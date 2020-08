El Cabildo ofrece formación en la gestión de ayudas en el tercer sector

El Cabildo de Tenerife, a través del programa Tenerife Solidario que depende de Sinpromi y que pertenece al área de Participación Ciudadana que dirige el consejero delegado Nauzet Gugliotta, ha abierto el plazo de inscripción de un curso de formación sobre Justificación de Subvenciones, que forma parte de la propuesta del área de la Escuela de Voluntariado y Asociacionismo y que tiene como objetivo facilitar y acercar la formación al conjunto del Tejido Asociativo, promoviendo la adquisición de conocimientos y habilidades que generen un impacto social y que tengan una aplicabilidad práctica.

"Las entidades se merecen poder llevar a cabo todos los trámites, sabiendo que lo hacen correctamente y que la administración no se verá obligada a echarlos para atrás por un error de forma. Es duro para ellas, y para nosotros, que magníficos proyectos se queden en el camino porque la entidad no tiene el recurso de un administrativo o un asesor", indicó Nauzet Gugliotta quien añadió que "con este curso, lo que hacemos es cubrir esa demanda histórica de los colectivos, que en el fondo no es otra que ser claros con las formas de la administración pública, para poder seguir trabajando codo con codo de cara al futuro".

Esta propuesta formativa tendrá un aforo limitado de 25 personas y se impartirá de manera on line mediante clases del profesor/a a través de videoconferencias y trabajo autónomo, y se usará una plataforma donde el alumnado estará tutorizado por el personal docente. El curso de justificación de subvenciones se impartirá de 7 de septiembre al 14 de octubre, en horario de 17:00 a 20:00 horas.