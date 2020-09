Carlos Alonso: "Si fuera presidente, ya habría hecho un gobierno de concentración en el Cabildo"

Para el portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, la falta de voluntad y liderazgo de los gobiernos central, autonómico e insular es la responsable de que la Isla esté viviendo "su segundo cero turístico", después de las restricciones que ya han impuesto los principales mercados extranjeros. El expresidente insular reivindica la puesta en marcha de forma inmediata de controles a los visitantes que llegan a la Isla y asegura que si todavía estuviera el frente de la Corporación insular hace meses que hubiera convocado a los grupos políticos para crear un gobierno de concentración para hacer frente a la crisis.

¿Cómo valora la actuación de la Isla frente a la crisis turística?

Creo que se ha perdido mucho tiempo en estos dos meses, porque teníamos una ventaja tremenda por el bajo nivel de contagio que había en Canarias y en Tenerife. El virus viene de fuera, se logró contener con el confinamiento y en las Islas había poca incidencia. Esa gran ventaja se unía a que teníamos un punto de control único a través de los aeropuertos, al ser un territorio insular, y esa es la estrategia que han seguido otros destinos que han aplicado el control de la entrada del virus por el aeropuerto, tal y como ha hecho Madeira. Esa oportunidad se perdió por la falta de voluntad del Gobierno central y del Gobierno de Canarias y ante esa situación el Cabildo ha estado ausente. Nos volvemos a encontrar ante un nuevo cero turístico porque nuestros principales mercados han cancelado las operaciones con Tenerife. No podemos dar marcha atrás y ahora lo que hay que hacer es ver qué alternativas tenemos. Nos han metido en un segundo cero turístico y yo tengo responsables claros. Creo que hay que reforzar los equipos, para que la gente que está dirigiendo este problema tenga más capacidad.

¿Qué medidas se tendrían que implementar?

Lo primero que se tiene que hacer es establecer controles en los aeropuertos. Ahora mismo están llegando personas sin control desde la Península y el riesgo de que la incidencia siga aumentando continúa existiendo. Creo que con AENA se ha sido excesivamente condescendiente. Si no quiere establecer controles en los aeropuertos montemos un sistema alternativo. Si no se pueden hacer PCR en el interior se hacen en el exterior. Si no se pueden hacer los test en origen hay que hacerlos en destino a través de un sistema logístico coordinado con el sector turístico y la sanidad privada, ya que no podemos cargar a la sanidad pública con este proceso. Todos los turistas vienen con contrato de viaje y tienen seguros. Hay que establecer dentro de ese proceso medios para que se incorporen las pruebas, tanto a la entrada como a la salida de los turistas. Eso generará un coste para el que se puede plantear financiación pública, porque se trata de una actividad esencial para las Islas, que genera valor económico. De esa forma, ponemos en marcha algo que debería estar funcionando hace dos meses. No podemos esperar a que esto siga porque perderemos la temporada de invierno. No es una idea original, es la idea que está pidiendo el sector pero no se ha sabido poner en marcha.

¿Cómo cree que está siendo el papel del Cabildo de Tenerife?

Yo he echado en falta una acción más intensa y directa de presencia de Tenerife en nuestros mercados de origen. No he visto al presidente ni al consejero reunirse con turoperadores ni con compañías aéreas para tratar de mantener la temporada de invierno. Reino Unido es nuestro principal mercado emisor, la cuarentena está establecida hace dos meses y no ha habido ninguna acción de mercado presencial del presidente del Cabildo para establecer un plan de trabajo que permita a los turistas venir a la Isla. Hace falta un trabajo más intenso y profesional. El consejero del área de Turismo en el Cabildo no tiene experiencia en el sector turístico, no conoce a los operadores, no podemos dejar en manos de este responsable turístico algo tan importante en la situación que estamos ahora. El consejero tiene también otras dedicaciones, algo que advertimos en su momento, que se trataba de un área muy compleja y extensa. Es un señor que tiene una capacidad profesional que no pongo en duda, pero no en el sector turístico. En el peor momento no puedes poner a la peor persona para dirigir la actividad turística. Es un momento complicado y hay que poner los mejores esfuerzos para que el sector salga adelante. Si yo hubiera sido presidente hace meses que hubiera llamado a todos los grupos políticos para hacer un gobierno de concentración y hubiera escogido a los mejores para formarlo.

¿Considera que esa es la mejor opción ahora mismo para el gobierno de la Isla?

No lo digo porque aspire a ninguna responsabilidad ni a ningún cargo, sino con el objetivo de colocar a la gente más capaz. En nuestro caso, el grupo cuenta con la consejera Diana Mora, que tiene mucha experiencia en el sector turístico y es mucho más valida que José Gregorio Martín Plata. Efraín Medina, que es experto en desarrollo de la actividad comercial y en estos meses ha hecho desde sus redes sociales una campaña de promoción del comercio local mucho más válida que otras iniciativas que se han tomado. Otro ejemplo es Juana María Reyes, que tiene experiencia en el ámbito sanitario. Creo que ese es parte del problema de liderazgo en el Cabildo de Tenerife, que además está ausente en la toma de decisiones de la estrategia turística. No se puede salir diciendo que Tenerife es un destino seguro cuando estamos en un cero turístico.

El Cabildo ha propuesto hacer una oferta diferenciada para Tenerife debido a su menor nivel de contagio. ¿Cree que es acertado?

Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Hace meses que hablamos de la necesidad de diferenciar la marca Canarias de la marca España, porque el impacto de la Covid-19 en las Islas fue menor y había confusión entre Canarias y España para los mercados emisores. La diferenciación está bien, pero lo tienes que trabajar antes, cuando lo dijimos hace unos meses y no esperar a que las puertas de los países emisores estén cerradas. También creo que es necesario hacer una campaña especial para reactivar la conectividad. Vemos como las compañías están reduciendo su oferta y dirigiéndola hacia otros destinos. Lo que tenemos que hacer es establecer líneas de trabajo poniendo recursos y realizar una campaña económica en nuestros principales mercados de origen para garantizar la temporada de invierno.

¿Qué opina de que el Cabildo apele a la responsabilidad de los ciudadanos para mantener bajos los niveles de contagio y poder seguir recibiendo turistas?

Cada uno debe asumir sus responsabilidades. Si se ha cambiado cuatro veces al director del Servicio Canario de Salud (SCS) en un año, ¿de quién es la responsabilidad? En el peor momento de la crisis se ha cambiado a los responsables de dirigir la política sanitaria y educativa. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero el presidente no pasaba por aquí. La responsabilidad la tienen los responsables políticos. El PSOE tiene ahora mismo todo el poder tanto en el Gobierno central como en el autonómico y en el Cabildo y lo que está pasando es una situación grave.

¿Cuál es la perspectiva para la temporada de invierno si no se implementan las medidas?

Riu acaba de anunciar el cierre de sus hoteles y la mayor parte de las cadenas van a seguir el mismo camino a la espera de lo que pueda ocurrir. Las noticias que tenemos respecto a los ERTE son positivas, porque permiten conservar parte del empleo, pero no la actividad económica y todos los elementos vinculados al consumo y el desarrollo están parados. CC ha logrado que Canarias tenga un trato singular. Incluso en la propuesta que hemos hecho en el Cabildo para que junto a los ERTE haya formación. Pero esto es solo es una hibernación, pero no nos podemos permitir tener el turismo cerrado en invierno, será trágico, no podemos mantener esta situación durante mucho tiempo. Hay que trabajar para salir ya de este nuevo cero turístico. Además contamos con otra circunstancia que nos beneficia, en invierno somos el único destino que puede estar abierto y los turoperadores necesitan mantener su actividad. Tenemos que utilizar esa posibilidad, pero el que tiene la capacidad de ponerlo en marcha no lo hace.

¿Qué ocurrirá respecto al empleo?

La situación es muy grave. En pocos meses hemos pasado de una tasa de paro del 18% al 30% y sin contar los ERTE. Hay que tener políticas que busquen, no tanto la creación de empleo, sino que ayuden a generar una renta a través de la formación y que las personas tengan un proceso de recualificación. Nos preocupa que la cohesión social se va a resentir mucho y el Gobierno está pensando en trenes. Somos partidarios del desarrollo del transporte guiado pero hay una gran bolsa de recursos de fondos europeos y lo primero que han dicho es que lo van a gastar todo en una sola infraestructura, contradiciendo lo que decían hace unos meses. Se debería definir un programa consensuado para invertir estos fondos para relanzar la transformación digital y la sostenibilidad de la Isla, que realmente apueste por la cualificación y la formación para que la gente esté preparada, ya que muchos de los que se quedarán sin trabajo tendrán una baja cualificación.