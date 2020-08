Granadilla de Abona licita el asfaltado de 7 calles por un importe de 248.000 euros

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a través de la Concejalía de Obras que dirige María Concepción Cabrera Venero, mantiene abierto, hasta el día 27, el proceso de licitación para el asfaltado de siete calles del municipio, con un presupuesto que asciende a 248.000 euros. Los trabajos de asfaltado, que afectarán a un total de cinco localidades del municipio, se desarrollarán en las calles El Faro y Camino Canales Altas, en la zona de Cruz de Tea; San Juan Bautista y El Bote, en El Salto; Amaros, en El Desierto; El Molino, en el casco urbano, y la calle Camino Candelaria, en Charco del Pino.

María Concepción Cabrera explica que "esta actuación servirá para mejorar las condiciones actuales de las vías en los núcleos mencionados" y anuncia que en las próximas semanas "se licitarán otras obras de mejora en las carreteras granadilleras por valor de 375.000 euros". Por su parte el alcalde, José Domingo Regalado, alude a que "con este tipo de acciones se pretende, por un lado, dar respuesta a las demandas de la población y seguir mejorando las carreteras del municipio, además de contribuir a la reactivación económica a través de la inversión municipal".



Contempladas en las cuentas

Estas obras de repavimentación y acondicionamiento de las carreteras están contempladas en el presupuesto general 2020, que incluye más de 40 acciones en todos los núcleos de Granadilla de Abona. El siguiente paso del gobierno local es licitar un proyecto para la mejora de 15 calles en San Isidro, por un valor de 375.000 euros. Además, se encuentra en redacción un plan para acondicionar las carreteras en la zona costera, en El Médano y Los Abrigos.

El mismo grupo de gobierno, a través de la Concejalía de Seguridad, que dirige María Candelaria Rodríguez González, impuso 65 sanciones a propietarios de animales durantes este año por infringir la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía.



Perros sueltos y sin bozal

Las infracciones más comunes han sido tener a los perros sueltos o sin bozal, no estar censados o identificados, no contar con la documentación requerida, no recoger los excrementos en la vía pública y tener a las mascotas en espacios públicos no acondicionados para tal fin. Las sanciones en materia de protección de animales se clasifican en leves, graves y muy graves y sus importes oscilan entre 30 y 15.000 euros.

María Candelaria Rodríguez señala que Granadilla cuenta con unos 2.000 perros censados e incide en la importancia de la identificación de los animales para que, "en caso de pérdida o accidente, podamos recuperarlos o localizar a sus dueños con facilidad". Además, cuenta con lugares habilitados para el paseo y el esparcimiento de las mascotas, como la playa de El Confital. La empresa pública Sermugran ha desarrollado campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a la ciudadanía con la finalidad de mantener la higiene de los espacios públicos.