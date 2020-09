Los empresarios ven en la unidad la única fórmula para relanzar la economía

La sugerencia del portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de convocar a los grupos políticos para crear un gobierno de concentración para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social en Tenerife ha sido recibida con cautelas por los agentes económicos de la Isla. Están de acuerdo en que, como aconseja Alonso, "se pongan los mejores esfuerzos para que el sector turístico salga adelante" y en que haya una acción "más intensa y directa de presencia de Tenerife en nuestros mercados de origen", pero opinan que la salida del actual parón económico en Tenerife y Canarias pasa por trabajar desde la unidad y con planes de contingencia flexibles.

El secretario general de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Eduardo Bezares Carretero, se limitó a señalar, con relación a la propuesta de Alonso de hacer un gobierno de concentración en el Cabildo, que "todos tenemos un enemigo común, que es un virus que ha abierto una crisis sanitaria y económica, y tenemos que estar unidos, es momento de alinearse".

"Las críticas mejor hacerlas en privado", comentó Bezares, sin desarrollar la idea pero en velada alusión a la afirmación de Alonso de que su grupo cuenta con la consejera Diana Mora, que "tiene mucha experiencia en el sector turístico y es mucho más válida que José Gregorio Martín Plata", el titular insular de Turismo.

En su opinión es en la diplomacia y la unidad donde Canarias encontrará la vía más rápida para dejar atrás la crisis . "Canarias necesita empezar a hacer ya PCR en aeropuertos y puertos", y eso es lo urgente, donde patronales, cabildos y Gobierno deben unirse como una piña. Recordó que después de las últimas elecciones generales, tanto el presidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, dejaron claro que para superar una situación como la que atraviesa el país lo antes posible "es conveniente que los partidos se pongan de acuerdo y trabajen de una manera coordinada, otra cosa es que sean capaces de hacerlo".

Eduardo Bezares calificó de "gran noticia" el anuncio que hizo ayer martes la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, de que España va a negociar con el Gobierno británico y con otros países europeos, como Alemania y los nórdicos, la apertura de corredores seguros para que los turistas viajen a Canarias y Baleares sin guardar cuarentena a la vuelta.

González Laya, aunque Londres todavía no ha tomado ninguna decisión sobre Canarias y Baleares, ve muy posible que aplique a los dos archipiélagos españoles la nueva estrategia de movilidad que ha estrenado con algunas islas griegas.



No ahogar más la economía

"Es una gran noticia y esperamos que se concrete y se lleve a cabo", insistió Bezares, que subrayo que si Tenerife sigue teniendo sus estándares de nivel de contagios por debajo de la ratio que los británicos consideren tolerante para enviar a sus ciudadanos a Canarias "tendríamos una oportunidad en las islas de salvar la temporada de invierno, de octubre a marzo, de tener incluso hasta seis millones de turistas".

Aplaudió que en Europa proliferen "análisis quirúrgicos como el que ya ha hecho Bélgica", y que ha permitido excluir a Tenerife de las medidas restrictivas para contener el nivel de contagios en ese país . "Y, además, será un estímulo también para el resto de islas ver que cada uno por sí mismo puede ser capaz de estimular a enviar otra vez a sus turistas a esos países que son nuestros principales emisores ", apostilló.

En otro contexto, Bezares advirtió de que las nuevas restricciones que se impusieron hace pocas semanas en el sector del ocio, hostelería y restauración "tienen que ejecutarse correctamente si no queremos ahogar la economía que queda abierta". De lo contrario, lo que se logrará es que los locales cierren y sus empleados se vayan al paro.

Por su parte, la secretaria general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, señaló, sobre la defensa de Alonso de un gobierno de concentración en el Cabildo, que le parece "muy bien trabajar en el ámbito insular" pero que "no es momento de perder tiempo con disputas internas sino de trabajar unidos y de manera coordinada en la búsqueda de soluciones".

"Estamos en una situación inédita y, dada la gravedad de la crisis, todo el mundo tiene que trabajar en la misma dirección. Lo primero que hay que hacer es controlar la situación sanitaria y ser flexibles y muy dinámicos con los planes de contingencia, apuntó.

El reto, para Pérez, es dar la máxima normalidad posible a la situación para que no se frene más la economía. Y para ello hacen falta corredores seguros tanto en la ida como en la vuelta. Lo ideal sería, dentro de una misma isla, incluso, distinguir por zonas. "Esa es una ventaja que tenemos por ser territorio archipielágico y contar casi todas las islas con aeropuertos internacionales y destinos de punto a punto, sin escalas. No podemos perder la oportunidad", subrayó Pérez. Animó a buscar soluciones y tener capacidad de reacción para intentar salvar la temporada de invierno.

Tras recordar que ahora Tenerife tiene menos contagios por coronavirus que Gran Canaria, pero hace unos meses sucedía lo contrario, consideró que "en esta situación tan grave e inédita hay que trabajar desde una óptica regional".

Para Lola Pérez el anuncio que hizo la ministra Laya es positivo y abre una puerta a la esperanza de poder salvar la temporada alta. "La situación es complicada pero reversible", dijo.

Los principales países emisores de turismo ahora mismo -explica Pérez- están aplicando unas cuarentenas disuasorias y es ahí donde hay que trabajar, por la vía diplomática y con datos, para que la situación se pueda revertir. Y como a toda la cadena de valor le interesa, todos van a poner de su parte para buscar la mejor solución. "Todos nos tenemos que apoyar porque sencillamente no nos queda otra". La prioridad absoluta para la Cámara es evitar por todos los medios que cierren las empresas, para garantizar el mantenimiento de la actividad y la recuperación del empleo.

La fragmentación del territorio y el hecho insular es una fortaleza a la hora de encarar esta crisis sanitaria y su impacto en la economía canaria, considera la economista y secretaria general de la Cámara tinerfeña, para quien es precisa una solidaridad entre islas y buenos planes de contingencia para controlar esas rebrotes lo antes posible. "Hay que trabajar desde la unidad. No se puede -repite- bajar la guardia".



Discriminar entre islas

Está bien discriminar entre islas mientras no se pueda controlar los rebrotes en el conjunto, ya que hay que poner en valor los datos positivos, pero sin olvidar que Canarias solo saldrá de la crisis de una manera sólida con un enfoque regional, asegura.

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y titular de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, optó por un juego de palabras a la hora de responder a las preguntas de los periodistas sobre la oportunidad de hacer un gobierno de concentración en el Cabildo de Tenerife. "No sé si es momento para un gobierno de concentración, pero si creo que el momento de concentrarse en el gobierno".

Marichal hizo estas declaraciones después de reunirse con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, para analizar la situación del turismo, inmerso en las dificultades provocadas por la pandemia causada por el coronavirus.

La reunión entre Bermúdez y Marichal coincidió en el tiempo con el anuncio de Laya, a primera hora de la mañana del martes, en RNE, de que Reino Unido podría cambiar su estrategia con Canarias y permitir a sus ciudadanos viajar a las islas en que el número de contagios respete sus actuales parámetros sanitarios. "A mí me parece lo más justo que se estudie isla por isla", dijo el titular de Ashotel, que insistió en su ejemplo de que no se puede utilizar la misma herramienta ahora para aflojar o apretar todos los tornillos. "Llevamos meses trabajando conjuntamente sector público y privado, Estado y Gobierno canario para lograr que se haga distinciones por islas según la tasa de contagios y, aunque ha costado , lo cierto es que este anuncio llega después de que Bélgica haya hecho una excepción con Tenerife y ya no desaconseje viajar a la isla". Marichal se mostró esperanzado en poder salvar la temporada alta.