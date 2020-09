La Orotava se niega a entregar "los ahorros de los ciudadanos" al Estado

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de La Orotava acordó esta mañana, por unanimidad, no entregar los 17 millones de euros del remanente de tesorería al Gobierno de España, una cantidad acumulada en los últimos años por el consistorio y que el alcalde villero, Francisco Linares (CC), define como "los ahorros de los ciudadanos". La negativa municipal cuenta con el respaldo de CC, PSOE, PP y Asamblea por La Orotava y se basa en los informes de Intervención y Tesorería que advierten del riesgo de que el Consistorio villero sufra "serios problemas de liquidez a corto plazo" si se desprende de la totalidad de esos fondos.

El Ayuntamiento de La Orotava se adelantó esta mañana a mostrar su rechazo oficial a esta pretensión del Estado, a propuesta del alcalde del municipio por considerar que las condiciones de entrega establecidas para los municipios "son muy exigentes y con un periodo de devolución muy largo: quince años, entre 2021 y 2035".

El Consistorio villero subraya que si se desprendiera de su remanente en beneficio del Estado es probable que no pudiera "hacer frente a los gastos que conllevan los servicios esenciales del municipio como son: limpieza, jardines, seguridad, iluminación, recogida de basuras o suministro de agua". A su juicio, "sería correr un importante e innecesario riesgo para el municipio y para la ciudadanía en general. Desprendernos del remanente del que dispone el Ayuntamiento, no tener liquidez supondría que el Ayuntamiento no podría hacer frente al pago de sus proveedores y eso haría un serio daño sobre todo a las pequeñas empresas y autónomos del municipio".

La Junta de Portavoces de la Villa pide al Gobierno de España que busque "la forma de flexibilizar esta medida y dar la posibilidad a los Ayuntamientos de hacer una entrega de remanente de forma parcial pero nunca total como ahora está establecido".

Linares subraya que esta decisión de la Junta de Portavoces fue aprobada por todas las fuerzas políticas que conforman la corporación (CC-PNC, PSOE, Asamblea por La Orotava y PP) y que "se toma para asegurar la supervivencia económica del ayuntamiento. Son muchos los gastos extraordinarios que estamos teniendo en las áreas de Servicios Sociales y en Educación, entre otras; y para eso el Ayuntamiento necesita liquidez. No podemos desprendernos de los ahorros de los ciudadanos y entregárselos al Estado".

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava también solicita al Gobierno de España la derogación o flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Contratos y la Regla de Gastos para los ejercicios de 2020 y 2021; la supresión del abono a los bancos de la comisión del 0,5% por los depósitos bancarios de los ayuntamientos, y la supresión de la tasa de reposición para que los municipios puedan realizar ofertas públicas de empleo.