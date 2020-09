"Muchos canarios pierden el empleo cada día sin los test"

Veterano empresario del turismo y respetado en el sector, sostiene que las pruebas de control del coronavirus a los turistas no pueden demorarse más allá del 5 de octubre, porque pondría en riesgo la temporada de invierno. Urge a que se adopte la decisión al respecto ante el avance de una crisis que lleva a muchas familias a una situación económica difícil y a vivir "casi en la pobreza". Todo porque ese control no comenzó a ser aplicado en junio.

¿Tiene algún indicio de que el Gobierno canario vaya a implantar los test al turismo?

Después de cuatro meses pidiéndolo la sociedad civil y los profesionales del turismo, a ver si con esta marcha el Gobierno canario se decide a implantarlos ya, algo que tienen la práctica totalidad de los destinos insulares europeos. El último ha sido Cerdeña. Tanto el presidente como la consejera de Turismo se han declarado a favor de los test, pero cada día que pasa surgen nuevas excusas para alargar la solución.

Ahora dicen que van a esperar a lo que decida Europa este martes (mañana).

La reunión de los ministros de Turismo es para determinar qué tipo de certificado reconocerán los países europeos a los turistas que pasen los test. Pero eso no quita para que ya el lunes (por hoy) se puedan empezar a hacer los test en todos los vuelos nacionales e interinsulares, no hay excusa, sobre todo en los peninsulares, porque Madrid, Zaragoza o Barcelona tienen un índice de contagio de cinco a diez veces superior a Londres o Berlín.

En estos cuatro meses que cita la situación cambió mucho...

No se entiende como hemos perdido esos cuatro meses. Las Islas estaban libres de coronavirus en junio, cuando la consejera de Turismo lanza el proyecto Canarias fortaleza, que ratifica el secretario general de Turismo y, con posterioridad, la Organización Mundial del Turismo recomienda hacer los test en Canarias. Pasa el tiempo y el 4 de septiembre es la Comisión Europea la que recomienda hacer los test en los aeropuertos. Pero aquí, la realidad es que hay muchas promesas, pero no efectividad.

Ese es el relato de una realidad que todos apuntan como preocupante, como poco...

Es la triste realidad, porque cada día se pierden miles de puestos de trabajo, cierran empresas y miles de canarios viven en una situación económica difícil, muchos casi en la pobreza. La gente cobra el 50% o 60% en situación de ERTE, pero no se puede aguantar meses y meses así teniendo compromisos de hipotecas, coches... La situación es triste y dramática. Si hubieran puesto en marcha la medida de los test en junio, hubiéramos evitado que miles de canarios perdieran su empleo.

¿Coincide en que las perspectivas de recuperación no son inmediatas?

Siguen llegando reservas. TUI y JET2 tienen programados vuelos a partir de la mitad de octubre, aunque es cierto que se van cancelando según pasan los días sin que nadie haga nada. Del turismo dependen 400.000 familias, si hacemos una temporada del 40% o 50% volverán a trabajar en torno a 200.000 canarios; si es el 30%, serán 120.000. Esa es la realidad. Cada día que pasa sin los test, hay muchos canarios que pierden oportunidades, el empleo.

¿Han dado señales de vida las autoridades tras el encuentro de la semana pasada?

No. El presidente dijo ver claro que los touroperadores, los profesionales del turismo, la OMT y la Comisión Europea consideran que hay que implantar los test y dijo que él, también, pero que quería esperar al día 29 a que la Unión Europea defina el certificado de la prueba homologable para el territorio UE. Le dijimos que lo entendemos, pero le planteamos que empezara con los vuelos nacionales e internacionales el lunes (hoy). A eso no hubo respuesta.

¿Los apoyos anunciados parecen garantizar el éxito de la caravana?

No tenemos un dato objetivo, pero todo apunta a que será multitudinaria. Lo intentamos de todas las maneras habidas y por haber, incluso haciendo comentarios que, a veces, han podido molestar, pero no hemos encontrado la forma de convencer al Gobierno canario de que pusiera en práctica los test para garantizar que toda persona que llegue está libre de coronavirus. Si se hubiera hecho en junio, posiblemente las Islas no tendrían el nivel que hemos tenido. El virus no llega ni nadando ni volando, el virus lo transmiten las personas y en Canarias, en junio, no había coronavirus. No ha habido cruceros, por lo que llega en avión y desde la Península.

¿Qué circunstancia tendría que darse para que la caravana de vehículos fuera suspendida antes del miércoles?

Que el presidente del Gobierno de Canarias dijera que el día 1, 3 o 5 se empiezan a hacer los test en los aeropuertos.

No más allá del 5 de octubre...

No, porque perderemos la temporada de invierno. Con el test se consigue evitar la multiplicación de contagios que estamos registrando en el Archipiélago y que viene de fuera. Además, lanzamos al exterior una imagen de seguridad frente a la pandemia que anima las reservas. La demanda existe, mucho más pequeña que la que registramos el invierno pasado, pero si ofrecemos una imagen de confianza y seguridad sanitaria en el mercado emisor, la demanda se incrementará.

Mientras, cierre de empresas y aumento del desempleo.

En torno al 20% de trabajadores perdió su empleo definitivamente, el resto cobra la mitad o poco más de lo que percibía. Es un drama que cada día se agrava. Hay una gran desesperación entre trabajadores y empresarios del Sur porque no vemos el final a ese drama cuatro meses después.