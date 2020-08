María Concepción Brito: "Este periodo debe hacernos reflexionar, repensar cosas y evaluar prioridades"

Satisfecha de la respuesta social en un momento delicado de la crisis sanitaria, la regidora de la Villa Mariana admite que echa en falta la noche del 14 de agosto, uno de sus momentos preferidos del año. La digitalización de los actos principales de la fiesta popular en honor de la Patrona de Canarias no le distrae de la gestión diaria para que el municipio esté preparado ante un rebrote de la pandemia. En todo caso, transmite optimismo, habla de proyectos esenciales para el municipio, especialmente en materia de saneamiento, y tiene meridianamente claro que optará a un tercer mandato, "si mi partido así lo decide".

Canarias está de fiesta y Candelaria, especialmente, aunque de un modo muy singular.

Realmente, fiesta no hemos tenido. Este año, más que en ningún otro, la Virgen de Candelaria fue al encuentro de los canarios a través de las pantallas de televisión y de los dispositivos con que cuente cada cuál.

Vendrán más años y habrá que pensar en otras cosas...

Evidente. Este periodo debe hacernos reflexionar, evaluar prioridades y repensar muchas cosas. Nosotros hemos tenido que poner todo el esfuerzo en atender la emergencia sanitaria y ahora hemos de combinarlo con el trabajo para reactivar la economía. Tenemos que continuar buscando financiación y cumplir con los compromisos adquiridos.

¿Candelaria está preparada para un rebrote del Covid-19?

Estamos tomando todas las medidas y apelando a la responsabilidad individual y colectiva para que se cumplan las recomendaciones. De hecho, se está vigilando y sancionando los incumplimientos que se detectan.

¿Qué incidencia tiene esta pandemia en el empleo local?

En que aumenta el número de desempleados hasta alcanzar entre el 12% y el 13%, un impacto que no ha sido notable en valores absolutos. Ahora estamos a la espera de los programas de empleo para promover proyectos con los que mitigar el paro.

¿Han cerrado muchas empresas en este periodo?

No lo hemos notado mucho. Entre el 5 y el 7% no ha reanudado la actividad y el 21% de las que están activas mantienen a parte del personal en ERTE.

¿Cuánto deja de percibir el Ayuntamiento?

Tenemos aplazados el cobro de los tributos y solo disminuyen los ingresos en el bloque de financiación canario, pero tendremos que esperar hasta fin de año para saber el dato preciso.

¿Qué se queda en el camino con la modificación de Presupuesto?

Hemos transferido Fiestas a Obras y Servicios y a Urbanismo, porque estamos redactando proyectos de saneamiento e infraestructura turística para acceder a financiación externa. Como no hemos podido utilizar el superávit, de momento, hemos estado ejecutando proyectos con financiación comprometida. Ahora estamos pendientes de licitar las canalizaciones de saneamiento y de que se resuelva el contencioso de la piscina cubierta, al tiempo que firmamos convenios urbanísticos para realizar nuevas construcciones. Y pendientes de la financiación del Gobierno para determinar en qué podemos avanzar.

Hablando de saneamiento, ¿cuándo comienza la obra de la depuradora industrial del Polígono?

Hubo que modificar el proyecto, ya licitado e iniciados los movimientos de tierra, y esperamos más noticias al respecto este mismo mes. Se está tramitando la prórroga de la autorización para verter e instando a que se acelere y ejecute la Edari cuanto antes.

Lo que sí parece estar 'en hora' es la depuradora comarcal, no así las redes de saneamiento.

Nuestra prioridad es esa. Estamos instando a que se nos entreguen los proyectos y buscando financiación para acompasar los trabajos que nos permitan traer las aguas residuales desde Barranco Hondo hasta la depuradora, incluyendo las estaciones de bombeo. Son más de 13 millones de euros de inversión.

¿Hay avances en el ente a crear para el mantenimiento del Polígono Industrial?

Hay consenso en que constituiremos un consorcio, pero pendientes de la situación judicial respecto a la disolución de la Asociación Mixta del Polígono. Lo de la Entidad Urbanística sí que está superado.

Al final, el Consistorio compra el empaquetado de San Roque. ¿Para qué?

Queremos conservar las naves y para ello promovemos la modificación del Plan General. Queremos crear un espacio para el desarrollo económico de Candelaria, que se establezca un mercado de la producción solo de Canarias, embellecer la zona con zonas ajardinadas y aparcamientos, así como espacios multiusos para restauración, cultura y elementos que enriquezcan al municipio.

¿Cuándo licitará la recogida de residuos y limpieza?

Se está revisando y trabajando el pliego, pero el objetivo es que en diciembre podamos llevar el tema a pleno.

¿Cuándo dejará de estar operativa la central de Caletillas?

Los motores en servicio están autorizados hasta abril. A Endesa y Red Eléctrica les instamos a que sustituya la generación basada en el uso de combustible fósil por el uso de renovables, tanto si es para producción como para almacenar.

¿Habrá RPT este año?

Ya está en proceso de licitación y espero que este año haya un impulso notable, aunque tienen siete meses para elaborarlo.

La plaza de la Basílica parece un proyecto eterno.

Estamos en un proceso de expropiación para disponer de todo el suelo que se requiere para el proyecto. En el mandato anterior y en este último año se ha producido de un gran avance.

¿Veremos ese centro de salud que necesita Candelaria y el Valle de Güímar?

Estamos trabajando para disponer de la parcela necesaria en Huertas de Don Pablo o en la Rambla Los Menceyes. Pero tenemos que retomar el diálogo con los nuevos gestores de Sanidad, porque todo lo que hay es anterior a la emergencia sanitaria.

¿Algún avance en el caso de los vecinos de Bajo la Cuesta que no han retornado?

No. Con Dani Ran, propietario de parte del talud, no hay avances para poder hacer una ejecución subsidiaria y en cuanto al dominio público, no podemos solicitar su concesión porque el informe jurídico municipal es desfavorable. El Cabildo ejecuta una obra en ese talud y estamos esperando su resultado para evaluar si podría producirse ese avance.

¿Percibe algún cambio en la política municipal tras la mayoría absoluta que lideró hace 15 meses?

El mandato anterior, con momentos de pactos y otros de minoría, fue un aprendizaje y una oportunidad. Entonces se gestaron nuevas formas de relación con los grupos políticos. Intentamos consensuar porque es el camino y enriquece la democracia y al municipio. Hay disenso, obviamente, pero el objetivo de todos es lo mejor para Candelaria. Estoy satisfecha de que caminamos en ese sentido.

¿A por un tercer mandato?

Yo sí. Si mi partido y mis compañeros confían en mí y si el pueblo me sigue otorgando su confianza, quiero seguir trabajando por Candelaria.