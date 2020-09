Gutiérrez: "Las Canteras no está en condiciones de acoger inmigrantes"

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), sostuvo ayer que el municipio ha ofrecido alternativas al acuartelamiento de Las Canteras para la acogida de inmigrantes, dado que entiende que este no reúne las "condiciones mínimas" para ese uso. Se trata de una postura que transmitió meses atrás a diferentes administraciones, por lo que ayer, según expresó, recibió "por sorpresa" que desde Defensa se situase al recinto lagunero como uno de los que cuentan con más papeletas.

"Estamos ante un problema social que afecta a toda Canarias", contextualizó Gutiérrez, antes de poner de relieve que el municipio "siempre ha mostrado su solidaridad y también ese espíritu comprometido con aquellas personas que vienen al Archipiélago con el único deseo de mejorar su vida". Uno de los puntos que resaltó el regidor local es que todavía no le han comunicado una "decisión firme" por parte de ninguna institución supramunicipal, sino que lo que se conoció este jueves tiene su origen en las manifestaciones de un alto cargo militar, en referencia al teniente general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Carlos Palacios.

El político socialista recordó que fue en junio cuando le comunicaron desde la Subdelegación del Gobierno que se había tratado el asunto en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y que se estaban barajando, "entre otras posibilidades", utilizar instalaciones militares de La Laguna Ante aquello, desde el Ayuntamiento, "de manera inmediata", contactaron con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, la Subdelegación y la Delegación del Gobierno, y el Ministerio de Defensa para transmitirles, "como no podía ser de otra manera", la solidaridad lagunera. "Pero también entendíamos que Las Canteras no tenía, y sigue sin tener, las condiciones mínimas de habilitabilidad para solventar el problema que tenemos", agregó.



Ofrecer alternativas

Además, se detuvo en que el consistorio "no se quedó única y exclusivamente en ese posicionamiento". Y expresó: "La Laguna ha ofrecido alternativas al cuartel de Las Canteras, tales como suelo de titularidad pública y edificios también públicos que ahora mismo están sin uso, al tiempo que ha planteado ubicaciones de propiedad militar". "En su momento le comunicamos a la Delegación y a la Subdelegación del Gobierno, y también a la presidenta de la Fecam, que necesitábamos la colaboración de todos los municipios, así como que en ese reparto se trataba de aportar alternativas a que no sea única y exclusivamente el municipio de La Laguna el que tenga que solventar un problema social que padecemos todos los canarios", indicó. "Entendemos que hay que repartir y equilibrar la balanza en cuanto a la recepción de estas personas que necesitan ser atendidas en las mejores circunstancias", mantuvo.

Este jueves, tras conocer que las intenciones siguen en pie, Gutiérrez se puso en contacto con el Cabildo de Tenerife y con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE). Este último le transmitió, apuntó el alcalde, "que no había tenido información al respecto".

Luis Yeray Gutiérrez no escondió su malestar con lo sucedido. "No es de recibo que el alcalde de un municipio como La Laguna se haya tenido que enterar de este tipo de posibilidades que se están barajando por un medio de comunicación", lamentó. "Entiendo que, fruto del diálogo y de la buena predisposición que siempre ha mantenido este ayuntamiento para con todas las administraciones públicas, podemos llegar a un entendimiento y que no solamente sea La Laguna quien tenga que asumir el peso de la llegada masiva que estamos teniendo de seres humanos", expuso.



Rechazo en 2009

No es la primera vez que el cuartel de Las Canteras es propuesto para acoger inmigrantes. Ya ocurrió en el año 2009 y hubo rechazo. Una década más tarde, y coincidiendo con el acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y Defensa para dar un uso público a varios cuarteles de La Laguna, se conoció que aquel recinto se convertiría en un lugar de servicios para el Parque Rural de Anaga, con instalaciones como el Centro de Interpretación, aulas de la naturaleza e incluso un albergue.