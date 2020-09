El consejero de Turismo cifra en un 60% la caída de pasajeros hasta agosto

Tenerife pierde un 60% de pasajeros con respecto a 2019. La cifra la dio ayer el consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño, José Gregorio Martín Plata (PSOE), durante un pleno extraordinario celebrado para debatir la situación del sector en la Isla. Fueron más de dos horas y media que dejaron dos lecturas antagónicas: la del Partido Socialista (PSOE), que mantuvo que lo ocurrido es consecuencia del escenario global, y la de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que consideraron que detrás del "cero turístico" hay mala gestión por parte de la institución insular.

Martín Plata, en una extensa intervención para la que no tenía límite de tiempo, defendió la labor realizada y aportó cifras, como que en agosto llegaron a la Isla 288.899 pasajeros, un 15% más que en julio pero un 60,2% menos que en agosto del pasado año. En particular, informó de que el turismo procedente de Reino Unido cayó un 89% interanual en el octavo mes del año. Otro de los datos: el número acumulado de viajeros durante el ejercicio es de 2.228.374, lo que representa hasta un 60% menos que en 2019. Todo ello pese a que, dijo, había habido un "inicio magnífico" de 2020... hasta que llegó la covid para cambiarlo todo.

El político socialista dibujó un contexto sobre tres grande hitos: el estado de alarma, la reapertura de fronteras y la situación actual, marcada por la decisión de algunos países de imponer cuarentenas. Su apuesta fue por corredores turísticos seguros como fórmula para intentar salvar el invierno, que pasaría por financiar test, tener una red de alojamientos para turistas que den positivo y aportar instalaciones de la corporación insular para realizar las pruebas. "Nos encontramos ante un problema de alcance mundial", expresó.

A juicio del consejero de Turismo, el "punto de mayor fortaleza" de Tenerife es el menor número de casos, y puso de relieve que durante el fin de semana el presidente insular, Pedro Martín (PSOE), anunció un millón de euros para la realización de test PCR. Esta es una decisión que precisamente ayer fue celebrada por la patronal Ashotel. "Tengo que negar que contemos con un problema de conectividad, sino de demanda", sostuvo José Gregorio Martín Plata. "Los destinos debemos aprovechar este parón no deseado para repensar y reformular la oferta turística", señaló, y comentó que es "fundamental" que Tenerife se presente como un "destino altamente seguro" frente a los competidores.

"No son ustedes el oráculo de Delfos al que debamos acudir para tomar decisiones", crítico ya en su segunda intervención y en dirección a CC, que había propuesto un acuerdo institucional que al final no se llegó a votar ante la negativa de Sí Podemos al no haberlo debatido con una de sus consejeras (que pertenece a Sí se Puede). La iniciativa en cuestión fue criticada desde la bancada socialista, que apuntó que Coalición la planteaba para buscar "réditos políticos". "CC quiere dirigir desde la oposición la política turística de la Isla", lamentó Martín Plata.

El portavoz del grupo socialista, Aarón Afonso, consideró que su compañero de filas había "desmontado" con datos las manifestaciones de CC y PP en las que reprochaban inacción, y se sumó al planteamiento de que lo que sucede con el turismo en Tenerife es consecuencia de un fenómeno "a nivel mundial". A renglón seguido, indicó que la crisis está siendo utilizada "como arma" y para "desestabilizar las administraciones en provecho propio".

En esa línea, Afonso denunció que la "única voluntad" del grupo de CC es "obstaculizar", y afirmó que esta organización política tiene una "estrategia" para elevar la carga de trabajo de los funcionarios insulares a través de las solicitudes de información. También manifestó que tratan de quitar tiempo de los cargos políticos.



"En un mundo paralelo"

Desde Coalición, Carlos Alonso criticó que José Gregorio Martín vive "en un mundo paralelo" y que la Isla "está prácticamente en otro cero turístico". Más adelante y en referencia al equipo de gobierno apuntó: "La culpa de este segundo cero turístico no la tiene la covid, sino ustedes". Y agregó: "El tiempo pasa y los días se pierden".

En opinión del expresidente tinerfeño, la estrategia seguida por el gobierno insular es la de "no estar en la foto para que no se les critique por la crisis turística", e insistió en la inacción. "Pido que en este debate se produzca un acuerdo", perseveró el nacionalista todavía en su primer turno de palabra.

Diana Mora, también de CC, tildó de "irresponsabilidad tremenda" que el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, sea el presidente de la gestora del PSOE de Arona, al entender que el turismo necesita "dedicación exclusiva". "Parece que a CC le molesta el gran trabajo de David Pérez; CC no es ejemplo de nada y menos en Arona", le respondería ahí Aarón Afonso.

Carlos Alonso se refirió al contraste entre la realidad tinerfeña y la de Madeira, también abordado por el portavoz del PP, Manuel Fernández, que expuso que el 75% de los hoteles están abiertos a una ocupación media del 50% en ese caso portugués. El consejero de Turismo negó primero esa situación privilegiada de Madeira, si bien después de que Fernández le replicase que los datos eran del presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, que además es hotelero, Martín reculó: "Le diré a la gente de turismo de Tenerife que me vuelvan a traer los datos y, si es así, en una carta le diré que Turismo de Tenerife se equivocó".

El consejero popular dejó varias frases: "Tenerife está en la UVI", "Si no se actúa y se toman medidas ya, lo vamos a pasar mal", "Nadie cuestiona que se llega tarde a buscar soluciones" y "Nos estamos jugando nuestro pan". Fue incluso más duro: "No atender a este grito que diariamente escuchamos de los agentes turísticos, y no hacerlo de forma unida para dar una imagen de fortaleza hacia afuera, es traicionar a esta tierra y no ser digno del puesto que uno representa en este salón de plenos".

Manuel Fernández se detuvo en la necesidad de que las medidas sean adoptadas con premura, como la realización de los test en los aeropuertos, y reiteró su mano tendida a Pedro Martín. "Señor Afonso, me gustaría que baje a la tierra y viva lo que hay ahí fuera", le lanzó al portavoz socialista, y pidió a continuación "perdón" a los tinerfeños por "el nivel" para alcanzar acuerdos durante el que consideró "uno de los debates más importantes de la historia de este Cabildo".

Críticas de Cs y Sí Podemos

La consejera Concepción Rivero (Cs) se preguntó por los acuerdos bilaterales entre estados de la Unión Europea, y calificó de "terrible" la situación "que acecha". "No sé si la voz de Canarias se está haciendo oír lo suficiente en España y en Europa", expresó, y lamentó que se está "llegando tarde" a la campaña de invierno y a la puesta en marcha de los corredores seguros.

También María José Belda (Sí Podemos) entreveró en sus intervenciones algunos enfoques en clave crítica. Especialmente, afirmó que el millón de euros anunciado por Martín para test lo debería financiar la patronal hotelera o con la denominada ecotasa. "Se han puesto todos los huevos en la misma cesta", dijo una representante pública que abogó por un modelo más sostenible y que ve soluciones a través de depuradoras naturales, formación en residuos a quienes están situación de ERTE o implantación de la energía limpia en hoteles.