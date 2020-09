El Pleno aprueba una comisión de seguimiento de la gestión de Mena

El Partido Socialista (PSOE) de Arona dividió en la tarde de ayer su voto durante un pleno en el que se acordó la convocatoria de una comisión de seguimiento de la gestión del alcalde, José Julián Mena. Ese nuevo órgano, según expresó el portavoz socialista, Leopoldo Díaz, ya estaba programado antes del comienzo de la sesión plenaria y que tendrá lugar en la mañana del próximo martes. El punto salió adelante pese al rechazo de Mena y sus seis concejales afines y con el resto de votos a favor, lo que supone que el sector del también socialista Luis García votó positivamente. No se encontraba entre esos últimos José Luis Gómez, que fuentes consultadas explicaron que no asistió a la cita plenaria por la enfermedad de un familiar cercano.

Hasta esa iniciativa la sesión se había desarrollado sin contratiempos. Las dos facciones del PSOE aronero, en los pocos puntos susceptibles de votación, habían mantenido una postura conjunta. La divergencia llegó con la iniciativa Propuesta de moción conjunta de diferentes grupos políticos de la oposición para convocar la comisión de seguimiento de la gestión del alalde y l cración de una comisión de investigación.

El portavoz de Coalición Canaria (CC), José Ramón Rodríguez, situó la iniciativa dentro de un "ejercicio de responsabilidad". "Solicitamos al alcalde que se esclarezcan estos hechos", dijo, antes de referirse a la destrucción de documentos municipales. "Sabemos que está ocurriendo en el área de Urbanismo", continuó, antes de precisar que la propuesta contaba con un punto para la creación de la comisión de seguimiento y otro sobre la de investigación.

"Algunos le dan la vuelta a todo", expresó la líder del Partido Popular (PP), Águeda Fumero, que puso de relieve a renglón seguido la defensa de los trabajadores municipales de Arona. "El PP, ni ningún grupo de la oposición, denuncia ningún hecho", afirmó una edil que a continuación resaltó que se estaban "haciendo eco" de lo dicho por Luis García. "Solo pedimos explicaciones", remachó.

Fumero también expresó que está habiendo "acusaciones muy graves", y recordó que el grupo de gobierno se encuentra "fragmentado a la mitad". Apuntó que Mena debería comparecer en un pleno. "Esto lo han denunciado los concejales del PSOE, sus compañeros; o ya no sé si son sus compañeros o no", comentó. "Dé la cara; abra las puertas", le reprochó durante una sesión que arrancó a las 19:00 horas y que se acabaría prolongando hasta .....

El siguiente in intervenir fue el portavoz de los socialistas, Leopoldo Díaz, que se mostró sorprendido por la iniciativa. Aunque admitió que en un primer momento podía tener cabida, destacó que se le había enviado a todos los grupos políticos una providencia de Urbanismo, en la que, sostuvo, el jefe de sección explica "lo que se ha estado haciendo": "Simple y llanamente, liberar espacio".

Díaz señaló que el documento en cuestión menciona que se hann desarrollado tareas de carácter normal, como es el caso de la supresión de proyectos duplicados. "Queda claro no, clarísimo", enfatizó, antes de detenerse en que los proyectos originales ya estaban en los expedientes. "Más transparente no se puede ser", defendió, y resaltó a continuación que José Julián Mena "va a comparecer" y que esa cita ya estaba fijada para el martes.

Tras las explicaciones de Díaz, Nauzet Fariña (Ciudadanos por Arona) consideró que estaba "más que cumplida la propuesta" y que la investigación "no cabría". Águeda Fumero perseveró más adelante en sus reproches al regidor local: "No sé qué miedo tiene usted a aclarar las cosas", y le afeó que había delegado en el portavoz de su grupo político. "Deje de esconderse en parapetos legales", le dijo. Sea como fuere, tanto conservadores como nacionalistas decidieron sumarse al planteamiento de Fariña para circunscribir la propuesta solo a la creación de una comisión de seguimiento, no así de investigación. "No tenemos miedo ni a comparecer ni a nada; puede ser que otros tengan miedo, pero nosotros, no", expresaría posteriormente el alcalde.

Empleados municipales

El choque político en el consistorio aronero volvió en el tramo final de la sesión. Mientras queLeopoldo Díaz rogó que se apoye a los funcionarios municipales, José Ramón Rodríguez negó que se haya puesto en tela de juicio la labor de estos. Asimismo, hubo un encontronazo sobre el proceder municipal en una dación de cuenta sobre reparos levantados.

En ese punto, Rodríguez cifró en más de 1,1 millones de euros en los primeros seis meses del año. A su juicio, una cantidad "desproporcionada". También se refirió a que detrás de esos reparos había fraccionamientos de contratos, omisiones de fiscalización y casos en los que incluso no existía expediente. La 'popular' Águeda Fumero también se sumó a las críticas en esa línea.

Desde la orilla del gobierno, la edil de Hacienda, Raquel García