Josefa Mesa: "Trabajamos para ver la obra de algunos hoteles el próximo año"

Fue la última y séptima concejala del PSOE en el mandato 1995-1999, aunque no se liberó. Desde entonces, solo en el periodo 2015-2019 se desligó del Ayuntamiento para ejercer como consejera insular. En sus 21 años en el Consistorio lideró la gestión en Servicios Sociales, Cultura y Educación. Profesora de Geografía e Historia, se dedicaría a ello de no estar en política. Suplió a Pedro Martín como alcalde cuando este se convirtió en presidente del Cabildo.

Un año como alcaldesa, ya, y ¡vaya año!

Sí. Nos toca una etapa bastante compleja que requiere que vayamos por delante, que realicemos análisis rápidos y que tomemos decisiones inmediatas. La afrontamos con mucha responsabilidad y en todo momento ha supuesto un gran esfuerzo para las administraciones locales en seguridad, apoyo a la ciudadanía y a sectores productivos a los que hemos respondido aportando respaldo y atención, tanto asistencial como económico y dotacional. En paralelo, esta etapa nos trae el reto de tener que innovar para afrontar la complejidad de la situación, lo que ha aportado nuevas fórmulas en la relación entre la administración y los administrados, el comercio y el cliente y hasta en el trabajo. Pero hay otra lectura que no podemos obviar y que son avances. Hay cosas que han llegado para quedarse, como la atención individualizada, la cita previa, la generalización del uso de las nuevas tecnologías, el servicio a domicilio y el teletrabajo, por ejemplo.

Escuchándola, deduzco que Guía de Isora está preparada para este rebrote del Covid-19

Hemos avanzado en muchas situaciones que se pueden dar en el rebrote, pero lo esencial es la complicidad de la ciudadanía a nivel colectivo e individual. Es lo fundamental. Aquí, en general, los vecinos han sido muy responsables y conscientes de lo que nos puede venir. Han estado a la altura para ser un municipio con un litoral muy atractivo que registra una gran afluencia de visitantes de la Isla y del exterior. Lo cierto es que acatan las normas, en general.

¿Qué repercusión tiene la pandemia en el empleo local?

Ha aumentado. La dependencia del turismo se nota muchísimo porque nuestra población trabaja en los hoteles del entorno y en los complejos que tenemos aquí. Aumenta muchísimo y nos preocupa y ocupa, hasta el punto en que estamos sacando proyectos generadores de trabajo en colaboración con el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo. Lo hacemos con iniciativas de inserción, de restauración, de dinamización de espacios deportivos, de realización de obras pequeñas en infraestructura y equipamiento público... Pero el turismo es la clave.

En ese sentido, en este día y a esta hora la salida no parece próxima

No. Pese a la confianza que podemos transmitir a los países de nuestros mercados de referencia, la tendencia social y y el hecho de formar parte de un destino vetado, como es España, no facilita la recuperación. A eso se suma el estado de la pandemia a nivel mundial, lo que hace que la gente se plantee un turismo más local y nacional. Esto lo podrá mantener una parte del sector turístico, pero no mucho más allá de la temporada de verano. Los gobiernos de España y Canarias tendrán que esforzarse más por recuperar la seguridad que sí damos nosotros como territorio y destino.

¿Ha calculado cuánto dejará de ingresar el Ayuntamiento?

A día de hoy, calculamos que Guía de Isora perderá cerca de dos millones. Cantidad importante con nuestro presupuesto. Afecta muchísimo. Por eso, estamos con un estricto control del gasto, aunque parezca contradictorio ante el sobreesfuerzo hecho en la inversión en higiene, limpieza, desinfección, seguridad en centros públicos y en las colaboraciones. Tenemos concejalías cuyo gasto ha disminuido, por lo que estamos compensando para que el desequilibrio no sea excesivo.

¿Qué se queda en el camino?

Con unos 22 millones de presupuesto, somos muy comedidos con nuestros proyectos. Buscamos líneas de financiación supramunicipal porque seguimos con la regeneración del litoral, como la segunda fase de la avenida del Emigrante, en Playa San Juan; la regeneración de Méndez, en Alcalá; la renovación de plazas, el plan de asfalto o la adecuación de parques infantiles. Tratamos de adaptar su ejecución por fases.

La apuesta del mandato era los hoteles cinco estrellas lujo...

Seguimos trabajando porque tenemos la suerte de que son proyectos que llevan un camino andado. Si la cosa no va a peor, trabajamos para ver la obra de algunos hoteles el próximo año, casos de los hoteles en Varadero y Playa San Juan, mientras que las Terrazas de Abama van muy bien. Y Villa de Erques sigue con su trámite. Creo que con estos proyectos quedará colmatado el desarrollo que queremos en nuestra apuesta por un turismo diferenciado y de gran calidad. Defendemos el equilibrio entre el desarrollo y el territorio.

¿Qué bien hubiera venido el puerto de Fonsalía e este momento?

Pues sí, ciertamente. Es una deuda pendiente con Guía de Isora. Se sigue trabajando por atender todos los requisitos que exige el Ministerio y espero que el puerto sea una realidad con el cumplimiento estricto de las condiciones que requiere un lugar como ese. No debemos olvidar que es necesario para mejorar la comunicación interinsular. Pero estamos ahora en una época compleja y es posible que lleve, también, un nuevo retraso.

Usted que conoce la casa, ¿se está comportando el Cabildo con Guía de Isora?

(risas) Les ha tocado una buena. Es una institución que depende mucho de la actividad económica, pero se nota que hay un cambio importante. La primera visión que cambia es que actúa como apoyo a los ayuntamientos, trata de conocer sus necesidades y de ir de la mano, no de imponer. Esa preocupación la tiene el presidente porque procede el mundo municipal. Intenta ayudar a resolver las carencias. En situaciones de crisis como esta, es importantísimo que se nos facilite el desarrollo de proyectos, no que estén por encima de los municipios.

Pedro Martín da mucho la lata...

(carcajadas) No, la verdad que no. Siempre está a disposición. Es un trabajador constante. Tiene en su cabeza a Tenerife, hacia dónde debe ir. Está haciendo hincapié en los valores que define y reivindican los socialistas, como lo social. Han tenido que reestructurar su presupuesto y hacer un plan de reactivación... En un momento como este, es difícil la gobernabilidad. Pero de todo se sale. Hay que tener un mensaje de ilusión.

Guía de Isora es un claro referente insular en lo social. ¿Qué hay pendiente?

Terminar pequeñas obras internas de la residencia de mayores y licitar el equipamiento y la gestión, por lo que espero que a lo largo del año próximo esté inaugurada y sea una realidad una demanda de años de nuestra sociedad.

En el ámbito comarcal están las cosas de siempre: hospital del Sur...

Se le dio un impulso cuando estaba Teresa Cruz de consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Esperemos que sea esa la línea de nuestro gobierno porque es una necesidad y el modelo a seguir para Tenerife. Seguiremos trabajando para que sea una realidad, para que el Sur tenga un hospital de verdad.

Cierre del anillo insular, cuarto carril en su tramo sur, tercer carril de la TF-1...

Se trabaja para que el tramo del anillo insular entre Santiago del Teide y Guía de Isora sea una autopista, realmente, con la construcción del cuarto carril. Es esencial y lo que esperamos. El cierre del anillo es un ejemplo de que lo que fueron grandes promesas de otros partidos se hacen por el ahínco y esfuerzo por materializarlas que pone el PSOE. Ya se ha iniciado la obra y esperamos tener ese cierre en pocos años.

¿Es consciente de que Guía de Isora tiene una de la carreteras más importantes de la Isla, el ramal de Fonsalía?

Fue una obra que se terminó en el periodo en que el PSOE formó parte del gobierno regional durante el mandato anterior, con Ornella Chacón, como consejera de Obras Públicas, y José Luis Delgado, como director general de Carreteras. Esta obra ha sido un acierto enorme que ha contribuido a mejorar la comunicación en esta zona de la Isla, dotándola de más rapidez y seguridad. Es una vía que nos acerca al resto de la comarca y de la Isla. Es otro ejemplo del trabajo bien hecho por los socialistas, del cumplimiento de los compromisos atendiendo a las necesidades de la Isla.

¿Dispuesta a ir a por un segundo mandato en este municipio de estrellas, de lujo, como dice usted?

(carcajadas) Es una decisión que no hay que tomar todavía. Primero, tendrá que decidir la ciudadanía. Ni siquiera me lo planteo en este momento. Lo que sí me planteo es que siga gobernando el PSOE, porque siempre ha supuesto un revulsivo para Guía de Isora introduciendo cambios muy positivos. Espero hacer un buen trabajo, a la altura de lo que se merece Guía de Isora. Con eso me conformo, con hacerlo bien y con que todos superemos esta situación y esta crisis tan compleja. Que lo haremos, siempre que nos concienciemos que no podemos tener a un policía detrás de cada uno para hacernos cumplir cada norma.