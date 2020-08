Emilio Navarro: "Deben permitirnos usar el superávit para generar empleo a través del turismo y la construcción"

El regidor santiagués resalta la ejemplaridad de los vecinos durante la pandemia y sostiene que las medidas adoptadas por el Ayuntamiento favorecen la recuperación. Consciente de que la situación aparca los proyectos más relevantes del mandato, espera terminarlo con el Plan General muy avanzado.

A estas alturas del año y con los contratiempos habidos, ¿cuál es el estado de Santiago del Teide?

El análisis que hacemos en el gobierno municipal es que hemos acertado. El trabajo que diseñamos y aplicamos desde el Ayuntamiento, más la colaboración de la población, hace que Santiago del Teide sea un destino seguro. Para eso ha sido y es esencial el trabajo del personal municipal de todas las áreas, en especial de Obras y Servicios, Policía Local y limpieza. A eso le sumamos la ejemplaridad del comportamiento de los vecinos. Estamos laborando la recuperación con la reapertura turística, como nuestro principal motor económico que es. Íbamos muy bien, estaba muy contento, pero el traspié del Gobierno británico y lo que ha sucedido después nos pone más palos en el camino.

Con el empleo como prioridad, le he escuchado de forma insistente...

Sí. Para nosotros es esencial la pequeña y mediana empresa vinculada a la actividad turística porque genera mucho empleo. Si esto no arranca cuanto antes, muchas de estas pymes se quedarán por el camino. Si la decisión del Gobierno británico, y otras paralelas, no se revierte con urgencia, toda la política de inyección económica, convenios y ayudas al estudio y al empleo no impedirán que la situación termine siendo muy complicada durante este año.

¿El municipio está preparado para una oleada del Covid-19?

Nadie está preparado para eso. Es posible que el repunte llegue, dicen que en octubre, y estamos en ello, pero no creo que se produzca otro cierre, el turismo y la economía cero, aunque las decisiones británicas hacen casi el mismo daño que la crisis sanitaria en sí. Vamos tirando con el mercado nacional e interior, con ocupaciones del 50% y 60%, con picos del 70% en los fines de semana con el turismo regional, pero hace falta el mercado internacional.

¿Medidas de urgencia?

La ampliación de los ERTE era una de ellas y fundamental y que Canarias haga valer ante Europa su condición de Región Ultraperiférica (RUP), entre las que somos una de las más importantes, para tener ese corredor verde con el territorio europeo. Hay que diferenciarnos del Gobierno español porque Canarias tiene que ir en otra línea. Azores y Madeira trabajan en esa línea. Además, en la zona europea somos el destino con más pernoctaciones. Nuestros eurodiputados tienen que hacer ese trabajo ya.

¿La comarca turística de este Sur trabaja unida?

Sí, no solo la comarca, sino todos los municipios turísticos canarios. Hay mucha coordinación y creo que el trabajo que se hace es magnífico, entre nosotros y con el Gobierno regional. Esa coordinación entre administraciones es fundamental más que nunca.

¿Qué se queda por el camino con la imprevista reestructuración del presupuesto?

Muchas cosas. El Covid-19 ha trastocado los planes del programa electoral con el que los vecinos nos apoyaron hace casi año y medio. Con dos millones de euros de bajada en los ingresos, este año nos obliga a elaborar un presupuesto nuevo, casi, poniendo en no disponibilidad muchos de los créditos y renunciando a muchas de las inversiones que teníamos contempladas para el mandato. La prioridad está en las necesidades básicas de los vecinos e intentar reactivar la industria turística y, con ello, la economía para que se genere empleo de forma que se traduzca en bienestar. Es lo que toca ahora mismo.

¿Qué es lo intocable?

No solo intocable. Para hacer frente a esta situación hay áreas en las que hemos reforzado el presupuesto, como Servicios Sociales, Empleo y Turismo. Entendemos que es fundamental seguir trabajando en la promoción del destino, pero, además, en la renovación e innovación de Santiago del Teide. Tenemos que hacerlo buscando la sostenibilidad y eficiencia de los proyectos, y tenemos algunos redactados en esa línea, que es la que marca Europa y la que nos debe facilitar el acceso a subvenciones.

Santiago del Teide estaba próximo al pleno empleo...

Sí, en el 5,6% y, de repente, esto cambia la situación y el dato se sitúa sobre el 9%. De 600 parados hemos pasado a casi mil.

Usted fue uno de los primeros en aplicar medidas tributarias a raíz de la pandemia.

Eliminamos canon, la ocupación de espacio público, generado ayudas a pymes, casi triplicado la partida de Servicios Sociales, creado ayudas al sector primario y generado medio millón de euros para convenios de empleo de forma que el Ayuntamiento pueda dar cobertura a aquellos que no puedan incorporarse a sus empresas una vez concluyan los ERTE, entre otras medidas.

En 2019 incumplió la estabilidad presupuestaria...

Lo que no iba a seguir haciendo era meter dinero en el banco teniendo necesidades el municipio. Llegamos a asumir competencias para, por ejemplo, cubrir la cancha del colegio de Puerto de Santiago y resolver con ello una reivindicación de la comunidad educativa desde hace 25 años. Siempre pensando en atender las necesidades.

El acuerdo Femp-Gobierno central sobre el superávit está siendo muy contestado...

A Santiago del Teide le ha costado mucho sacrificio tener dinero inoperativo en el banco por ley. Lo primero que se requiere es suprimir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que parece que la regla de gasto cae, pero eso no evita el problema. Lo segundo, introducir el turismo en el carácter finalista de los fondos que reciban los municipios. Lo tercero, reivindicar la autonomía municipal y que dejen de tutelarnos. Los ayuntamientos sabemos lo que tenemos que hacer y cómo gestionar nuestros recursos. No solo se llevan el dinero pagado por los vecinos con mucho esfuerzo y que hoy debe servir para salir de la peor crisis que hayamos vivido, no solo cubriendo las necesidades básicas, sino destinando una parte a reflotar el turismo, algo que no contempla el acuerdo. Addemás, se debe incluir que las administraciones puedan activar el sector de la construcción y, con ello, favorecer a multitud de empresas ligadas a esa actividad. Durante años hemos demostrado que sabemos hacerlo. Nos encontramos con que bajan los recursos cuando hemos tenido que aumentar el gasto para afrontar la crisis y, además, nos derivan competencias como, por ejemplo, para la apertura del curso escolar. Estamos dispuestos a colaborar y a ayudar, pero no a que nos tutelen y, menos aún, a que se lleven los recursos que necesitamos y que son de los vecinos de Santiago del Teide.

¿Solucionado el problema del emisario?

Está reparado y solucionado, pero todo pasa porque el Cabildo ejecute la depuradora comarcal aprobada hace años en Guía de Isora, contemplada en el Plan Hidrológico. Se firmó el convenio con el Estado y todo parece que va caminando.

En territorio de Santiago del Teide se acomete ya el cierre del anillo insular...

Está en marcha, tiene las dificultades propias de una obra de esta envergadura y causa las molestias que cabe esperar. Conscientes de que cambiará la situación del municipio, trabajamos para adjudicar la redacción del Plan General de Ordenación (PGO). Buscamos las sinergias que se puedan derivar para que Santiago del Teide siga siendo atractivo y atraiga a residentes y turistas.

¿Lo tendrá en este mandato?

La intención era disponer del planeamiento en dos o tres años, pero con la situación actual no sé si eso será posible. Todo el gobierno local está alineado para lograrlo o, al menos, terminar este periodo con el Plan muy avanzado.

¿Requiere el Suroeste más recursos en seguridad?

Los cuerpos del Estado registran un déficit de personal y de recursos, por lo que las policías locales asumen competencias. Somos un municipio pequeño que intenta llegar a todo y el trabajo coordinado con la Guardia Civil de Guía de Isora está dando frutos. Pero hay que corregir las carencias de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la comarca.