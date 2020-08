Malestar entre los comerciantes por la "falta de sensibilidad" de Ashotel

Más del 70% de los comercios de la franja turística Arona-Adeje no han podido reabrir sus puertas ante la evidente falta de clientes. Con esa base, los empresarios muestran su malestar tras la "visita guiada" realizada con los diputados y senadores canarios por la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) por las principales zonas comerciales de este enclave del Sur. Se trataba de mostrar la incidencia de la crisis sanitaria en este lugar estratégico para la economía comarcal, insular y regional.

Asociaciones empresariales y comerciales de Tenerife consideran la acción como un ejercicio de "intrusismo" por parte de Ashotel, organización a la que acusan de "despreciar por completo la participación de estos colectivos, que aglutinan casi el 80% de la representación empresarial y del que dependen miles de puestos de trabajo, tanto o más que del propio sector hotelero". Lo dice Antonio Luis González Núñez, presidente de la Federación de Desarrollo Comercial y Empresarial de Canarias (Fedeco), quien aclara que "no se trata de despreciar la iniciativa de Ashotel, sino que, una vez más, parece que nuestras necesidades y la situación catastrófica que vivimos no parecen interesarle al señor Marichal. Eso sí, se erige como el representante de un sector comercial del que no conoce sus necesidades reales".

Establece que la visita se vendió para dar a conocer la situación catastrófica del enclave -"algo que quedaría claro con darse un paseo por las calles de las zonas turísticas un día cualquiera", afirma-, para, a renglón seguido, lanzar otra pulla a la dirección de la patronal hotelera al resaltar que, "finalmente, la foto de familia se realizó en un lugar donde se ve claramente que el comercio vuelve a quedar en un segundo plano".

Todo incluido. Entre los comerciantes se habla de la "nula sensibilidad de los hoteleros" con este sector en el pasado, en alusión a la modalidad turística del todo incluido, mientras hoy aseguran el "máximo apoyo" del comercio al turismo. Miguel Coletto, vicepresidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Arona (AecpArona), al tiempo que sorprendido por "la gira" de Ashotel se muestra atónito por "el uso del comercio como hilo conductor para justificar los argumentos de los hoteleros". Lamenta la utilización "de la imagen que ofrecen hoy los establecimientos comerciales cerrados para recabar apoyos que garanticen las pernoctaciones en sus complejos", lo que le sirve para recordar que "poco les importó en el pasado el estado de la actividad comercial, cuando aplicaban la fórmula del todo incluido en sus hoteles sin atender las quejas por ello de esto mismos comerciantes. Su sensibilidad al respecto fue nula".

Injerencia y arrogancia. Coletto respeta que "Ashotel no permita injerencias en su sector" -aunque afecte a colectivos de su ámbito, como guías, alquiler vacacional, coches de alquiler, ocio o excursiones-, pero no puede obviar que "comete la torpeza mayúscula de arrogarse la representatividad que no tiene en comercio. Si la situación fuera a la inversa, estaríamos hablando de enfrentamientos dialécticos graves de su presidente con los demás sectores", señala Miguel Coletto.

Más responsables. Víctor Manuel Sánchez Cruz, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de las Américas y Costa Adeje (Aepaca), llama la atención sobre la presencia de los diputados y senadores canarios en la visita para apuntar que "la responsabilidad también recae en ellos, porque atendiendo esta invitación no han preguntado dónde se encuentran los representantes de los comercios seriamente afectados y de los que la gran parte de su personal aún se encuentra en ERTE, han tenido que solicitar créditos ICO o, sencilla y lamentablemente, no podrán reabrir sus puertas".

Sánchez se pregunta si el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, "ha sabido responder a sus invitados sobre la situación real de los comercios, las perspectivas de futuro o cómo se están empleando las ayudas concedidas por los gobiernos regional y nacional".

Desde las asociaciones empresariales del Sur recuerdan, y ponen como ejemplo, que cuando tuvo lugar la firma de los acuerdos en materia de agricultura para propiciar el fomento del producto local se contó con otras patronales y sectores. Ahora se preguntan "por qué con el comercio no se tiene en cuenta y sí se utiliza como escaparate la triste situación comercial para enfatizar la crisis hotelera motivada por el Covid-19".