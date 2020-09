Garachico empieza a vacunar y esterilizar a los gatos callejeros

El Ayuntamiento de Garachico empezó esta semana a vacunar y esterilizar al más de medio centenar de gatos callejeros que se calcula que existen en la decena de colonias repartidas por el municipio. El alcalde de la localidad, José Heriberto González (CC), destaca que "pocos municipios de España pueden decir que cuentan con un proyecto de este tipo para atender sobre el terreno a sus colonias de gatos y evitar un crecimiento ?descontrolado".

Las cuidadoras voluntarias de los gatos que están en los lugares públicos de Garachico han empezado ya a capturar a los animales para proceder a su esterilización y vacunación en un centro veterinario, tal y como había anunciado el gobierno local.

Una vez capturados, de una forma segura y sin dañarlos, voluntarios de Protección Civil y del Grupo de Rescate y Emergencia de Garachico (GREG) se encargarán de su desplazamiento hasta la clínica veterinaria con la que el Ayuntamiento ha firmado un contrato. "Una vez que se realice la operación para esterilizar, los animales permanecerán un día como mínimo de reposo en esa clínica y luego serán llevados de nuevo al lugar donde fueron recogidos por sus cuidadoras. El coste del tratamiento de cada uno de los gatos supera los 100 euros", explica González.

Los gatos tratados se marcarán para que el proceso se realice de una forma eficiente. También se acreditará con una identificación a las cuidadoras. "Si no nos importara el bienestar de los animales, sólo los esterilizaríamos, pero también le ponemos las vacunas, que es algo que algunos propietarios no hacen ni siquiera con sus mascotas", destaca el alcalde.

González detalla que las personas que hacen un seguimiento de las diferentes colonias de gatos se encargarán, además, de ofrecerles "una alimentación equilibrada, de tipo seco, lo que nos permite facilitar también la limpieza de los excrementos. La comida se pondrá siempre en el mismo lugar y a la misma hora para ordenar esta actividad y evitar inconvenientes a los vecinos".

"Hemos apostado por un control civilizado de las colonias existentes para que no crezcan de forma descontrolada y para que el problema desaparezca en unos años. Nosotros no los moveremos de sus lugares de estancia habitual. Los cuidaremos y alimentaremos, a través del voluntariado; los vacunaremos para prevenir enfermedades, y los esterilizaremos para que no se sigan reproduciendo indiscriminadamente", insiste González.

El alcalde agradece la labor de las cuidadoras y de la coordinadora del proyecto, que pertenece al Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA), y pide "la colaboración de todas las personas quieran unirse a esta iniciativa en pro del bienestar animal".

José Heriberto González, que divulgó esta semana la fotografía de la primera gata que será sometida a la operación y a la vacunación, recuerda que "hace ya unos cuantos meses anuncié que desde el Ayuntamiento de Garachico íbamos a trabajar intensamente en este sentido y, en esa misma línea, ya contratamos a una asociación de abogados especializados en legislación referente a los animales para la redacción de unas nuevas ordenanzas, avanzadas y actualizadas, sobre todo lo concerniente al bienestar animal".