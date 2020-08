El Cabildo mantendrá las ayudas directas de emergencia al sector primario en 2021

El Cabildo de Tenerife mantendrá el próximo año las ayudas al sector primario para paliar las consecuencias de la paralización económica provocada por la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus. Así lo asegura el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, quien mantiene que su intención es poder extender estas subvenciones al menos hasta el próximo año, ya que afirma que los efectos de esta crisis no se terminarán a corto plazo.

La Corporación insular activó el pasado mes de abril un plan de choque para reactivar la economía de toda la Isla. En total, para el sector primario se destinaron 10,6 millones de euros, de los que 4,9 eran ayudas y apoyo directo para los productores. De ellas, 1,2 millones se articularon como ayudas directas a diferentes asociaciones y entidades de los distintos subsectores como la pesca, la ganadería o la agricultura, mientras que 3,3 millones se formularon como ayudas de concurrencia. Parrilla destaca que el Cabildo tinerfeño ha sido la primera administración en abonar estas subvenciones y ya ha entregado a los productores los 1,2 millones que se corresponden con las ayudas directas, mientras que las de concurrencia, se encuentran en estos momentos en trámites para su resolución, ya que el proceso es más extenso.



"Salvar las naves"

"Lo que trataremos de hacer será mantener las bases para salvar las naves", afirma el consejero insular, ya que bajo su punto de vista "los efectos que dejará el Covid todavía no se han terminado". De esta manera, a pesar de que se ha recuperado la actividad en buena parte de los sectores económicos, en muchos todavía tienen restricciones de aforo y una menor clientela, sobre todo en el caso de los establecimientos turísticos y de restauración. "La venta no es la misma, estamos haciendo un gran esfuerzo para incentivar el consumo local, pero hay mucha incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro", valora, ya que es difícil cuantificar lo que se comercializará a través del canal Horeca, el que surte a hoteles, restaurantes y cafeterías.

Por eso, para Parrilla es importante que se puedan mantener estas ayudas al menos en 2021, aunque reconoce que el Cabildo de Tenerife, al igual que otras administraciones públicas, deberá soportar una restricción en su presupuesto el próximo año, debido a los menores ingresos que han obtenido las instituciones durante este ejercicio.

Todavía no se puede determinar cuál será el porcentaje de esa reducción de cara al año que viene, pero Parrilla ha mostrado su determinación para poder mantener al menos las ayudas directas a los diferentes colectivos que aglutinan a los distintos subsectores.

Aunque reconoce que la intención del equipo de gobierno es ir terminando poco a poco con esta modalidad de ayudas, -que se otorgan de manera directa a entidades sin pasar por un proceso de concurrencia competitiva en las que se comparan las solicitudes presentadas de acuerdo con unos criterios de valoración establecidos-, afirma que en esta situación excepcional que ha surgido tras la aparición de la pandemia, han resultado eficaces en el área que gestiona porque a través de las asociaciones y entidades de los subsectores "se ha podido llegar al 95% de sus componentes", por eso asegura que "se deben mantener".



Mantener la producción

Parrilla señala también que estas ayudas deben poner el acento en la producción. "No van a ser ayudas a pérdidas", aclara, ya que asegura que en estos momentos no son cuantificables o no se podrían abarcar. "No podemos dar ayudas simplemente porque se ha perdido", afirma, ya que el objetivo debe ser mantener la producción del sector primario de la Isla.

El consejero insular ratifica que "el sector primario es un sector productivo esencial", algo que se evidenció durante los días de confinamiento, cuando los productores no dejaron de trabajar ni un instante para poder abastecer a todos los supermercados y tiendas de alimentación de la Isla. "Es una actividad que no podemos perder", recalcó Parrilla, recordando que mejorar el autoabastecimiento y fomentar la producción en este sector en Tenerife es una de las líneas de trabajo del equipo de gobierno insular que lidera Pedro Martín.

Por lo que, recalca que "si hay fondos suficientes se generarán líneas de ayuda similares a las que hemos tenido ahora de forma directa, que son justificables, porque existe una situación excepcional". Aún así, lamenta que se tendrán que hacer restricciones, ya que la caída del presupuesto del Cabildo para el próximo año afectará a los fondos disponibles en el área.



Ya recibidas

Estas subvenciones insulares han sido recibidas ya este año por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la Isla, la Asociación Canaria de Arrastre, Fomento y Crianza de Ganado Basto y Nacional de Criadores de Vacuno Selecto de Raza Canaria, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan), los consejos reguladores de las denominaciones de origen de la Isla, las diez cofradías de pescadores de Tenerife, o la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten), entre otras asociaciones y entidades que aglutinan a buena parte de los productores de los diferentes subsectores.

Parrilla recuerda que el sector primario de la Isla también puede beneficiarse de otras líneas de ayudas y subvenciones puestas en marcha por otras administraciones como el Gobierno de Canarias, que todavía no han sido abonadas, pero asegura que llegarán porque están planteadas.