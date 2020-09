El Cabildo de Tenerife avanza con los corredores turísticos para salvar el invierno

El Cabildo de Tenerife ha detallado este lunes en un pleno extraordinario su propuesta para acelerar la creación de corredores turísticos en la isla que pasa por financiar pruebas PCR --ha preparado una partida de un millón de euros--, tener una red de alojamientos para turistas que den positivo por coronavirus y aportar instalaciones de la corporación para realizar las pruebas.

El consejero insular de Turismo, José Gregorio Martín, ha comentado que la coordinación de los corredores "ya está en la agenda" de la UE tras unos primeros meses en los que no parecía una prioridad ni para la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los propios turoperadores, si bien ha precisado que las pruebas a los turistas, tanto en origen como destino, tampoco aseguran que vengan al archipiélago dado que aún hay cierto temor a los viajes.

La sesión escenificó las diferencias con la oposición --CC y PP--, que cargó contra la "inacción" del equipo de gobierno, y los nacionalistas intentaron, sin éxito, lograr un acuerdo institucional de apoyo al sector al no presentar una moción y la negativa de Sí Podemos a votar una propuesta que no había debatido con una de las consejeras, que pertenece a Sí se Puede.

Martín ha incidido en que Tenerife "no tiene un problema de destino" sino de demanda, debido a las cuarentenas impuestas por algunos países emisores de turistas y cree que es mejor ahora invertir en test que en promoción.

No obstante, ha precisado que venir a la isla "dependerá" de los propios turistas, y ha puesto como ejemplo que en Madeira, con test en destino, hubo 25.000 turistas en julio por 91.000 de Tenerife. "Sigue habiendo resistencia a volar", ha comentado.

Ha dicho que CC "no es el oráculo de Delfos" y no hay que consultarles todas las propuestas de la acción de gobierno, subrayando que quieren actuar como "un gobierno en la sombra" porque "es difícil digerir estar en el banquillo".

Además, ha valorado también que se aproveche el actual parón turístico para "repensar" la oferta y dirigirla hacia la sostenibilidad y transformación digital.

Aarón Afonso, del Grupo Socialista, ha señalado que la isla pasa por la situación turística "más difícil" de su historia y culpó a CC de utilizar la pandemia para "desestabilizar" al gobierno insular con mentiras y falsedades. "No tienen voluntad de colaborar", ha agregado.



Un segundo cero turístico, según CC

El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, ha acusado a Martín de vivir "en un mundo paralelo" pues Tenerife se encamina al "segundo cero turístico" tras desaprovecharse las ventajas de la primera ola, cuando Canarias era un destino con pocos contagios y es de los pocos que tiene temporada alta en invierno.

"El tiempo pasa y los días se pierden", ha indicado, criticando que el equipo de gobierno no es proactivo en la búsqueda de soluciones porque "no quiere estar en la foto para que no le critiquen".

Además, ha señalado que otras regiones europeas como Madeira o Bruselas realizan test sanitarios en destino "sin esperar" por la Comisión Europea, lo que deja a la isla como una "excepción" en el mercado turístico. "Eso tiene un precio", ha explicado.

Su compañera, Diana Mora, ha rechazado que el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, haya sido nombrado presidente de la gestora del PSOE de Arona dado que el turismo insular "necesita dedicación exclusiva" pues los trabajadores "lo están pasando muy mal".



"Nos estamos jugando nuestro pan"

Manuel Fernández, del Grupo Popular, ha tendido la mano al presidente, Pedro Martín, para defender el actual modelo turístico de Tenerife, al tiempo que ha criticado la "cadena de errores" del gobierno insular por no conseguir dar una imagen de la isla como destino turístico seguro.

"Necesitamos test ya porque se nos va la vida en esto", ha indicado, incidiendo también en que hay que "defender con uñas y dientes" el turismo por encima de cualquier estrategia política. "Nos estamos jugando nuestro pan", ha señalado.

Fernández ha pedido perdón por el "bajo nivel" de la sesión y la imposibilidad de llegar a acuerdos y pedido al equipo de gobierno que se enfrente a la actual situación económica. "Bajen a la tierra y miren lo que hay ahí fuera", ha destacado.



Modelo más sostenible

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que el modelo turístico de la isla "tiene que cambiar" hacia la sostenibilidad y mejor conectado con el sector primario, y aunque se mostró a favor de los corredores turísticos, cree que el millón de euros que va a aportar el Cabildo para hacer pruebas PCR debe provenir de la patronal hotelera o a través de una ecotasa.

En su opinión, esa partida "es pan para hoy y hambre para mañana" por lo que defendió que el millón de euros se destine a culminar el hospital del sur o a evitar los desahucios.

"No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, hay que diversificar", ha comentado.

Concepción Rivero (Cs) ha admitido que el turismo en la isla vive una "terrible realidad" y se preguntó por qué no se firman los acuerdos bilaterales con los países emisores para garantizar los corredores turísticos.

Rivero cree que "la voz de Canarias no se está haciendo oír lo suficiente", aunque dejó claro que el Cabildo tiene pocas competencias para impulsarlos, pues residen especialmente en el Gobierno central y la UE.

Ha dicho que el gobierno insular "no tiene la varita mágica" para que los turistas vuelvan a recuperar el deseo de viajar pero espera que el Estado acelere en la puesta en marcha de los corredores. "Urgen, aunque quizá lleguemos tarde", ha comentado.