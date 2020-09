El enlace de Lora y Tamayo reabre tras unas obras de 580.000 euros

El enlace de Lora y Tamayo con la autopista del Norte (TF-5), en La Laguna, ya se encuentra reabierto después de unas obras de 580.000 euros y que han permitido la creación de una rotonda. Esta actuación fue visitada ayer por el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, junto al vicepresidente de la corporación insular, Enrique Arriaga; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el director insular de Carreteras, Tomás Félix García.

Arriaga, que es también consejero de Carreteras, precisó que la glorieta se abrió días atrás y que "da solución a uno de los puntos negros que tenía la salida del municipio de La Laguna". Además, destacó que está previsto que acabe con las retenciones que se producían, y señaló que el retraso en los trabajos ha sido consecuencia de unos cables telefónicos que fue necesario trasladar.

"La importancia de esta obra no es tanto la ejecución de una rotonda, sino que se trata de una actuación más dentro de las muchas que tenemos que ir realizando en esta zona de Santa Cruz-La Laguna", apuntó Martín, antes de indicar que el siguiente paso será la implantación de la pasarela peatonal del Padre Anchieta. "Al tiempo, también seguimos insistiendo con el Gobierno de Canarias, que está tramitando la desviación de la TF-5 para evitar tanto flujo de tráfico", añadió. "Espero que muy pronto también podamos visitar el cierre del anillo insular", dijo.



Desdoblamiento de la TF-5

El presidente afirmó este viernes que esa obra de desdoblamiento de la TF-5, "desgraciadamente", ha tenido un reparo con respecto a una de las cláusulas del pliego de condiciones y va a tener que ser modificado. "Pero el Gobierno me ha dicho que está ya trabajando en esa rectificación para volverlo a sacar", manifestó, y la calificó como una actuación "esencial" para Santa Cruz, La Laguna y Tenerife. "Este proyecto [la mejora en Lora y Tamayo] no tendría ningún sentido si por fin no recuperamos esa obra que estaba guardada en una gaveta y que hemos querido volver otra vez a sacar para resolver la mayor de las complicaciones que en este momento tenemos en la Isla", expresó.