Mercadillo de las Medianías podrían trabajar y ganarse la vida 20 ó 30 padres de familia, pero lo tienen abandonado y la gente joven sin trabajo y sin nada que hacer", censura Reyes.

Viviendas. El exalcalde también critica la falta de viviendas de protección oficial y recuerda que "solo en San José hay más de 40 viviendas sin uso, que no terminó la empresa Pejomar, que se deberían aprovechar, buscando alguna fórmula a través del Gobierno de Canarias para atender las necesidades que existen. ¿Por qué no plantean, por ejemplo, un alquiler con opción a compra? Desde 2011, en este municipio no han hecho ni una vivienda social".

Aunque inicialmente vio legítimo que AIS-CC entrara en el gobierno con PSOE y AUP-SSP, Reyes considera ahora ese pacto de la concordia como "una falta de respeto". El gobierno local cuenta con ocho ediles, frente a los tres que quedan en la oposición. "Un pueblo con menos de 5.000 habitantes no puede botar el dinero de esa manera. A mí me decían que era como las viejas de antes, que guardaba hasta el último céntimo, pero en un municipio hay que saber gestionar y no tirar el dinero con sueldos de 33.600 euros".

"¿Eso es lo que están haciendo con el dinero que entra al Ayuntamiento? Porque parece que la única prioridad de este gobierno es garantizar buenos sueldos para sus concejales", lamenta.

Reyes fue alcalde primero con el CDS y luego con la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla (AIS), el partido que fundó y que encadenó cinco mayorías absolutas, varias en alianza electoral con CC. Tras perder el poder en mayo de 2011, dimitió para facilitar un pacto de gobierno con el PP, que no llegó hasta febrero de 2013. En julio de 2014 dejó claras sus diferencias con la deriva de AIS-CC y antes de las elecciones de 2015 acudió a la presentación de la gestora del PP en el municipio. El histórico alcalde nacionalista pidió entonces el voto para el PP, aunque no fue en su lista. Tras numerosos rumores sobre acercamientos de Reyes a Ciudadanos (Cs), Nueva Canarias (NC) o movimientos políticos como el liderado por Ramón Miranda (A'Gara), en junio de 2018 optó por crear su propio partido, San Juan de la Rambla Somos Todos, y en las elecciones de mayo de 2019 logró dos ediles y casi el 17% de los votos.

Del primer partido que fundó y lideró durante años, Reyes se limita a decir que "va para atrás y terminará por desaparecer". A su juicio, AIS-CC "va de mal en peor desde que en 2011 me dieron una patada en el trasero porque decían que estaba viejo y no servía".

"Con 77 años no tengo necesidad de estar en política, pero estoy porque mi pueblo me duele y es una verdadera pena lo que veo. Mientras tenga salud, no voy a dejar mi acta de concejal y voy a seguir diciendo las cosas que veo mal", advierte Reyes.

Juicio a la alcaldesa. A Manuel Reyes le preocupa que la alcaldesa, Fidela Velázquez (PSOE), siga pendiente de juicio oral y a él no lo hayan citado a declarar: "Será que no interesa lo que tengo que decir sobre, por ejemplo, el pago a ese supuesto medianero".

"No tengo los papeles en la mano, pero me dicen que Fidela Velázquez tendrá que ir a juicio pronto por un terreno que compramos en mi época por el que luego se pagó un dinero a un presunto medianero. Nosotros compramos esa finca y estaba abandonada desde hacía años, allí no había ningún medianero. Es muy extraño que el ayuntamiento le haya pagado un dinero a un señor que dice que era el medianero cuando nosotros compramos aquello libre de cargas. También es extraño que no me hayan citado a declarar y, según me dicen, tampoco al secretario municipal de la época".

Nueva fecha. El Día ha tenido acceso a una cédula de notificación del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife en la que se fija la celebración del juicio oral contra Fidela Velázquez y el exedil Cayetano Silva, ahora director insular de Seguridad del Cabildo, el próximo día 2 de octubre a las 12:30 horas en la sala de vistas número cuatro del Palacio de Justicia de Santa Cruz.